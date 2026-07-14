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Фауст - Первые цари Библии

Фауст - Первые цари Библии
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Biblical Studies, **Archaeology, Theology, History, **Jewish History

Книга Авраама Фауста и Зева И. Фарбера «Первые цари Библии. Раскрытие истории Саула, Давида и Соломона» представляет собой фундаментальное междисциплинарное исследование, посвященное проблеме историчности Объединенной монархии Израиля. Авторы предпринимают масштабную попытку преодолеть доминирующий в современной библеистике скептицизм минималистской школы, низводящей Давида и Соломона до уровня мелких племенных вождей или мифологических конструктов. Опираясь на глубокий литературно-критический анализ библейского текста, данные полевой археологии и антропологические модели, исследователи убедительно доказывают, что израильское царство десятого века до нашей эры было реальной региональной державой.

В первой части книги подробно рассматривается историография вопроса, деконструируются археологические и текстуальные аргументы скептиков, таких как Д. Джеймисон-Дрейк и И. Финкельштейн, и обосновывается методологическая легитимность поиска исторических следов империи первых израильских царей. Труд адресован академическому сообществу, студентам богословских факультетов, а также всем, кто интересуется исторически ответственным прочтением Ветхого Завета.

Фауст Авраам, Фарбер Зев И. – Первые цари Библии – Раскрытие истории Саула, Давида и Соломона

Пер. с англ. VADIMK. – Санкт-Петербург: ДРЕВНОСТИ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ: ПЕРЕВОДЫ, 2025. – 446 с.
ISBN 978-1-009-52633-3

Фауст А., Фарбер З. – Первые цари Библии – Содержание

  • Предисловие

  • Благодарности

  • ЧАСТЬ I. ОБЪЕДИНЕННАЯ МОНАРХИЯ В БИБЛИИ И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

  • 1 Объединенная монархия Израиля: библейская история

  • 2 Распутывание нитей библейского повествования с помощью литературной критической науки

  • 3 Деконструкция (и реконструкция) объединенной монархии как исторической: передача эстафеты археологии

  • Экскурс 3.1 Библейская хронология, Филистимляне, Радиоуглеродное датирование и объединенная монархия: взлет и падение низкой хронологии

  • ЧАСТЬ II. АРХЕОЛОГИЯ ДЕСЯТОГО ВЕКА ДО Н.Э.

  • 4. Заброшенные сельские деревни и начало укреплений Горной страны

  • 5 Керамический репертуар и социальные изменения в Филистии и Израиле

  • 6 Переселение Шефелы

  • Экскурс 6.1 Архитектура власти и продольный четырехсекционный дом

  • 7 Что случилось с Филистией в десятом веке?

  • 8 Строительство на болотах равнины Шарон

  • Экскурс 8.1 Израильская экспансия и исчезновение Храмов

  • Экскурс 8.2 О датировке мест Шарона

  • 9 Долина Беэр-Шевы, поселение нагорья Негев и медные рудники Эдома

  • 10 Эдом, Моав, Аммон и Галаад: краткий обзор Трансиордании

  • Экскурс 10.1 Израильтяне или нет? Государственное устройство горцев и меняющиеся лица идентичности

  • 11 Города и деревни северных долин

  • 12 Галилея и финикийцы

  • Экскурс 12.1 Вторая волна отказа: Следы горной политики

  • ЧАСТЬ III. НОВАЯ ПАРАДИГМА

  • 13 (Повторное) появление Соломона: археология израильского нагорья

  • 14 Империя Давида? Государственное устройство горцев в исторической иантропологической перспективе

  • 15 От племени к империи и государству: синтез археологических, антропологических и библейских данных

  • 16. Государственное устройство Израиля в горах: попытка истории

  • Послесловие

  • Библиография

  • Указатель

Views 54
Rating 5.0 / 5
Added 14.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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