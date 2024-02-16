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Фаст Герхард – В степях Сибири

Герхард Фаст – В степях Сибири
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, *Biographies Memoirs
Наконец-то книга об истории нашей прежней родины в Сибири может быть отдана в печать.
Более пятидесяти лет прошло с тех пор, как первые немецкие переселенцы пришли в Зауралье, и в этом, 1957 году, исполняется 50 лет с момента образования самой большой сибирской колонии - Славгород. Покойный староста (старейшина, пресвитер) Корнелиус Гардер начал собирать материал о переселенцах незадолго до своей смерти. После него инициативу по сбору материалов принял на себя Петер И. Вибе (ранее живший в Орлово, Славгород). По причине болезни он не мог писать, и потому просил Герхарда Фаста, после его прибытия в 1951 году из Германии в Канаду, перенять эту работу. В меннонитских периодических изданиях снова и снова публиковались призывы собирать исторические материалы. И многое поступало - из Канады, Соединенных Штатов и Южной Америки. Наибольшую часть материалов собрал брат Вибе. Однако для завершения общей картины требовалось больше.
Тогда на западе Канады была образована группа бывших сибиряков: учитель Петер Больдт, староста Давид Гейдебрехт, проповедник Франц Фризен, проповедник Иоганн Гёрц, проповедник Петер Эпп и Петер Б. Эпп (бывший волостной староста из Хортицы). Был объявлен сбор средств, которые позволили Герхарду Фасту совершить поездку по Канаде с целью сбора материала. Это было осенью 1953 года.
Когда материал о Славгороде был готов, его прочитал целый ряд бывших сибиряков. Всю информацию обсудили, пояснили некоторые детали повествования и улучшили его.
После этого появилась мысль дополнить книгу кратким обзором других поселений меннонитов - таких как Омск, Павлодар и Амур.

Герхард Фаст – В степях Сибири - Начало меннонитских поселений в Алтайском крае, Амурской, Омской и Павлодарской областях

Пер. с немецкого. – Steinhagen: Samenkorn e. V., Christlicher Schriften- und Liederverlag, 2018. – 224 с.
ISBN: 978-3-86203-209-9

Герхард Фаст – В степях Сибири – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
ПОИСКИ ЗЕМЛИ
  • Через Урал ходоки достигли Сибири
  • Поселение в Томской губернии
  • В Кулундинской степи
НАША НОВАЯ РОДИНА
  • Родная деревня Шёнталь
  • Трудное начало
  • Помощь из Америки
  • Бодро вперёд
  • Первый праздник Жатвы
  • Город Славгород
  • Высокий гость. Из Петербурга едет Столыпин
  • Год спустя
  • Коренные жители
  • Степные пожары
  • Климат
  • В снежной буре
  • Растительный и животный мир
АДМИНИСТРАЦИЯ И ОБЩИННАЯ ЖИЗНЬ
  • Орловская волость
  • Окружные поселения, Пятидесятые деревни
  • Семидесятые-восьмидесятые сёла
  • Переселение на Амур
  • Поселение Глядень, или Лихтфельде
  • Трудности
  • Индустрия
  • Пашня
  • Несчастные случаи
  • Чаячий
  • Свистуново
  • Енисей
  • Система землепользования
  • Торговля и промышленность
  • Торговые учреждения
  • Соленое озеро Бурлинское
  • Здравоохранение
  • Несчастные случаи
  • Лошадь в колодце
  • Смерть трёхлетней девочки
  • Кражи и грабежи
  • Образование
  • Центральные школы
  • Учителя, объявившие себя сторонниками коммунизма
  • Дом для сирот в Гальбштадте
ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ
  • Общины церковных меннонитов
  • Церковные округа
  • Церковная община Шёнзее
  • Церковная община Грюнфельд
  • Церковная община Райнфельд
  • Церковная община Клеефельд
  • Церковная община Марковка
  • Церковная община села Хорошее (№87)
  • Церковная община села Гнаденталь (№ 54)
  • Церковь общины Пашня
  • Церковная община Чаячий
  • Церковная община Свистуново
  • Церковная община Глядень
  • Братские общины меннонитов
  • Меннонитская братская община в Шёнвизе
  • Меннонитская братская меннонитов в Шёнтале
  • Меннонитская братская община села Александровка
  • Меннонитская братская община Гнаденхайм
  • Меннонитская братская община села Александркроне
  • Меннонитская братская община Гришковка
  • Меннонитская братская община села Саратовка (№ 89)
  • Меннонитская братская община села Фернхайм (№ 54)
  • Меннонитская братская община села Пашня
  • Меннонитская братская община села Чаячий
  • Меннонитская братская община села Свистуново
  • Меннонитская братская община села Глядень
  • Меннонитская братская община г. Славгород
  • Представители общин перед правительством
ПРЕДВЕСТНИКИ ГИБЕЛИ
  • Первая мировая война
  • Призыв меннонитов на военную службу
  • Сообщение Петра Яковлевича Вибе
  • Сообщение Генриха Унгера, Клеефельд
  • Свержение царя и Октябрьская революция
  • Первое крестьянское восстание 2 сентября 1918 года
  • Меннониты в крестьянском восстании
  • Организации меннонитов
  • Сибирская Дума
  • Союз немецких граждан Западной Сибири
  • Представительское собрание
  • «Менно-Союз»
  • Хортицкая волость
  • Отчет проповедника Якова Б. Гардера
  • Сведения о ведущих лицах
  • Волостной писарь Ренпеннинг
  • Визит товарища Шатохина
  • Последняя корова бедняка
  • Инфляция
  • Новая экономическая политика (НЭП)
КАТАСТРОФА
  • Первая эмиграция
  • Пятилетний план в деревне
  • Будённый проезжает Сибирь
  • Свинья под дубом
  • Бегство в Москву
  • Второе восстание крестьян
  • Коллективизация и уничтожение кулаков
  • Три письма - три смертельных крика
  • Письмо № 1
  • Письмо №2
  • Письмо № 3
  • Закат двух немецких волостей - Орлово и Хортицы
ДРУГИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
  • Омская область
  • Общины
  • Школьная жизнь
  • Меннонитские сёла в Павлодарской области
  • Ребровка
  • Талдыкудук
  • Местное население
  • Важный визит из Петербурга
  • Общины
  • Муздыколь
  • Город Павлодар
  • Колония на Амуре
  • Побег через Амур
РАЗВЕЯННЫЕ ШТОРМОМ
Views 287
Rating 5.0 / 5
Added 16.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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