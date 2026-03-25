Фаррар - Возвращение

Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, History
Series Вне времени (12 books)

"Возвращение" - это история Эрика Уильямса, рассказанная автором, печальна и поучительна. После отъезда родителей в Индию, мальчик жил и учился в пансионате мистера Роза. Он знал, что существует много греховных искушений.

Но, общаясь с мальчиками из пансионата, Эрик не мог устоять перед сладостью греха. Он не верил, что познание зла ведет к погибели. Согрешив, Эрик всегда искренне хотел исправиться, но никогда не выполнял благие намерения. Пройдя через тяжелые испытания, которые послал ему Господь, он раскаялся в поступках, совершенных под влиянием плохих товарищей, и ушел к Небесному Отцу очищенным.

Фредерик Фаррар - Возвращение - История одной судьбы

Пересказ на русский язык Ф. С. Комарского
ISBN 932247-54-8
Hope of Salvation Mission, 2005
P. О. Box 5022
Vancouver, WA 98668-5022, USA

Фредерик Фаррар - Возвращение - История одной судьбы - Содержание

Часть первая

  • Детство

  • Новое жилище

  • Преследования

  • Поражение

  • Репетиции

  • Домашние привязанности

  • Ээрик пансионером

  • Покровительство

  • «Мертвые мухи»

  • В дортуаре

  • Эрик в опале

  • Суд

  • Приключение на скалах Стэк

  • Серебряная струна порвалась

  • Снова дома

Часть вторая

  • Абдиел

  • Уильдней

  • «Веселая селедка»

  • М-р Роз и Бригсон

  • Продолжение

  • Эрик и Монтэпо

  • Голуби

  • Тот, кого Бог любит, умирает рано

  • Последнее

  • Искушение

  • Жатва вихря

  • «Бурный Петрел»

  • Наконец дома

Заключение

