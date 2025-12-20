Фавр - Осторожно — героин!

Прежде чем приступить к написанию этой книги, я долго колебалась, говоря себе, что есть уже достаточно много литературы, посвященной наркомании, — этому бичу нашего времени, этому бедствию современного общества. Пережитая нами история похожа, вероятно, на многие другие. Кроме того, у меня нет писательского таланта. Но многие из моего окружения просили меня об этом, прежде всего мой сын Стефан — главный герой рассказа. Труднее всего было вновь переживать в памяти самые тягостные моменты, копаться в воспоминаниях, которые теперь позади и которые я считала навсегда похороненными.

Но что больше всего побудило меня взяться за перо и придало мне смелость, так это мысль о семьях, которые распадаются по вине наркотиков. Итак, я пишу для тебя, если ты принимаешь наркотики и прилагаешь отчаянные усилия, чтобы выбраться из этого ада, и для вас, пришедших в отчаяние матерей и отцов, не видящих света в конце зловещего туннеля.

В тот прекрасный июньский день 1992 года ярко сияло солнце. Я занималась домашними делами, чувствовала себя счастливой. Для такого радостного настроения были основания: накануне мы с мужем вернулись из интересного путешествия на Дальний Восток. Завтра к нам на несколько дней приедет мой старший сын Стефан со своей подругой Микки, и мы вместе отпразднуем его 25-летие. Это была первая весна в нашем новом доме в Озуар-ла-Ферьер, небольшом городке под Парижем.

В доме со стенами розового цвета, просторном и светлом, я оценила, что значит иметь сад после тесной парижской квартиры. Я разбирала чемоданы, а в голове проносились еще свежие воспоминания о поездке. Затем меня привлекло радостное щебетание птиц, и я вышла на террасу. Я еще не знала, что этот покой скоро будет разрушен всего тремя словами.

Фавр Жаклин - Осторожно — героин! - Свидетельство матери

Пер. с франц. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2002. — 153 с. ISBN 5-7454-0644-5

Фавр Жаклин - Осторожно — героин! Свидетельство матери - Содержание