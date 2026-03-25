Фаррар - Христианские труженики

Фаррар - Христианские труженики
Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, History
Series Вне времени (12 books)

«Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? нет, говорю вам, но разделение». А другие слова, приписываемые Иисусу первыми христианскими писателями, говорят: «Кто близок ко Мне - близок к огню»; «близко Бога - близко меча».

Христос жил и умер. Но как бы люди узнали о Нем, если бы не было проповедников, а откуда бы были проповедники, если бы Бог не посылал их? «Вы же свидетели сему» - «Вы будете мне свидетелями» - сказал Он Своим ученикам, и слово «мученик» вначале обозначало только «свидетель».

В книге собраны проповеди и беседы Ф. Фаррара о жизни христианских героев. В памяти людей остались примеры жизни: мучеников - апостолов Петра и Павла, Стефана, пустынника - святого Антония Великого, монаха - святого Бенедикта, францисканца - святого Франциска. Монахи покажут святость бедности, целомудрия и послушания, от первых францисканцев мы научиться презрению к золоту, от миссионеров - преданности овцам Божьим, не принадлежащим к нашему стаду.

Фаррар Ф. Христианские труженики: Мученики, пустынники, монахи, миссионеры

Hope of Salvation Mission, 2005 г.

Фаррар Ф. Христианские труженики: Мученики, пустынники, монахи, миссионеры - Содержание

  • Письмо к канонику Уэсткоту

  • Мученики

  • Первая проповедь

  • Пустынники

  • Вторая проповедь

  • Монахи

  • Третья проповедь

  • Первые францисканцы

  • Четвертая проповедь

  • Миссионеры

  • Пятая проповедь

