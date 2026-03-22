Фаст - Толкование на книгу Песнь Песней Соломона

Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Ethics

Роль автора в различных частях книги различна — от реферативного обзора до самостоятельных толкований, от систематизации святоотеческих толкований до собственных молитвенных созерцаний и размышлений о сокровенных тайнах божественной Песни Песней. Что от Бога — пусть останется, а что от человеков — и само разрушится (Деян. 5,38-39).

Протоиерей Геннадий Фаст - Толкование на книгу Песнь Песней Соломона

Красноярск: Енисейский благовест, 2000 г. - 757 с.

Протоиерей Геннадий Фаст - Толкование на книгу Песнь Песней Соломона - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ I. ИСАГОГИЧЕСКИЙ О БЗОР ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА

ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ КНИГИ И ЕЕ МЕСТО В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ

ГЛАВА 2. КАНОНИЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО КНИГИ ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ КНИГИ ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА

  • 3.1. Сопоставление содержания Соломоновых книг

  • 3.2. Различные концепции книги Песнь Песней

  • 3.3. Основание для таинственного понимания Песни Песней в Священном Писании

  • 3.4. Ветхозаветное понимание книги Песнь Песней

  • 3.5. Иудаистическое понимание книги Песнь Песней

  • 3.6. Христианское понимание книги Песнь Песней

  • 3.7. Библейская критика о книге Песнь Песней

  • 3.8. Разбор аргументов против символического понимания книги Песнь Песней и церковное понимание книги

  • 3.9. О разделении содержания книги

  • 3.10. Сводная таблица различных концепций Песни Песней и ее представителей

ГЛАВА 4. ТЕКСТОЛОГИЯ КНИГИ ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

  • 4.1. Древние тексты книги Песнь Песней

  • 4.2. Вопрос об изначальном тексте книги Песнь Песней

  • 4.3. Древние переводы книги Песнь Песней

  • 4.4. Славянский и русский переводы книги Песнь Песней

ЧАСТЬ II. ТОЛКОВАНИЕ (ЭКЗЕГЕЗИС) КНИГИ ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

  • I. ДВОР ЯЗЫЧНИКОВ. Прочтение первое — буквальное

  • II. ДВОР ИЗРАИЛЯ. Прочтение второе — ветхозаветное, или историко-мистическое

  • III. ДВОР СВЯЩЕННИКОВ. Прочтение третье - мессианско-экклезиологическое

  • IV. СВЯТИЛИЩЕ. Прочтение четвертое — духовное-психологическое

  • V. СВЯТАЯ СВЯТЫХ. Прочтение пятое — духовно-аскетическое

    • 1. Пролог к духовно-аскетическому прочтению книги Песнь Песней Соломона

    • 2. Духовно-аскетические истолковательные заметки к книге Песнь Песней Соломона

    • 3. Эпилог к духовно-аскетическому прочтению книги Песнь Песней Соломона

  • VI. СВЯТОЙ КОВЧЕГ ЗАВЕТА. Прочтение шестое — мариологическое (богородичное)

    • 1. Жизнь Пречистой Девы — Невесты Христовой

    • 2. Образ Пречистой Девы, Невесты Христовой

  • VII. СКРИЖАЛИ ЗАВЕТА. Прочтение седьмое — христологическое

    • Святые отцы о браке Слова и Плоти

    • Учение святой Церкви о боговоплощении

ЧАСТЬ III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ К ТОЛКОВАНИЮ КНИГИ ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА

  • ГЛАВА 1. ПУТЕВОДИТЕЛЬ К СВЯТООТЕЧЕСКИМ ТОЛКОВАНИЯМ НА КНИГУ ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА

  • ГЛАВА 2. РУССКИЙ ТЕКСТ КНИГИ ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ ЕПИСКОПА ПОРФИРИЯ (УСПЕНСКОГО)

  • ГЛАВА 3. РУССКИЙ ТЕКСТ КНИГИ ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ АРХИМАНДРИТА МАКАРИЯ (ГЛУХАРЕВА)

  • ГЛАВА 4. ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ К ДРЕВНИМ ТЕКСТАМ И РАЗЛИЧНЫМ ПЕРЕВОДАМ КНИГИ ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

  • ГЛАВА 5. БОГОСЛУЖЕБНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ КНИГИ ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

  • ГЛАВА 6. КНИГА ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ В ИКОНОГРАФИИ

  • ГЛАВА 7. КНИГА ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА В МУЗЫКАЛЬНОМ ЗВУЧАНИИ

  • ГЛАВА 8. КНИГА ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

  • ГЛАВА 9. МОЛЕБНЫЙ КАНОН ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

БИБЛИОГРАФИЯ

Related Books

All Books