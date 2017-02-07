Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Файрстон - Дети Авраама - Введение в иудаизм для мусульман

Реувен Файрстон - Дети Авраама - Введение в иудаизм для мусульман
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, ISLAM, History, Religious Studies Atheism
Почему была издана эта книга и образующая с ней двухтомник книга Халида Дюрана «Дети Авраама: Введение в ислам для евреев», и почему они были изданы именно сейчас? Названные работы Халида Дюрана и Реувена Файрстона отражают значительный период 1500-летних отношений между исламом и иудаизмом, который был преисполнен немалым числом ситуаций в широком спектре: от благоденствия до трагедий, и по сей день таит в себе многие возможности. Мы в Американском Еврейском Комитете обратили внимание на эту вековечную проблему именно вследствие «цивилизационной» бури, вырисовывающейся в настоящее время, и вследствие огромной важности того, что поставлено на карту. Мы не можем и не будем оставаться беспечными перед лицом этого великого вызова. В сжимающемся мире, где границы между местным и глобальным исчезают, существует необходимость повышать взаимное понимание и уменьшать взаимную неосведомленность и подозрения.
Эти первые две книги серии, которые мы назвали Дети Авраама, окажут, как мы самым серьезным образом надеемся, существенную помощь евреям и мусульманам, обратив их внимание на благотворные возможности духовного подъема, возрождения и объединения духовных истин.
Прежде всего, и главным образом, они говорят нам о поразительной теологической и моральной схожести между иудаизмом и исламом. В самом деле, никакие две другие из важных религий на земле не являются более близкими друг к другу. Из трех великих монотеистических религий иудаизм и ислам являются наиболее родственными; обе они самым непосредственным образом восходят к Аврааму, нашему общему биологическому и духовному отцу. Знание этой связи, в основном, утрачено большинством евреев и мусульман, что объясняется враждебностью последнего времени.
Эти книги также напоминают нам о долгих, богатых и зачастую взаимообогощающих исторических отношениях между евреями и мусульманами во многих областях, и о неоценимом вкладе в прогресс знаний и культуры всего человечества, который обязан еврейско-мусульманскому взаимодействию. Действительно, о чем свидетельствует и содержание этих книг, история - это неоднозначный процесс, и она не всегда отвечает идеалам земного рая, который, как думают некоторые, должен был существовать во времена Золотого века Мавританской Испании, но даже в свои наименее славные моменты она в целом была столь насыщены всяческими осложнениями, как еврейско-христианская история.

Реувен Файрстон - Дети Авраама - Введение в иудаизм для мусульман

Перевод с английского под редакцией И. Бегуна
Пер. с англ. - Иерусалим-Москва: ДААТ/Знание, 2008. - 280 с: ил.
ISBN 978-5-87317-439-3

Реувен Файрстон - Дети Авраама - Введение в иудаизм для мусульман - Содержание

Зачем уделять внимание религии другого народа?
Предисловие Американского Еврейского Комитета
Введение
Предисловие автора

ЧАСТЬ I. ОБЗОР ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ

Названия еврейского народа
1.ИСТОКИ
  • Сотворение
  • Авраам: переселение (хиджра) и договор
  • Ицхак и Ишмаэль
  • Связывание Ицхака
  • Яаков и египетское рабство Йосефа
  • Исход
  • Синайский договор (Завет)
  • Тора как правила человеческого поведения
2.КОНСОЛИДАЦИЯ И РАССЕЯНИЕ
  • Вступление в Страну
  • От судей к царям
  • Разделенное царство
  • Изгнание и Возвращение
  • Эзра и возрождение страны
  • Период Второго Храма и эллинизма
  • Иудаизм и христианство
  • Разрушение и рассеяние
3.РАВВИНИСТИЧЕСКИЙ ИУДАИЗМ, ТАЛМУД И СРЕДНЕВЕКОВЫЙ МИР
  • От библейского к раввинистическому иудаизму
  • Мишна и Талмуд
  • Иудаизм в Аравии и зарождение ислама
  • Исламские завоевания и евреи
  • Триумф раввинизма при халифате Аббасидов
  • От Золотого века до упадка
  • Евреи в христианской Европе
4.ИУДАИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ: ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
  • Иудаизм в эпоху Просвещения и еврейской эмансипации
  • Эмансипация евреев
  • Еврейская идентичность и современное государство-нация
  • Еврейский ответ современности на Западе
5.ИУДАИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ: ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
  • Еврейский национализм
  • Возникновение разновидностей восточноевропейского национализма и отторжение евреев
  • Еврейский национализм и сионизм
  • Арабы глазами сионистов
  • Арабы и мусульмане в глазах евреев
  • Катастрофа европейского еврейства
  • Государство Израиль
  • Постмодернистский иудаизм

ЧАСТЬ II. БОГ, ТОРА И НАРОД ИЗРАИЛЯ

6.БОГ
  • Бог, изображенный в Библии
  • Бог как Творец
  • Бог - законодатель
  • Проблемы зла и свободы воли
  • Бог и человечество
  • Бог в раввинистической (постбиблейской) литературе
  • Бог в средневековой еврейской философии
  • Бог в Каббале
  • Современный период
7.ТОРА
  • Тора как священное Писание
  • Пророки
  • Писания
  • Природа еврейского священного Писания
  • Танах - национальная литература и Откровение
  • Каноническое и другие священные Писания
  • Тора и традиция
  • Талмуд как Устная Тора
  • Мидраш
  • Галаха и Агада
  • Еврейские дискуссии о Торе
8.ИЗРАИЛЬ
  • Религия или нация
  • Народ Израиля и другие народы
  • Земля Израиля
  • Сионизм и его место в истории и традиции евреев

