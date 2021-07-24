Жизнь и деятельность выдающегося реформатора Мартина Лютера на протяжении нескольких столетий привлекает к себе пристальное внимание многочислен­ных исследователей теологов и историков. Поток ли­тературы о нем значительно возрос в связи с широко отмечавшимся в 1983 г. 500-летием со дня его рожде­ния. Но даже среди первоклассных биографий Лютера, увидевших свет в последние годы, книга профессора Генриха Фауселя, которая была опубликована в 1955 г., а затем выдержала несколько изданий, занимает особое место.

Автор не только делится с читателем своими инте­ресными, оригинальными мыслями о Лютере, но и, при­ водя обширные фрагменты из его сочинений, пропове­дей, писем, застольных речей, дает ему возможность самому рассказать о своей жизни и о своем учении. Прочитав книгу Генриха Фауселя, многие читатели стре­мятся продолжить изучение обширного, многогранного наследия великого реформатора, оказавшего громадное влияние на духовную жизнь многих поколений. В книге Генриха Фауселя большое место отводится представлениям Лютера об Иисусе Христе и Евангелии.

Генрих Фаусель - Мартин Лютер - Жизнь и дело - Том 1

1483-1521 Биографический очерк и источники к биографии Лютера 1995 год 241стр

ISBN 5-7707-8527-6

Генрих Фаусель - Мартин Лютер - Жизнь и дело - Том 1 - Содержание

Предисловие пастора, доктора теологии

Рудольфа Келлера

КАК ОН СТАЛ РЕФОРМАТОРОМ Детство, юность, монашество (1483—1517)

ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ (1483—1505)

В родительском доме

В мансфельдской церковной школе

В Магдебурге и Эйзенахе

Время учебы в Эрфурте

МОНАСТЫРЬ (1505—1517)

Первые монашеские годы

В Эрфурте, Виттенберге и Риме

Борьба за совершенство

Встреча со Штаупицем

Оправдание верой

Изложение Священного Писания

Викарий [августинского] ордена

Реформа в Витенбергском университете

Старая и новая вера

БОРЬБА СО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЦЕРКОВЬЮ ЗА ЧИСТОТУ ВЕРЫ (1517—1521)

ОТ СПОРА ОБ ОТПУЩЕНИЯХ ДО ЛЕЙПЦИГСКОГО ДИСПУТА (1517—1519) 95 тезисов

Гейдельбергский диспут

Перед Каэтаном на Аугсбургском рейхстаге

Переговоры между Римом и Виттенбергом

Лейпцигский диспут

РАЗВИТИЕ РЕФОРМАТОРСКОГО ПОЗНАНИЯ ВЕРЫ ДО ВОРМСКОГО РЕЙХСТАГА (1519—1521)

Новые сомнения, новая борьба

Против преславных лейпцигских романистов

К христианскому дворянству немецкой нации

О вавилонском пленении Церкви

Накануне сожжения буллы об отлучении [от Церкви]

Вормский рейхстаг

Две Церкви

ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