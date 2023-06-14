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Фаррар - Жизнь Иисуса Христа

Жизнь Иисуса Христа - Фредерик Фаррар
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, History
Series Вне времени (12 books)

«Жизнь Иисуса Христа», пожалуй, самое известное произведение Ф. В. Фаррара, выдержавшее в дореволюционной России десятки переизданий. Его книга долгое время являлась единственным убедительным противовесом сочинению Э. Ренана в России.

Она блестяще воссоздавала целостную картину земной жизни Христа. Автор выстраивает повествование в хронологическом порядке, с мастерством заполняя пробелы между отдельными частями евангельской истории с помощью своего литературного таланта. Фаррар использует наиболее правдивые элементы преданий о жизни Христа. Ф. Фаррар пользуется, наряду со священными текстами, новейшими для своего времени данными в области библейской археологии, истории и географии.

Его сочинение представляет жизнь Христа свободной от мифов и народных суеверий. Несомненно, одним из главных достоинств книги является глубокая осведомленность автора в области библейской истории и географии, а также его литературный талант, живо рисующий перед взором читателя евангельские события.

***

Место рождения Спасителя напоминало о бедности и тяжкой трудовой жизни. Казалось, в ту ночь небеса как будто разверзлись, чтобы дать возможность людям услышать свои радостные хоры: и звезды, и пасущееся стадо, и слова Благой вести, и восхищение верующих сердец - все здесь соединяется, чтобы создать перед нами картину, начертанную неземными красками. Но в кратких и трогательных стихах евангелиста ничего не говорится о том, что эти евангельские звуки слышал кто-либо еще, кроме вифлеемских пастухов.

В холодную и сырую зимнюю ночь они стерегли свои стада от волков и разбойников на полях, где некогда Руфь, праматерь Спасителя, подбирала чужие колосья со скорбью в сердце, а Давид, меньший между братьями в доме отца своего, пас овец (Пс. 77:71).

«И внезапно, - добавляет единственный евангелист, сообщивший нам о событиях этой достопамятной ночи, когда родился Спаситель, - явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2:14).

Можно было бы ожидать, что благочестивые христиане увековечат это место великолепным памятникоми выложат невзрачную пещеру пастухов мрамором и мозаикой, как это делается, например, в каком-нибудь храме. Но на самом деле нет ничего подобного.

Часовня Ангела-Вестника не отличается особыми архитектурными достоинствами, в ней всегда царит полумрак. Когда путешественник спускается вниз по ее разрушенным ступенькам, то едва может убедить себя, что находится в стбль священном месте. Впрочем, все в часовне проникнуто каким-то бессознательным чувством, что так оно и должно быть и что видимое убожество точно соответствует тем событиям, в честь которых она была воздвигнута. Бедность часовни вполне согласуется с уничиженностью и тяжким трудом замечательных людей, о которых она хочет напомнить.

Фредерик Фаррар - Жизнь Иисуса Христа - Книга в двух томах

Серия "Вне времени"

Hope of Salvation Mission, 2005

Р. О. Box 5022
Vancouver, WA 98668-5022, USA
www.spasenie.org

Пересказ на русский язык А. П. Лопухина

ISBN 1-932247-51-3

Фредерик Фаррар - Жизнь Иисуса Христа - Том 1 - Содержание

  • Рождество Христово

  • Принесение в храм

  • Поклонение волхвов

  • Бегство в Египет

  • Детство Иисуса Христа

  • Иисус Христос в храме

  • В Назарете

  • Крещение Иоанново

  • Искушение

  • Первые ученики

  • Первое чудо

  • Города Галилеи

  • Иисус на празднике Пасхи

  • Никодим

  • Самарянка

  • Отвергнутый жителями Назарета...

