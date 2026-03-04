Геннадий Фаст - Толкование на книгу пророка Аввакума или Опыт библейской теодицеи
Церковному читателю имя православного библеиста, богослова и пастыря протоиерея Геннадия Фаста известно давно. Еще в годы гонений на Русскую Церковь, в далёком 1980-м отец Геннадий написал «Толкование на Апокалипсис» - обширный труд, подробно истолковывающий самую загадочную книгу Нового Завета. Широкому читателю эта работа стала доступна уже в наше время. Книга выдержала не одно издание и пользуется большой популярностью как у православных читателей, так и у всех, кто интересуется Священным Писанием и ищет ответов на загадки, содержащиеся в нём.

В 90-е годы прошлого века и в начале текущего увидели свет многие другие книги отца Геннадия. Из книг, посвященных экзегезе священных текстов, следует назвать «Толкование на Песнь Песней» (700-страничная диссертация, успешно защищенная в 1995 году в Московской духовной академии); двухтомные «Экзегетические этюды по Ветхому Завету» - прекрасное учебное пособие для изучающих Писание; «Толкование на книгу Экклезиаст»; «Кто Она для нас? Православное учение о Богородице»; «Кто же Сей? Книга об Иисусе Христе». Все эти книги характеризует глубокая укорененность в церковной экзегетической традиции.

Автор не только собирает и анализирует святоотеческие цитаты, истолковывающие те или иные священные тексты, он синтезирует саму святоотеческую мысль, глубоко и творчески её осваивает и актуализирует для современного читателя. Сквозь призму святоотеческих толковательных творений протоиерей Геннадий сам прочитывает библейские книги, с помощью святоотеческого инструментария сам осмысливает их. Написанные на стыке библеистики и патрологии работы отца Геннадия помогают нам, современным читателям, прочесть священные тексты глазами святых отцов, помогают понять содержащееся в Писании слово Божие именно так, как понимали его они, а значит - так, как понимала и понимает его древняя и вечно юная Христова Церковь. Новая работа протоиерея Геннадия продолжает эту традицию.

Начиная с «Толкования на Песнь Песней», во всех книгах отца Геннадия доминирует единый экзегетический принцип: Священное Писание Ветхого Завета рассматривается в контексте Предания во всей полноте последнего. Автор широко привлекает не только толкования отцов и учителей Церкви, литургические православные тексты, но также и иудейские источники, древние и средневековые. Так, в новой книге проанализированы и включены в толкование комментарии на книгу пророка Аввакума Кумранской общины (II век до Р.Х.) и РАШИ (XI век по Р.Х.), а также некоторые мидраши. Данный подход, когда наряду с христианскими источниками в толкование включаются источники иудейские, а также достижения современной мировой библеистики, можно по праву назвать новым направлением в отечественной библейской экзегетике.

Книга пророка Аввакума - текст, не менее трудный для понимания, чем Песнь Песней или Апокалипсис. Как «оправдать» Бога, пославшего идолопоклонника Навуходоносора сжечь Его святой Храм, разрушить Его святой град, убить Его помазанников и полонить Его собственный народ? Как «оправдать» Бога, попустившего ГУЛаг и Освенцим, и самое страшное -убийство собственного Сына? Как, несмотря ни на что, остаться верными Ему? Вместе с Аввакумом проблема теодицеи («оправдания» Бога) волновала читателей его пророческой книги - насельников кумранских пещер, апостола Павла, отцов и учителей Церкви, средневековых иудейских комментаторов. А вслед за ними - Лейбница и Гёте, Лермонтова и Достоевского, Булгакова и Айтматова, Астафьева и Солженицына.

Протоиерей Геннадий Фаст - Толкование на книгу пророка Аввакума или Опыт библейской теодицеи

Киев, Богуславкнига, 2014. — 400 с. — Цв. вклейка 8 с.

