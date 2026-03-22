Роль автора в различных частях книги различна — от реферативного обзора до самостоятельных толкований, от систематизации святоотеческих толкований до собственных молитвенных созерцаний и размышлений о сокровенных тайнах божественной Песни Песней. Что от Бога — пусть останется, а что от человеков — и само разрушится (Деян. 5,38-39).

Протоиерей Геннадий Фаст - Толкование на книгу Песнь Песней Соломона

Красноярск: Енисейский благовест, 2000 г. - 757 с.

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ I. ИСАГОГИЧЕСКИЙ О БЗОР ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА

ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ КНИГИ И ЕЕ МЕСТО В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ

ГЛАВА 2. КАНОНИЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО КНИГИ ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ КНИГИ ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА

3.1. Сопоставление содержания Соломоновых книг

3.2. Различные концепции книги Песнь Песней

3.3. Основание для таинственного понимания Песни Песней в Священном Писании

3.4. Ветхозаветное понимание книги Песнь Песней

3.5. Иудаистическое понимание книги Песнь Песней

3.6. Христианское понимание книги Песнь Песней

3.7. Библейская критика о книге Песнь Песней

3.8. Разбор аргументов против символического понимания книги Песнь Песней и церковное понимание книги

3.9. О разделении содержания книги

3.10. Сводная таблица различных концепций Песни Песней и ее представителей

ГЛАВА 4. ТЕКСТОЛОГИЯ КНИГИ ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

4.1. Древние тексты книги Песнь Песней

4.2. Вопрос об изначальном тексте книги Песнь Песней

4.3. Древние переводы книги Песнь Песней

4.4. Славянский и русский переводы книги Песнь Песней

ЧАСТЬ II. ТОЛКОВАНИЕ (ЭКЗЕГЕЗИС) КНИГИ ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

I. ДВОР ЯЗЫЧНИКОВ. Прочтение первое — буквальное

II. ДВОР ИЗРАИЛЯ. Прочтение второе — ветхозаветное, или историко-мистическое

III. ДВОР СВЯЩЕННИКОВ. Прочтение третье - мессианско-экклезиологическое

IV. СВЯТИЛИЩЕ. Прочтение четвертое — духовное-психологическое

V. СВЯТАЯ СВЯТЫХ. Прочтение пятое — духовно-аскетическое 1. Пролог к духовно-аскетическому прочтению книги Песнь Песней Соломона 2. Духовно-аскетические истолковательные заметки к книге Песнь Песней Соломона 3. Эпилог к духовно-аскетическому прочтению книги Песнь Песней Соломона

VI. СВЯТОЙ КОВЧЕГ ЗАВЕТА. Прочтение шестое — мариологическое (богородичное) 1. Жизнь Пречистой Девы — Невесты Христовой 2. Образ Пречистой Девы, Невесты Христовой

VII. СКРИЖАЛИ ЗАВЕТА. Прочтение седьмое — христологическое Святые отцы о браке Слова и Плоти Учение святой Церкви о боговоплощении



ЧАСТЬ III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ К ТОЛКОВАНИЮ КНИГИ ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА

ГЛАВА 1. ПУТЕВОДИТЕЛЬ К СВЯТООТЕЧЕСКИМ ТОЛКОВАНИЯМ НА КНИГУ ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА

ГЛАВА 2. РУССКИЙ ТЕКСТ КНИГИ ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ ЕПИСКОПА ПОРФИРИЯ (УСПЕНСКОГО)

ГЛАВА 3. РУССКИЙ ТЕКСТ КНИГИ ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ АРХИМАНДРИТА МАКАРИЯ (ГЛУХАРЕВА)

ГЛАВА 4. ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ К ДРЕВНИМ ТЕКСТАМ И РАЗЛИЧНЫМ ПЕРЕВОДАМ КНИГИ ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

ГЛАВА 5. БОГОСЛУЖЕБНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ КНИГИ ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

ГЛАВА 6. КНИГА ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ В ИКОНОГРАФИИ

ГЛАВА 7. КНИГА ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА В МУЗЫКАЛЬНОМ ЗВУЧАНИИ

ГЛАВА 8. КНИГА ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ГЛАВА 9. МОЛЕБНЫЙ КАНОН ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

