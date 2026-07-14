Фауст - Первые цари Библии

Книга Авраама Фауста и Зева И. Фарбера «Первые цари Библии. Раскрытие истории Саула, Давида и Соломона» представляет собой фундаментальное междисциплинарное исследование, посвященное проблеме историчности Объединенной монархии Израиля. Авторы предпринимают масштабную попытку преодолеть доминирующий в современной библеистике скептицизм минималистской школы, низводящей Давида и Соломона до уровня мелких племенных вождей или мифологических конструктов. Опираясь на глубокий литературно-критический анализ библейского текста, данные полевой археологии и антропологические модели, исследователи убедительно доказывают, что израильское царство десятого века до нашей эры было реальной региональной державой.

В первой части книги подробно рассматривается историография вопроса, деконструируются археологические и текстуальные аргументы скептиков, таких как Д. Джеймисон-Дрейк и И. Финкельштейн, и обосновывается методологическая легитимность поиска исторических следов империи первых израильских царей. Труд адресован академическому сообществу, студентам богословских факультетов, а также всем, кто интересуется исторически ответственным прочтением Ветхого Завета.

Фауст Авраам, Фарбер Зев И. – Первые цари Библии – Раскрытие истории Саула, Давида и Соломона

Пер. с англ. VADIMK. – Санкт-Петербург: ДРЕВНОСТИ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ: ПЕРЕВОДЫ, 2025. – 446 с.

ISBN 978-1-009-52633-3

Фауст А., Фарбер З. – Первые цари Библии – Содержание