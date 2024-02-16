Фаст Герхард – В степях Сибири

Наконец-то книга об истории нашей прежней родины в Сибири может быть отдана в печать.

Более пятидесяти лет прошло с тех пор, как первые немецкие переселенцы пришли в Зауралье, и в этом, 1957 году, исполняется 50 лет с момента образования самой большой сибирской колонии - Славгород. Покойный староста (старейшина, пресвитер) Корнелиус Гардер начал собирать материал о переселенцах незадолго до своей смерти. После него инициативу по сбору материалов принял на себя Петер И. Вибе (ранее живший в Орлово, Славгород). По причине болезни он не мог писать, и потому просил Герхарда Фаста, после его прибытия в 1951 году из Германии в Канаду, перенять эту работу. В меннонитских периодических изданиях снова и снова публиковались призывы собирать исторические материалы. И многое поступало - из Канады, Соединенных Штатов и Южной Америки. Наибольшую часть материалов собрал брат Вибе. Однако для завершения общей картины требовалось больше.

Тогда на западе Канады была образована группа бывших сибиряков: учитель Петер Больдт, староста Давид Гейдебрехт, проповедник Франц Фризен, проповедник Иоганн Гёрц, проповедник Петер Эпп и Петер Б. Эпп (бывший волостной староста из Хортицы). Был объявлен сбор средств, которые позволили Герхарду Фасту совершить поездку по Канаде с целью сбора материала. Это было осенью 1953 года.

Когда материал о Славгороде был готов, его прочитал целый ряд бывших сибиряков. Всю информацию обсудили, пояснили некоторые детали повествования и улучшили его.

После этого появилась мысль дополнить книгу кратким обзором других поселений меннонитов - таких как Омск, Павлодар и Амур.

Герхард Фаст – В степях Сибири - Начало меннонитских поселений в Алтайском крае, Амурской, Омской и Павлодарской областях

Пер. с немецкого. – Steinhagen: Samenkorn e. V., Christlicher Schriften- und Liederverlag, 2018. – 224 с.

ISBN: 978-3-86203-209-9

Герхард Фаст – В степях Сибири – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПОИСКИ ЗЕМЛИ

Через Урал ходоки достигли Сибири

Поселение в Томской губернии

В Кулундинской степи

НАША НОВАЯ РОДИНА

Родная деревня Шёнталь

Трудное начало

Помощь из Америки

Бодро вперёд

Первый праздник Жатвы

Город Славгород

Высокий гость. Из Петербурга едет Столыпин

Год спустя

Коренные жители

Степные пожары

Климат

В снежной буре

Растительный и животный мир

АДМИНИСТРАЦИЯ И ОБЩИННАЯ ЖИЗНЬ

Орловская волость

Окружные поселения, Пятидесятые деревни

Семидесятые-восьмидесятые сёла

Переселение на Амур

Поселение Глядень, или Лихтфельде

Трудности

Индустрия

Пашня

Несчастные случаи

Чаячий

Свистуново

Енисей

Система землепользования

Торговля и промышленность

Торговые учреждения

Соленое озеро Бурлинское

Здравоохранение

Несчастные случаи

Лошадь в колодце

Смерть трёхлетней девочки

Кражи и грабежи

Образование

Центральные школы

Учителя, объявившие себя сторонниками коммунизма

Дом для сирот в Гальбштадте

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

Общины церковных меннонитов

Церковные округа

Церковная община Шёнзее

Церковная община Грюнфельд

Церковная община Райнфельд

Церковная община Клеефельд

Церковная община Марковка

Церковная община села Хорошее (№87)

Церковная община села Гнаденталь (№ 54)

Церковь общины Пашня

Церковная община Чаячий

Церковная община Свистуново

Церковная община Глядень

Братские общины меннонитов

Меннонитская братская община в Шёнвизе

Меннонитская братская меннонитов в Шёнтале

Меннонитская братская община села Александровка

Меннонитская братская община Гнаденхайм

Меннонитская братская община села Александркроне

Меннонитская братская община Гришковка

Меннонитская братская община села Саратовка (№ 89)

Меннонитская братская община села Фернхайм (№ 54)

Меннонитская братская община села Пашня

Меннонитская братская община села Чаячий

Меннонитская братская община села Свистуново

Меннонитская братская община села Глядень

Меннонитская братская община г. Славгород

Представители общин перед правительством

ПРЕДВЕСТНИКИ ГИБЕЛИ

Первая мировая война

Призыв меннонитов на военную службу

Сообщение Петра Яковлевича Вибе

Сообщение Генриха Унгера, Клеефельд

Свержение царя и Октябрьская революция

Первое крестьянское восстание 2 сентября 1918 года

Меннониты в крестьянском восстании

Организации меннонитов

Сибирская Дума

Союз немецких граждан Западной Сибири

Представительское собрание

«Менно-Союз»

Хортицкая волость

Отчет проповедника Якова Б. Гардера

Сведения о ведущих лицах

Волостной писарь Ренпеннинг

Визит товарища Шатохина

Последняя корова бедняка

Инфляция

Новая экономическая политика (НЭП)

КАТАСТРОФА

Первая эмиграция

Пятилетний план в деревне

Будённый проезжает Сибирь

Свинья под дубом

Бегство в Москву

Второе восстание крестьян

Коллективизация и уничтожение кулаков

Три письма - три смертельных крика

Письмо № 1

Письмо №2

Письмо № 3

Закат двух немецких волостей - Орлово и Хортицы

ДРУГИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Омская область

Общины

Школьная жизнь

Меннонитские сёла в Павлодарской области

Ребровка

Талдыкудук

Местное население

Важный визит из Петербурга

Общины

Муздыколь

Город Павлодар

Колония на Амуре

Побег через Амур

РАЗВЕЯННЫЕ ШТОРМОМ