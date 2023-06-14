Фаррар - Жизнь Иисуса Христа

«Жизнь Иисуса Христа», пожалуй, самое известное произведение Ф. В. Фаррара, выдержавшее в дореволюционной России десятки переизданий. Его книга долгое время являлась единственным убедительным противовесом сочинению Э. Ренана в России.

Она блестяще воссоздавала целостную картину земной жизни Христа. Автор выстраивает повествование в хронологическом порядке, с мастерством заполняя пробелы между отдельными частями евангельской истории с помощью своего литературного таланта. Фаррар использует наиболее правдивые элементы преданий о жизни Христа. Ф. Фаррар пользуется, наряду со священными текстами, новейшими для своего времени данными в области библейской археологии, истории и географии.

Его сочинение представляет жизнь Христа свободной от мифов и народных суеверий. Несомненно, одним из главных достоинств книги является глубокая осведомленность автора в области библейской истории и географии, а также его литературный талант, живо рисующий перед взором читателя евангельские события.

***

Место рождения Спасителя напоминало о бедности и тяжкой трудовой жизни. Казалось, в ту ночь небеса как будто разверзлись, чтобы дать возможность людям услышать свои радостные хоры: и звезды, и пасущееся стадо, и слова Благой вести, и восхищение верующих сердец - все здесь соединяется, чтобы создать перед нами картину, начертанную неземными красками. Но в кратких и трогательных стихах евангелиста ничего не говорится о том, что эти евангельские звуки слышал кто-либо еще, кроме вифлеемских пастухов.

В холодную и сырую зимнюю ночь они стерегли свои стада от волков и разбойников на полях, где некогда Руфь, праматерь Спасителя, подбирала чужие колосья со скорбью в сердце, а Давид, меньший между братьями в доме отца своего, пас овец (Пс. 77:71).

«И внезапно, - добавляет единственный евангелист, сообщивший нам о событиях этой достопамятной ночи, когда родился Спаситель, - явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2:14).

Можно было бы ожидать, что благочестивые христиане увековечат это место великолепным памятникоми выложат невзрачную пещеру пастухов мрамором и мозаикой, как это делается, например, в каком-нибудь храме. Но на самом деле нет ничего подобного.

Часовня Ангела-Вестника не отличается особыми архитектурными достоинствами, в ней всегда царит полумрак. Когда путешественник спускается вниз по ее разрушенным ступенькам, то едва может убедить себя, что находится в стбль священном месте. Впрочем, все в часовне проникнуто каким-то бессознательным чувством, что так оно и должно быть и что видимое убожество точно соответствует тем событиям, в честь которых она была воздвигнута. Бедность часовни вполне согласуется с уничиженностью и тяжким трудом замечательных людей, о которых она хочет напомнить.

Фредерик Фаррар - Жизнь Иисуса Христа - Книга в двух томах

Серия "Вне времени"

Hope of Salvation Mission, 2005

Р. О. Box 5022

Vancouver, WA 98668-5022, USA

www.spasenie.org

Пересказ на русский язык А. П. Лопухина

ISBN 1-932247-51-3

Фредерик Фаррар - Жизнь Иисуса Христа - Том 1 - Содержание

Рождество Христово

Принесение в храм

Поклонение волхвов

Бегство в Египет

Детство Иисуса Христа

Иисус Христос в храме

В Назарете

Крещение Иоанново

Искушение

Первые ученики

Первое чудо

Города Галилеи

Иисус на празднике Пасхи

Никодим

Самарянка

Отвергнутый жителями Назарета...

Начало служения в Галилее

Нагорная проповедь

Последующие чудеса

Иисус Христос в Наине

Грешница и фарисей

Жизнь Иисуса Христа в Галилее

Знаменательный день

Пиршество у Матфея

Пиршество у Матфея (продолжение)

Посещение Иерусалима

Чудо при купели Вифезда

Казнь Иоанна Крестителя

Насыщение пяти тысяч

Речь в Капернауме

Рост вражды

Кризис

День борьбы

Среди язычников

«Господь, обратившись, взглянул на Петра». Благословенны люди, на которых, взирая со скорбью, Господь смотрит также с любовью. Этого было достаточно. Подобно стреле, Петра поразила безмолвная, но многоговорящая мука от этого полного упрека взгляда. Как солнечный луч расплавляет остатки снега на скале, прежде чем он обрушится лавиной с горы, так расплавилась и ложная самонадеянность падшего апостола. Этого было достаточно. «Он не видел больше врагов, не знал более опасности, не боялся смерти». Закрыв голову верхней одеждой, он так же, как и Иуда, бросился в темную ночь, в непроглядную кромешную тьму жалкого самоосуждения, но не во мрак угрызения совести и отчаяния. Бросился в ночь! Но для того чтобы, как прекрасно было сказано, «встретить утро воскресения». Если ангел невинности оставил его, то ангел покаяния кротко взял его за руку. Сурово и вместе с тем с любовью дух благодати привел этого сокрушенного сердцем, кающегося апостола на суд его собственной совести, и там его прежняя жизнь, его прежний позор, его прежняя слабость, прежнее самолюбие были умерщвлены величайшей скорбью, которая должна была иметь своим исходом новое, духовное рождение.

Фредерик Фаррар - Жизнь Иисуса Христа - Том 2 - Содержание