  • Начало служения в Галилее

  • Нагорная проповедь

  • Последующие чудеса

  • Иисус Христос в Наине

  • Грешница и фарисей

  • Жизнь Иисуса Христа в Галилее

  • Знаменательный день

  • Пиршество у Матфея

  • Пиршество у Матфея (продолжение)

  • Посещение Иерусалима

  • Чудо при купели Вифезда

  • Казнь Иоанна Крестителя

  • Насыщение пяти тысяч

  • Речь в Капернауме

  • Рост вражды

  • Кризис

  • День борьбы

  • Среди язычников

Фредерик Фаррар - Жизнь Иисуса Христа - Том 2

«Господь, обратившись, взглянул на Петра». Благословенны люди, на которых, взирая со скорбью, Господь смотрит также с любовью. Этого было достаточно. Подобно стреле, Петра поразила безмолвная, но многоговорящая мука от этого полного упрека взгляда. Как солнечный луч расплавляет остатки снега на скале, прежде чем он обрушится лавиной с горы, так расплавилась и ложная самонадеянность падшего апостола. Этого было достаточно. «Он не видел больше врагов, не знал более опасности, не боялся смерти». Закрыв голову верхней одеждой, он так же, как и Иуда, бросился в темную ночь, в непроглядную кромешную тьму жалкого самоосуждения, но не во мрак угрызения совести и отчаяния. Бросился в ночь! Но для того чтобы, как прекрасно было сказано, «встретить утро воскресения». Если ангел невинности оставил его, то ангел покаяния кротко взял его за руку. Сурово и вместе с тем с любовью дух благодати привел этого сокрушенного сердцем, кающегося апостола на суд его собственной совести, и там его прежняя жизнь, его прежний позор, его прежняя слабость, прежнее самолюбие были умерщвлены величайшей скорбью, которая должна была иметь своим исходом новое, духовное рождение.

Фредерик Фаррар - Жизнь Иисуса Христа - Том 2 - Содержание

  • Великое исповедание

  • Преображение

  • Бесноватый отрок

  • В Капернауме

  • На празднике Кущей

  • Женщина, взятая в прелюбодеянии

  • Слепорожденный

  • Последнее пребывание в Галилее ...

  • События во время путешествия

  • Учение во время путешествия

  • Праздник обновления храма

  • Последнее пребывание в Перее

  • Воскрешение Лазаря

  • Иерихон и Вифания

  • Вход Господень в Иерусалим

  • Понедельник страстной недели

  • Последний день служения Христа..

  • Великое обличение

  • Последнее пребывание в храме

  • Начало конца

  • Последняя вечеря

  • Последняя беседа

  • Гефсимания. Взятие под стражу

  • Иисус Христос перед синедрионом

  • Перерыв между допросами

  • Иисус Христос перед Пилатом

  • Распятие

  • Воскресение

Views 4 961
Rating 4.8 / 5
Added 14.06.2023
Author brat Vital
Rate this publication:
4.8/5 (25)

Comments (13 comments)

Z
zalservik 3 months ago
Благодарю.
S
Sergey05 3 years ago

Огромное спасибо!
G
galex07 4 years ago
Слава Богу!!!!
G
galex07 4 years ago
Слава Богу!!!!
E
esihitos 9 years ago
Ну вы и молодци сердечно благодарю.
R
Rudakov 9 years ago

Якби ще було старе видання 1893р.  Да і за це Слава Богу

 
E
esxatos 9 years ago

Добавил и старое издание - оно в дореволюционной орфографии.
N
Natalya_53 13 years ago
Спасибо за книгу. У меня была только в старой орфографии, читать непривычно.
G
ggalburg 13 years ago
Чудесно, спасибо!
V
valbor 13 years ago
Ну братья! Я восхищен! Спасибо за служение!
P
Pawlo 13 years ago
Огромное спаисбо!Жаль что в переиздание не вошли приложения которые были в дореволюционном.
T
Tov 13 years ago
Красота!
E
esxatos 13 years ago
Браво, Андрей! Отличная работа!

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