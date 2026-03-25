"Возвращение" - это история Эрика Уильямса, рассказанная автором, печальна и поучительна. После отъезда родителей в Индию, мальчик жил и учился в пансионате мистера Роза. Он знал, что существует много греховных искушений.

Но, общаясь с мальчиками из пансионата, Эрик не мог устоять перед сладостью греха. Он не верил, что познание зла ведет к погибели. Согрешив, Эрик всегда искренне хотел исправиться, но никогда не выполнял благие намерения. Пройдя через тяжелые испытания, которые послал ему Господь, он раскаялся в поступках, совершенных под влиянием плохих товарищей, и ушел к Небесному Отцу очищенным.

Фредерик Фаррар - Возвращение - История одной судьбы

Пересказ на русский язык Ф. С. Комарского

ISBN 932247-54-8

Hope of Salvation Mission, 2005

P. О. Box 5022

Vancouver, WA 98668-5022, USA

Фредерик Фаррар - Возвращение - История одной судьбы - Содержание

Часть первая

Детство

Новое жилище

Преследования

Поражение

Репетиции

Домашние привязанности

Ээрик пансионером

Покровительство

«Мертвые мухи»

В дортуаре

Эрик в опале

Суд

Приключение на скалах Стэк

Серебряная струна порвалась

Снова дома

Часть вторая

Абдиел

Уильдней

«Веселая селедка»

М-р Роз и Бригсон

Продолжение

Эрик и Монтэпо

Голуби

Тот, кого Бог любит, умирает рано

Последнее

Искушение

Жатва вихря

«Бурный Петрел»

Наконец дома

Заключение