Фаст - Я с вами во все дни до скончания века - 1

Книга Виктора Фаста «Я с вами во все дни до скончания века» (Книга I) представляет собой масштабное историко-биографическое исследование, посвященное одному из самых трагических и героических периодов в истории евангельских христиан-баптистов на территории бывшего СССР. Автор ставит перед собой задачу не просто изложить сухие исторические факты, а через призму личных судеб и архивных документов восстановить картину духовного сопротивления в годы наиболее ожесточенного государственного атеизма. Основная идея произведения заложена в самом названии — это свидетельство о невидимом присутствии и поддержке Бога, которые позволяли верующим сохранять верность и человеческое достоинство в условиях тотального уничтожения церковных структур.

Содержательная часть первого тома охватывает пятнадцатилетний период, ставший для братства временем «великой скорби». Виктор Фаст подробно реконструирует события 1930-х годов: массовое закрытие молитвенных домов, раскулачивание верующих крестьян и планомерное истребление служителей. Автор использует уникальные следственные дела из архивов НКВД, письма из лагерей и воспоминания оставшихся в живых очевидцев, чтобы показать внутреннюю жизнь общин, ушедших в глубокое подполье. Особое внимание уделено периоду Второй мировой войны, когда на фоне национального бедствия началось медленное и противоречивое восстановление легальной деятельности церкви, завершившееся созданием ВСЕХБ в 1944 году.

Текст написан в глубоком, сострадательном стиле, сочетающем документальную точность с духовным осмыслением происходящего. Виктор Фаст выступает не только как историк, но и как бережный хранитель памяти о «неизвестных героях веры», чьи имена долгое время были преданы забвению. Работа служит фундаментальным источником для изучения истории протестантизма в Евразии и является живым памятником мужеству людей, которые в эпоху «торжествующего безбожия» выбрали путь креста. Это чтение, которое потрясает глубиной страданий и одновременно вдохновляет примерами непоколебимой надежды, напоминая о том, что свет светит во тьме, и тьма не объяла его.

Виктор Фаст - Я с вами во все дни до скончания века - Книга I - Тяжелые времена гонений и репрессий 1931-1946 гг.

Жизнь верующих и общин евангельских христиан-баптистов и меннонитов Караганды и Карагандинской области. - Совместное издание верующих, для которых Караганда стала местом духовных благословений. - Караганда – Штайнхаген, 2001. – 188 с.

Виктор Фаст - Я с вами во все дни до скончания века - Книга I – Содержание

Предисловие

От редактора

1 Предыстория евангельской веры в России

2 Школа страданий: гонения, террор и рабство

3 Отправленные на перевоспитание и уничтожение (1931 год)

4 Вера обреченных на смерть: молитва, проповедь и свидетельство (1931-1940)

5 В жерновах массовых репрессий 1934-1945 гг.

6 За колючей проволокой Карлага (1930-1946 гг.)

7 Щепки в буре: война, депортация народов и трудармия

8 Регистрация общины ЕХБ и молитвенный дом в Копае

Приложения