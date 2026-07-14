Фауст - Первые цари Библии
Книга Авраама Фауста и Зева И. Фарбера «Первые цари Библии. Раскрытие истории Саула, Давида и Соломона» представляет собой фундаментальное междисциплинарное исследование, посвященное проблеме историчности Объединенной монархии Израиля. Авторы предпринимают масштабную попытку преодолеть доминирующий в современной библеистике скептицизм минималистской школы, низводящей Давида и Соломона до уровня мелких племенных вождей или мифологических конструктов. Опираясь на глубокий литературно-критический анализ библейского текста, данные полевой археологии и антропологические модели, исследователи убедительно доказывают, что израильское царство десятого века до нашей эры было реальной региональной державой.
В первой части книги подробно рассматривается историография вопроса, деконструируются археологические и текстуальные аргументы скептиков, таких как Д. Джеймисон-Дрейк и И. Финкельштейн, и обосновывается методологическая легитимность поиска исторических следов империи первых израильских царей. Труд адресован академическому сообществу, студентам богословских факультетов, а также всем, кто интересуется исторически ответственным прочтением Ветхого Завета.
Фауст Авраам, Фарбер Зев И. – Первые цари Библии – Раскрытие истории Саула, Давида и Соломона
Пер. с англ. VADIMK. – Санкт-Петербург: ДРЕВНОСТИ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ: ПЕРЕВОДЫ, 2025. – 446 с.
ISBN 978-1-009-52633-3
Фауст А., Фарбер З. – Первые цари Библии – Содержание
Предисловие
Благодарности
ЧАСТЬ I. ОБЪЕДИНЕННАЯ МОНАРХИЯ В БИБЛИИ И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
1 Объединенная монархия Израиля: библейская история
2 Распутывание нитей библейского повествования с помощью литературной критической науки
3 Деконструкция (и реконструкция) объединенной монархии как исторической: передача эстафеты археологии
Экскурс 3.1 Библейская хронология, Филистимляне, Радиоуглеродное датирование и объединенная монархия: взлет и падение низкой хронологии
ЧАСТЬ II. АРХЕОЛОГИЯ ДЕСЯТОГО ВЕКА ДО Н.Э.
4. Заброшенные сельские деревни и начало укреплений Горной страны
5 Керамический репертуар и социальные изменения в Филистии и Израиле
6 Переселение Шефелы
Экскурс 6.1 Архитектура власти и продольный четырехсекционный дом
7 Что случилось с Филистией в десятом веке?
8 Строительство на болотах равнины Шарон
Экскурс 8.1 Израильская экспансия и исчезновение Храмов
Экскурс 8.2 О датировке мест Шарона
9 Долина Беэр-Шевы, поселение нагорья Негев и медные рудники Эдома
10 Эдом, Моав, Аммон и Галаад: краткий обзор Трансиордании
Экскурс 10.1 Израильтяне или нет? Государственное устройство горцев и меняющиеся лица идентичности
11 Города и деревни северных долин
12 Галилея и финикийцы
Экскурс 12.1 Вторая волна отказа: Следы горной политики
ЧАСТЬ III. НОВАЯ ПАРАДИГМА
13 (Повторное) появление Соломона: археология израильского нагорья
14 Империя Давида? Государственное устройство горцев в исторической иантропологической перспективе
15 От племени к империи и государству: синтез археологических, антропологических и библейских данных
16. Государственное устройство Израиля в горах: попытка истории
Послесловие
Библиография
Указатель
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