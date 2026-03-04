Фаст - Толкование на книгу пророка Аввакума

Церковному читателю имя православного библеиста, богослова и пастыря протоиерея Геннадия Фаста известно давно. Еще в годы гонений на Русскую Церковь, в далёком 1980-м отец Геннадий написал «Толкование на Апокалипсис» - обширный труд, подробно истолковывающий самую загадочную книгу Нового Завета. Широкому читателю эта работа стала доступна уже в наше время. Книга выдержала не одно издание и пользуется большой популярностью как у православных читателей, так и у всех, кто интересуется Священным Писанием и ищет ответов на загадки, содержащиеся в нём.

В 90-е годы прошлого века и в начале текущего увидели свет многие другие книги отца Геннадия. Из книг, посвященных экзегезе священных текстов, следует назвать «Толкование на Песнь Песней» (700-страничная диссертация, успешно защищенная в 1995 году в Московской духовной академии); двухтомные «Экзегетические этюды по Ветхому Завету» - прекрасное учебное пособие для изучающих Писание; «Толкование на книгу Экклезиаст»; «Кто Она для нас? Православное учение о Богородице»; «Кто же Сей? Книга об Иисусе Христе». Все эти книги характеризует глубокая укорененность в церковной экзегетической традиции.

Автор не только собирает и анализирует святоотеческие цитаты, истолковывающие те или иные священные тексты, он синтезирует саму святоотеческую мысль, глубоко и творчески её осваивает и актуализирует для современного читателя. Сквозь призму святоотеческих толковательных творений протоиерей Геннадий сам прочитывает библейские книги, с помощью святоотеческого инструментария сам осмысливает их. Написанные на стыке библеистики и патрологии работы отца Геннадия помогают нам, современным читателям, прочесть священные тексты глазами святых отцов, помогают понять содержащееся в Писании слово Божие именно так, как понимали его они, а значит - так, как понимала и понимает его древняя и вечно юная Христова Церковь. Новая работа протоиерея Геннадия продолжает эту традицию.

Начиная с «Толкования на Песнь Песней», во всех книгах отца Геннадия доминирует единый экзегетический принцип: Священное Писание Ветхого Завета рассматривается в контексте Предания во всей полноте последнего. Автор широко привлекает не только толкования отцов и учителей Церкви, литургические православные тексты, но также и иудейские источники, древние и средневековые. Так, в новой книге проанализированы и включены в толкование комментарии на книгу пророка Аввакума Кумранской общины (II век до Р.Х.) и РАШИ (XI век по Р.Х.), а также некоторые мидраши. Данный подход, когда наряду с христианскими источниками в толкование включаются источники иудейские, а также достижения современной мировой библеистики, можно по праву назвать новым направлением в отечественной библейской экзегетике.

Книга пророка Аввакума - текст, не менее трудный для понимания, чем Песнь Песней или Апокалипсис. Как «оправдать» Бога, пославшего идолопоклонника Навуходоносора сжечь Его святой Храм, разрушить Его святой град, убить Его помазанников и полонить Его собственный народ? Как «оправдать» Бога, попустившего ГУЛаг и Освенцим, и самое страшное -убийство собственного Сына? Как, несмотря ни на что, остаться верными Ему? Вместе с Аввакумом проблема теодицеи («оправдания» Бога) волновала читателей его пророческой книги - насельников кумранских пещер, апостола Павла, отцов и учителей Церкви, средневековых иудейских комментаторов. А вслед за ними - Лейбница и Гёте, Лермонтова и Достоевского, Булгакова и Айтматова, Астафьева и Солженицына.

Протоиерей Геннадий Фаст - Толкование на книгу пророка Аввакума или Опыт библейской теодицеи

Киев, Богуславкнига, 2014. — 400 с. — Цв. вклейка 8 с.

ISBN 978-966-2644-09-8

Протоиерей Геннадий Фаст - Толкование на книгу пророка Аввакума или Опыт библейской теодицеи - Содержание

О новой книге протоиерея Геннадия Фаста

От автора

Толкование на книгу пророка Аввакума или Опыт библейской теодицеи

Глава 1

Первый вопрос Аввакума: в мире зло и неправда - где Ты, Господи?

Первый ответ Божий: халдеи - орудие Его наказания

Второй вопрос Аввакума: но ведь халдеи грешнее Израиля!

Глава 2

Второй ответ Божий

Повеление записать ответ

Божий ответ Аввакуму

Образ надменного человека

Насмешливая песнь

Первое горе

Второе горе

Третье горе

Четвёртое горе

Пятое горе

Господь во святом храме Своем

Глава 3

Песнь Аввакума

Пролог песни Аввакума. Пророк взывает о милости к Богу во гневе Его

Песнь Аввакума. Шествие Божие

Эпилог песни Аввакума

Приложение 1. Пророк Аввакум в книге пророка Даниила

Приложение 2. Кумранское толкование на книгу пророка Аввакума

Кумранская община и Кумранские рукописи

Кумранское толкование на книгу пророка Аввакума

Первый вопрос Аввакума

Первый ответ Божий

Второй вопрос Аввакума

Второй ответ Божий Аввакуму

Насмешливая песнь, или пятикратное горе надменному человеку

Приложение 3. Иудейско-раввинистическое толкование на книгу пророка Аввакума

Глава 1

Глава 2

Насмешливая песнь, или пятикратное горе надменному человеку

Первое горе

Второе горе

Третье горе

Четвертое горе

Пятое горе

Глава 3

Песнь пророка Аввакума

Эпилог

Приложение 4. Пророчество Аввакума в трактовке исламских богословов

Приложение 5. Протоиерей Александр Классен

Историческое введение в книгу пророка Аввакума

Пророк

Иудейское предание

Христианское предание

Авторство и время написания книги

История текста

История экзегезы

Святоотеческие толкования на книгу пророка Аввакума

Приложение 6. Протоиерей Виталий Шумилов, Христина Шумилова

Развитие иконографии пророка Аввакума в церковном

искусстве IV-XVII веков

Древнейшие образцы иконографии пророка Аввакума

Иконография пророка Аввакума в памятниках искусства XI-XVII веков

Приложение 7. Теодицея богословов и философов

Теодицея Тертуллиана

Теодицея св. Иоанна Златоуста

Апокатастасис

Теодицея Божественного огня любви

Теодицея дара свободной воли человека

Теодицея Блаженного Августина

Теодицея Лейбница

Теодицея Гёте - Булгакова

Теодицея Солженицына

Приложение 8. Гомилетическое приложение: Святые богоборцы

Праотец Иаков

Иов Многострадальный

Моисей Боговидец

Пролом в стене Иерусалимской

Апостол Павел

Праведная Моника

Преподобный Паисий Великий

Святой Илья Муромец

Преподобный Серафим Саровский

Иисус Христос

Вместо эпилога

Библиография