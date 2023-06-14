Фаррар - Жизнь Иисуса Христа
«Жизнь Иисуса Христа», пожалуй, самое известное произведение Ф. В. Фаррара, выдержавшее в дореволюционной России десятки переизданий. Его книга долгое время являлась единственным убедительным противовесом сочинению Э. Ренана в России.
Она блестяще воссоздавала целостную картину земной жизни Христа. Автор выстраивает повествование в хронологическом порядке, с мастерством заполняя пробелы между отдельными частями евангельской истории с помощью своего литературного таланта. Фаррар использует наиболее правдивые элементы преданий о жизни Христа. Ф. Фаррар пользуется, наряду со священными текстами, новейшими для своего времени данными в области библейской археологии, истории и географии.
Его сочинение представляет жизнь Христа свободной от мифов и народных суеверий. Несомненно, одним из главных достоинств книги является глубокая осведомленность автора в области библейской истории и географии, а также его литературный талант, живо рисующий перед взором читателя евангельские события.
***
Место рождения Спасителя напоминало о бедности и тяжкой трудовой жизни. Казалось, в ту ночь небеса как будто разверзлись, чтобы дать возможность людям услышать свои радостные хоры: и звезды, и пасущееся стадо, и слова Благой вести, и восхищение верующих сердец - все здесь соединяется, чтобы создать перед нами картину, начертанную неземными красками. Но в кратких и трогательных стихах евангелиста ничего не говорится о том, что эти евангельские звуки слышал кто-либо еще, кроме вифлеемских пастухов.
В холодную и сырую зимнюю ночь они стерегли свои стада от волков и разбойников на полях, где некогда Руфь, праматерь Спасителя, подбирала чужие колосья со скорбью в сердце, а Давид, меньший между братьями в доме отца своего, пас овец (Пс. 77:71).
«И внезапно, - добавляет единственный евангелист, сообщивший нам о событиях этой достопамятной ночи, когда родился Спаситель, - явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2:14).
Можно было бы ожидать, что благочестивые христиане увековечат это место великолепным памятникоми выложат невзрачную пещеру пастухов мрамором и мозаикой, как это делается, например, в каком-нибудь храме. Но на самом деле нет ничего подобного.
Часовня Ангела-Вестника не отличается особыми архитектурными достоинствами, в ней всегда царит полумрак. Когда путешественник спускается вниз по ее разрушенным ступенькам, то едва может убедить себя, что находится в стбль священном месте. Впрочем, все в часовне проникнуто каким-то бессознательным чувством, что так оно и должно быть и что видимое убожество точно соответствует тем событиям, в честь которых она была воздвигнута. Бедность часовни вполне согласуется с уничиженностью и тяжким трудом замечательных людей, о которых она хочет напомнить.
Фредерик Фаррар - Жизнь Иисуса Христа - Книга в двух томах
Серия "Вне времени"
Hope of Salvation Mission, 2005
Р. О. Box 5022
Vancouver, WA 98668-5022, USA
www.spasenie.org
Пересказ на русский язык А. П. Лопухина
ISBN 1-932247-51-3
Фредерик Фаррар - Жизнь Иисуса Христа - Том 1 - Содержание
Рождество Христово
Принесение в храм
Поклонение волхвов
Бегство в Египет
Детство Иисуса Христа
Иисус Христос в храме
В Назарете
Крещение Иоанново
Искушение
Первые ученики
Первое чудо
Города Галилеи
Иисус на празднике Пасхи
Никодим
Самарянка
Отвергнутый жителями Назарета...
Начало служения в Галилее
Нагорная проповедь
Последующие чудеса
Иисус Христос в Наине
Грешница и фарисей
Жизнь Иисуса Христа в Галилее
Знаменательный день
Пиршество у Матфея
Пиршество у Матфея (продолжение)
Посещение Иерусалима
Чудо при купели Вифезда
Казнь Иоанна Крестителя
Насыщение пяти тысяч
Речь в Капернауме
Рост вражды
Кризис
День борьбы
Среди язычников
«Господь, обратившись, взглянул на Петра». Благословенны люди, на которых, взирая со скорбью, Господь смотрит также с любовью. Этого было достаточно. Подобно стреле, Петра поразила безмолвная, но многоговорящая мука от этого полного упрека взгляда. Как солнечный луч расплавляет остатки снега на скале, прежде чем он обрушится лавиной с горы, так расплавилась и ложная самонадеянность падшего апостола. Этого было достаточно. «Он не видел больше врагов, не знал более опасности, не боялся смерти». Закрыв голову верхней одеждой, он так же, как и Иуда, бросился в темную ночь, в непроглядную кромешную тьму жалкого самоосуждения, но не во мрак угрызения совести и отчаяния. Бросился в ночь! Но для того чтобы, как прекрасно было сказано, «встретить утро воскресения». Если ангел невинности оставил его, то ангел покаяния кротко взял его за руку. Сурово и вместе с тем с любовью дух благодати привел этого сокрушенного сердцем, кающегося апостола на суд его собственной совести, и там его прежняя жизнь, его прежний позор, его прежняя слабость, прежнее самолюбие были умерщвлены величайшей скорбью, которая должна была иметь своим исходом новое, духовное рождение.
Фредерик Фаррар - Жизнь Иисуса Христа - Том 2 - Содержание
Великое исповедание
Преображение
Бесноватый отрок
В Капернауме
На празднике Кущей
Женщина, взятая в прелюбодеянии
Слепорожденный
Последнее пребывание в Галилее ...
События во время путешествия
Учение во время путешествия
Праздник обновления храма
Последнее пребывание в Перее
Воскрешение Лазаря
Иерихон и Вифания
Вход Господень в Иерусалим
Понедельник страстной недели
Последний день служения Христа..
Великое обличение
Последнее пребывание в храме
Начало конца
Последняя вечеря
Последняя беседа
Гефсимания. Взятие под стражу
Иисус Христос перед синедрионом
Перерыв между допросами
Иисус Христос перед Пилатом
Распятие
Воскресение
Огромное спасибо!
Якби ще було старе видання 1893р. Да і за це Слава Богу
Добавил и старое издание - оно в дореволюционной орфографии.