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Фаусель - Мартин Лютер - Жизнь и дело - Том 1

Генрих Фаусель - Мартин Лютер - Жизнь и дело - Том 1
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History
Жизнь и деятельность выдающегося реформатора Мартина Лютера на протяжении нескольких столетий привлекает к себе пристальное внимание многочислен­ных исследователей теологов и историков. Поток ли­тературы о нем значительно возрос в связи с широко отмечавшимся в 1983 г. 500-летием со дня его рожде­ния. Но даже среди первоклассных биографий Лютера, увидевших свет в последние годы, книга профессора Генриха Фауселя, которая была опубликована в 1955 г., а затем выдержала несколько изданий, занимает особое место.
Автор не только делится с читателем своими инте­ресными, оригинальными мыслями о Лютере, но и, при­ водя обширные фрагменты из его сочинений, пропове­дей, писем, застольных речей, дает ему возможность самому рассказать о своей жизни и о своем учении. Прочитав книгу Генриха Фауселя, многие читатели стре­мятся продолжить изучение обширного, многогранного наследия великого реформатора, оказавшего громадное влияние на духовную жизнь многих поколений. В книге Генриха Фауселя большое место отводится представлениям Лютера об Иисусе Христе и Евангелии.

Генрих Фаусель - Мартин Лютер - Жизнь и дело - Том 1

1483-1521 Биографический очерк и источники к биографии Лютера 1995 год 241стр
ISBN 5-7707-8527-6

Генрих Фаусель - Мартин Лютер - Жизнь и дело - Том 1 - Содержание

Предисловие пастора, доктора теологии
Рудольфа Келлера
КАК ОН СТАЛ РЕФОРМАТОРОМ Детство, юность, монашество (1483—1517)
ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ (1483—1505)
  • В родительском доме
  • В мансфельдской церковной школе
  • В Магдебурге и Эйзенахе
  • Время учебы в Эрфурте
МОНАСТЫРЬ (1505—1517)
  • Первые монашеские годы
  • В Эрфурте, Виттенберге и Риме
  • Борьба за совершенство
  • Встреча со Штаупицем
  • Оправдание верой
  • Изложение Священного Писания
  • Викарий [августинского] ордена
  • Реформа в Витенбергском университете
  • Старая и новая вера
БОРЬБА СО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЦЕРКОВЬЮ ЗА ЧИСТОТУ ВЕРЫ (1517—1521)
ОТ СПОРА ОБ ОТПУЩЕНИЯХ ДО ЛЕЙПЦИГСКОГО ДИСПУТА (1517—1519) 95 тезисов
  • Гейдельбергский диспут
  • Перед Каэтаном на Аугсбургском рейхстаге
  • Переговоры между Римом и Виттенбергом
  • Лейпцигский диспут
РАЗВИТИЕ РЕФОРМАТОРСКОГО ПОЗНАНИЯ ВЕРЫ ДО ВОРМСКОГО РЕЙХСТАГА (1519—1521)
  • Новые сомнения, новая борьба
  • Против преславных лейпцигских романистов
  • К христианскому дворянству немецкой нации
  • О вавилонском пленении Церкви
  • Накануне сожжения буллы об отлучении [от Церкви]
  • Вормский рейхстаг
  • Две Церкви
ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ
Views 342
Rating 5.0 / 5
Added 24.07.2021
Author brat Vital
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5.0/5 (1)

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