Фаст Герхард – В степях Сибири
Наконец-то книга об истории нашей прежней родины в Сибири может быть отдана в печать.
Более пятидесяти лет прошло с тех пор, как первые немецкие переселенцы пришли в Зауралье, и в этом, 1957 году, исполняется 50 лет с момента образования самой большой сибирской колонии - Славгород. Покойный староста (старейшина, пресвитер) Корнелиус Гардер начал собирать материал о переселенцах незадолго до своей смерти. После него инициативу по сбору материалов принял на себя Петер И. Вибе (ранее живший в Орлово, Славгород). По причине болезни он не мог писать, и потому просил Герхарда Фаста, после его прибытия в 1951 году из Германии в Канаду, перенять эту работу. В меннонитских периодических изданиях снова и снова публиковались призывы собирать исторические материалы. И многое поступало - из Канады, Соединенных Штатов и Южной Америки. Наибольшую часть материалов собрал брат Вибе. Однако для завершения общей картины требовалось больше.
Тогда на западе Канады была образована группа бывших сибиряков: учитель Петер Больдт, староста Давид Гейдебрехт, проповедник Франц Фризен, проповедник Иоганн Гёрц, проповедник Петер Эпп и Петер Б. Эпп (бывший волостной староста из Хортицы). Был объявлен сбор средств, которые позволили Герхарду Фасту совершить поездку по Канаде с целью сбора материала. Это было осенью 1953 года.
Когда материал о Славгороде был готов, его прочитал целый ряд бывших сибиряков. Всю информацию обсудили, пояснили некоторые детали повествования и улучшили его.
После этого появилась мысль дополнить книгу кратким обзором других поселений меннонитов - таких как Омск, Павлодар и Амур.
Герхард Фаст – В степях Сибири - Начало меннонитских поселений в Алтайском крае, Амурской, Омской и Павлодарской областях
Пер. с немецкого. – Steinhagen: Samenkorn e. V., Christlicher Schriften- und Liederverlag, 2018. – 224 с.
ISBN: 978-3-86203-209-9
Герхард Фаст – В степях Сибири – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ПОИСКИ ЗЕМЛИ
- Через Урал ходоки достигли Сибири
- Поселение в Томской губернии
- В Кулундинской степи
НАША НОВАЯ РОДИНА
- Родная деревня Шёнталь
- Трудное начало
- Помощь из Америки
- Бодро вперёд
- Первый праздник Жатвы
- Город Славгород
- Высокий гость. Из Петербурга едет Столыпин
- Год спустя
- Коренные жители
- Степные пожары
- Климат
- В снежной буре
- Растительный и животный мир
АДМИНИСТРАЦИЯ И ОБЩИННАЯ ЖИЗНЬ
- Орловская волость
- Окружные поселения, Пятидесятые деревни
- Семидесятые-восьмидесятые сёла
- Переселение на Амур
- Поселение Глядень, или Лихтфельде
- Трудности
- Индустрия
- Пашня
- Несчастные случаи
- Чаячий
- Свистуново
- Енисей
- Система землепользования
- Торговля и промышленность
- Торговые учреждения
- Соленое озеро Бурлинское
- Здравоохранение
- Несчастные случаи
- Лошадь в колодце
- Смерть трёхлетней девочки
- Кражи и грабежи
- Образование
- Центральные школы
- Учителя, объявившие себя сторонниками коммунизма
- Дом для сирот в Гальбштадте
ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ
- Общины церковных меннонитов
- Церковные округа
- Церковная община Шёнзее
- Церковная община Грюнфельд
- Церковная община Райнфельд
- Церковная община Клеефельд
- Церковная община Марковка
- Церковная община села Хорошее (№87)
- Церковная община села Гнаденталь (№ 54)
- Церковь общины Пашня
- Церковная община Чаячий
- Церковная община Свистуново
- Церковная община Глядень
- Братские общины меннонитов
- Меннонитская братская община в Шёнвизе
- Меннонитская братская меннонитов в Шёнтале
- Меннонитская братская община села Александровка
- Меннонитская братская община Гнаденхайм
- Меннонитская братская община села Александркроне
- Меннонитская братская община Гришковка
- Меннонитская братская община села Саратовка (№ 89)
- Меннонитская братская община села Фернхайм (№ 54)
- Меннонитская братская община села Пашня
- Меннонитская братская община села Чаячий
- Меннонитская братская община села Свистуново
- Меннонитская братская община села Глядень
- Меннонитская братская община г. Славгород
- Представители общин перед правительством
ПРЕДВЕСТНИКИ ГИБЕЛИ
- Первая мировая война
- Призыв меннонитов на военную службу
- Сообщение Петра Яковлевича Вибе
- Сообщение Генриха Унгера, Клеефельд
- Свержение царя и Октябрьская революция
- Первое крестьянское восстание 2 сентября 1918 года
- Меннониты в крестьянском восстании
- Организации меннонитов
- Сибирская Дума
- Союз немецких граждан Западной Сибири
- Представительское собрание
- «Менно-Союз»
- Хортицкая волость
- Отчет проповедника Якова Б. Гардера
- Сведения о ведущих лицах
- Волостной писарь Ренпеннинг
- Визит товарища Шатохина
- Последняя корова бедняка
- Инфляция
- Новая экономическая политика (НЭП)
КАТАСТРОФА
- Первая эмиграция
- Пятилетний план в деревне
- Будённый проезжает Сибирь
- Свинья под дубом
- Бегство в Москву
- Второе восстание крестьян
- Коллективизация и уничтожение кулаков
- Три письма - три смертельных крика
- Письмо № 1
- Письмо №2
- Письмо № 3
- Закат двух немецких волостей - Орлово и Хортицы
ДРУГИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
- Омская область
- Общины
- Школьная жизнь
- Меннонитские сёла в Павлодарской области
- Ребровка
- Талдыкудук
- Местное население
- Важный визит из Петербурга
- Общины
- Муздыколь
- Город Павлодар
- Колония на Амуре
- Побег через Амур
РАЗВЕЯННЫЕ ШТОРМОМ
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