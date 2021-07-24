Фаусель - Мартин Лютер - Жизнь и дело - Том 1
Жизнь и деятельность выдающегося реформатора Мартина Лютера на протяжении нескольких столетий привлекает к себе пристальное внимание многочисленных исследователей теологов и историков. Поток литературы о нем значительно возрос в связи с широко отмечавшимся в 1983 г. 500-летием со дня его рождения. Но даже среди первоклассных биографий Лютера, увидевших свет в последние годы, книга профессора Генриха Фауселя, которая была опубликована в 1955 г., а затем выдержала несколько изданий, занимает особое место.
Автор не только делится с читателем своими интересными, оригинальными мыслями о Лютере, но и, при водя обширные фрагменты из его сочинений, проповедей, писем, застольных речей, дает ему возможность самому рассказать о своей жизни и о своем учении. Прочитав книгу Генриха Фауселя, многие читатели стремятся продолжить изучение обширного, многогранного наследия великого реформатора, оказавшего громадное влияние на духовную жизнь многих поколений. В книге Генриха Фауселя большое место отводится представлениям Лютера об Иисусе Христе и Евангелии.
Генрих Фаусель - Мартин Лютер - Жизнь и дело - Том 1
1483-1521 Биографический очерк и источники к биографии Лютера 1995 год 241стр
ISBN 5-7707-8527-6
Генрих Фаусель - Мартин Лютер - Жизнь и дело - Том 1 - Содержание
Предисловие пастора, доктора теологии
Рудольфа Келлера
КАК ОН СТАЛ РЕФОРМАТОРОМ Детство, юность, монашество (1483—1517)
ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ (1483—1505)
- В родительском доме
- В мансфельдской церковной школе
- В Магдебурге и Эйзенахе
- Время учебы в Эрфурте
МОНАСТЫРЬ (1505—1517)
- Первые монашеские годы
- В Эрфурте, Виттенберге и Риме
- Борьба за совершенство
- Встреча со Штаупицем
- Оправдание верой
- Изложение Священного Писания
- Викарий [августинского] ордена
- Реформа в Витенбергском университете
- Старая и новая вера
БОРЬБА СО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЦЕРКОВЬЮ ЗА ЧИСТОТУ ВЕРЫ (1517—1521)
ОТ СПОРА ОБ ОТПУЩЕНИЯХ ДО ЛЕЙПЦИГСКОГО ДИСПУТА (1517—1519) 95 тезисов
- Гейдельбергский диспут
- Перед Каэтаном на Аугсбургском рейхстаге
- Переговоры между Римом и Виттенбергом
- Лейпцигский диспут
РАЗВИТИЕ РЕФОРМАТОРСКОГО ПОЗНАНИЯ ВЕРЫ ДО ВОРМСКОГО РЕЙХСТАГА (1519—1521)
- Новые сомнения, новая борьба
- Против преславных лейпцигских романистов
- К христианскому дворянству немецкой нации
- О вавилонском пленении Церкви
- Накануне сожжения буллы об отлучении [от Церкви]
- Вормский рейхстаг
- Две Церкви
ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ
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