ISBN 978-966-2644-09-8

Протоиерей Геннадий Фаст - Толкование на книгу пророка Аввакума или Опыт библейской теодицеи - Содержание

О новой книге протоиерея Геннадия Фаста

От автора

Толкование на книгу пророка Аввакума или Опыт библейской теодицеи

Глава 1

  • Первый вопрос Аввакума: в мире зло и неправда - где Ты, Господи?

  • Первый ответ Божий: халдеи - орудие Его наказания

  • Второй вопрос Аввакума: но ведь халдеи грешнее Израиля!

Глава 2

  • Второй ответ Божий

  • Повеление записать ответ

  • Божий ответ Аввакуму

  • Образ надменного человека

  • Насмешливая песнь

  • Первое горе

  • Второе горе

  • Третье горе

  • Четвёртое горе

  • Пятое горе

  • Господь во святом храме Своем

Глава 3

  • Песнь Аввакума

  • Пролог песни Аввакума. Пророк взывает о милости к Богу во гневе Его

  • Песнь Аввакума. Шествие Божие

  • Эпилог песни Аввакума

Приложение 1. Пророк Аввакум в книге пророка Даниила

Приложение 2. Кумранское толкование на книгу пророка Аввакума

  • Кумранская община и Кумранские рукописи

  • Кумранское толкование на книгу пророка Аввакума

  • Первый вопрос Аввакума

  • Первый ответ Божий

  • Второй вопрос Аввакума

  • Второй ответ Божий Аввакуму

  • Насмешливая песнь, или пятикратное горе надменному человеку

Приложение 3. Иудейско-раввинистическое толкование на книгу пророка Аввакума

Глава 1

Глава 2

  • Насмешливая песнь, или пятикратное горе надменному человеку

Первое горе

Второе горе

Третье горе

Четвертое горе

Пятое горе

Глава 3

  • Песнь пророка Аввакума

  • Эпилог

Приложение 4. Пророчество Аввакума в трактовке исламских богословов

Приложение 5. Протоиерей Александр Классен

  • Историческое введение в книгу пророка Аввакума

  • Пророк

  • Иудейское предание

  • Христианское предание

  • Авторство и время написания книги

  • История текста

  • История экзегезы

  • Святоотеческие толкования на книгу пророка Аввакума

Приложение 6. Протоиерей Виталий Шумилов, Христина Шумилова

  • Развитие иконографии пророка Аввакума в церковном

  • искусстве IV-XVII веков

  • Древнейшие образцы иконографии пророка Аввакума

  • Иконография пророка Аввакума в памятниках искусства XI-XVII веков

Приложение 7. Теодицея богословов и философов

  • Теодицея Тертуллиана

  • Теодицея св. Иоанна Златоуста

  • Апокатастасис

  • Теодицея Божественного огня любви

  • Теодицея дара свободной воли человека

  • Теодицея Блаженного Августина

  • Теодицея Лейбница

  • Теодицея Гёте - Булгакова

  • Теодицея Солженицына

Приложение 8. Гомилетическое приложение: Святые богоборцы

  • Праотец Иаков

  • Иов Многострадальный

  • Моисей Боговидец

  • Пролом в стене Иерусалимской

  • Апостол Павел

  • Праведная Моника

  • Преподобный Паисий Великий

  • Святой Илья Муромец

  • Преподобный Серафим Саровский

  • Иисус Христос

  • Вместо эпилога

Библиография

Comments (9 comments)

Lohengrin 8 months ago

Спасибо! На Предании качество сканирования заметно хуже. В остальных известных местах страницы тоже пропущены. Но теперь уж "как есть". Книга уже старая.
Lohengrin 8 months ago

В Толковании на Апокалипсис пропущены страницы с 141 по 148
esxatos 8 months ago

увы, это не наш файл - далекий 2004...
esxatos 8 months ago

везде в интернете и на Предании лежит этот файл
vaviloviv 2 years ago

Благодарю! 
Sergey05 4 years ago

Большое спасибо!
gios76 8 years ago

спасибо
pikalov 10 years ago
Спасибо!
igoreck 10 years ago
Отличная работа