ЧАСТЬ III. ПРАКТИКА

9.МОЛИТВЫ
  • Чтение Торы
  • Символы и обязанности
10.СИНАГОГА И ДОМ
  • Мужчины, женщины и священнослужители
  • Пригодность пищи к употреблению
11.КАЛЕНДАРЬ
  • Суббота
  • Праздники и святые дни
  • Дни Трепета
  • Паломнические праздники
  • «Малые» праздники
  • Современные праздники
12. ЕВРЕЙСКИЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
  • Рождение и обрезание
  • Бар / Бат-мицва
  • Брак
  • Старение
  • Смерть и оплакивание
13.СОБЛЮДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
  • Цдака
  • Человеческие добродетели

ЧАСТЬ IV ЧЕЛОВЕК И ЕГО СУДЬБА

14.ПЕРСПЕКТИВЫ И ЦЕЛЬ
  • Загробная жизнь
  • Воскрешение
  • Спасение мира
  • Мессианство
  • Тиккун Олам (исправление мира)
15.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хронология
Словарь

Реувен Файрстон - Дети Авраама - Введение в иудаизм для мусульман - Введение

Для мусульман и евреев в Соединенных Штатах настало время взаимного осмысления, осторожного зондирования, осмотрительных оценок. Огромный взаимный интерес смешивается с серьезными опасениями. Для подавляющего христианского большинства страны это уникальный момент, когда можно наблюдать зарождающиеся контакты между двумя американскими общинами, изнемогающими под бременем исторического антагонизма и отягченными недоверием, причины которых связаны с событиями, происходившими в давние времена и в далеких странах. Для американцев, не принадлежащих к этому столь достославному и вместе с тем традиционно разрозненному аврамитическому семейству евреев, христиан и мусульман - независимо от того, исповедуют ли они какие-либо иные конфессии или нет - настало время увидеть, как евреи и мусульмане начинают взаимодействовать, и поразмыслить о том, каким образом это зарождающееся взаимодействие, в конечном счете, повлияет на общенациональную жизнь.
В известном смысле сегодняшний день - это мрачные времена для еврейско-мусульманских отношений. Конфликт на Ближнем Востоке между арабами, главным образом - мусульманами, и израильтянами - главным образом евреями, впервые приобрел наибольшую остроту именно тогда, когда многочисленные общины этих двух ветвей «семейства Авраама» впервые в истории оказались проживающими бок о бок в Америке и получили возможность взаимодействия. Конфликт отбрасывает глубокую тень и неизбежно заволакивает тучами взаимное восприятие. Особенно это касается американских евреев и американцев арабского происхождения. В какой степени это определяет взгляды большого сегмента американских мусульман, образуемого выходцами из стран субконтинента (Индии, Пакистана и Бангладеш), трудно определить.
В других отношениях эти времена являются, по крайней мере, обнадеживающими: некоторые американские мусульмане и некоторые американские евреи начинают строить положительные взаимоотношения. Издание настоящего двухтомника, будучи одним из наиболее серьезных и видимых признаков добрых намерений, возникающих как среди небольшой, но растущей части мыслителей и лидеров обоих народов, так и среди «простых людей», зачастую соседей, также является положительным признаком. Эти книги имеют своей целью продвижение вперед, стремление оставить зарубежную вражду и старинное соперничество за пределами американского равенства, минимизировать взаимную конфликтность в Соединенных Штатах, узнать больше друг о друге и внести в жизнь американской нации совместный вклад, который зачастую идентифицировался просто с христианством.
Две названные книги являются не только свидетельством намерений совершить это, но являются также полезным и обнадеживающим свидетельством того, что взаимное ознакомление может произойти, и что оно происходит на самом деле.
В целом, американское религиозное лидерство не только интеллектуально распространяется на новые территории, но также начинает пересекать их пределы. Термин «иудео-христианство», который только недавно вошел в семиотическое употребление для характеристики американской религиозной культуры и представил собой замену более старому господству христианства, отраженному в языке, где Америка описывалась как «христианская нация», в свою очередь, теряет свою способность отображать значительно более разнообразный и усложненный религиозный ландшафт.
Общины, одна за другой, приступают к формальному диалогу, который все чаще перерастает в «триалог». Недавно в Хьюстоне состоялся такого рода мусульманско-христианский диалог, под председательством популярнейшего баскетболист Хакима Оладжувона, весьма осведомленного и эрудированного мусульманина, в котором принимали участие специалист по исламу и я. Аудитория была переполнена. Атмосфера была сердечной. Вопросы были острыми. Не было поверхностной, преисполненной «добрых чувств» межконфессиональной болтовни о том, насколько «хороша» каждая религия. Вместо этого люди открыто разговаривали и общались между собой, и, таким образом, создавались подлинные шансы для достижения прогресса.
Views 458
Rating 4.9 / 5
Added 07.02.2017
Author asaddun
Rate this publication:
4.9/5 (7)

Comments (1 comment)

B
brat librarian 9 years ago

Спасибо

Related Books

All Books