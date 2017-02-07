Файрстон - Дети Авраама - Введение в иудаизм для мусульман
Почему была издана эта книга и образующая с ней двухтомник книга Халида Дюрана «Дети Авраама: Введение в ислам для евреев», и почему они были изданы именно сейчас? Названные работы Халида Дюрана и Реувена Файрстона отражают значительный период 1500-летних отношений между исламом и иудаизмом, который был преисполнен немалым числом ситуаций в широком спектре: от благоденствия до трагедий, и по сей день таит в себе многие возможности. Мы в Американском Еврейском Комитете обратили внимание на эту вековечную проблему именно вследствие «цивилизационной» бури, вырисовывающейся в настоящее время, и вследствие огромной важности того, что поставлено на карту. Мы не можем и не будем оставаться беспечными перед лицом этого великого вызова. В сжимающемся мире, где границы между местным и глобальным исчезают, существует необходимость повышать взаимное понимание и уменьшать взаимную неосведомленность и подозрения.
Эти первые две книги серии, которые мы назвали Дети Авраама, окажут, как мы самым серьезным образом надеемся, существенную помощь евреям и мусульманам, обратив их внимание на благотворные возможности духовного подъема, возрождения и объединения духовных истин.
Прежде всего, и главным образом, они говорят нам о поразительной теологической и моральной схожести между иудаизмом и исламом. В самом деле, никакие две другие из важных религий на земле не являются более близкими друг к другу. Из трех великих монотеистических религий иудаизм и ислам являются наиболее родственными; обе они самым непосредственным образом восходят к Аврааму, нашему общему биологическому и духовному отцу. Знание этой связи, в основном, утрачено большинством евреев и мусульман, что объясняется враждебностью последнего времени.
Эти книги также напоминают нам о долгих, богатых и зачастую взаимообогощающих исторических отношениях между евреями и мусульманами во многих областях, и о неоценимом вкладе в прогресс знаний и культуры всего человечества, который обязан еврейско-мусульманскому взаимодействию. Действительно, о чем свидетельствует и содержание этих книг, история - это неоднозначный процесс, и она не всегда отвечает идеалам земного рая, который, как думают некоторые, должен был существовать во времена Золотого века Мавританской Испании, но даже в свои наименее славные моменты она в целом была столь насыщены всяческими осложнениями, как еврейско-христианская история.
Реувен Файрстон - Дети Авраама - Введение в иудаизм для мусульман
Перевод с английского под редакцией И. Бегуна
Пер. с англ. - Иерусалим-Москва: ДААТ/Знание, 2008. - 280 с: ил.
ISBN 978-5-87317-439-3
Реувен Файрстон - Дети Авраама - Введение в иудаизм для мусульман - Содержание
Зачем уделять внимание религии другого народа?
Предисловие Американского Еврейского Комитета
Введение
Предисловие автора
ЧАСТЬ I. ОБЗОР ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
Названия еврейского народа
1.ИСТОКИ
- Сотворение
- Авраам: переселение (хиджра) и договор
- Ицхак и Ишмаэль
- Связывание Ицхака
- Яаков и египетское рабство Йосефа
- Исход
- Синайский договор (Завет)
- Тора как правила человеческого поведения
2.КОНСОЛИДАЦИЯ И РАССЕЯНИЕ
- Вступление в Страну
- От судей к царям
- Разделенное царство
- Изгнание и Возвращение
- Эзра и возрождение страны
- Период Второго Храма и эллинизма
- Иудаизм и христианство
- Разрушение и рассеяние
3.РАВВИНИСТИЧЕСКИЙ ИУДАИЗМ, ТАЛМУД И СРЕДНЕВЕКОВЫЙ МИР
- От библейского к раввинистическому иудаизму
- Мишна и Талмуд
- Иудаизм в Аравии и зарождение ислама
- Исламские завоевания и евреи
- Триумф раввинизма при халифате Аббасидов
- От Золотого века до упадка
- Евреи в христианской Европе
4.ИУДАИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ: ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
- Иудаизм в эпоху Просвещения и еврейской эмансипации
- Эмансипация евреев
- Еврейская идентичность и современное государство-нация
- Еврейский ответ современности на Западе
5.ИУДАИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ: ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
- Еврейский национализм
- Возникновение разновидностей восточноевропейского национализма и отторжение евреев
- Еврейский национализм и сионизм
- Арабы глазами сионистов
- Арабы и мусульмане в глазах евреев
- Катастрофа европейского еврейства
- Государство Израиль
- Постмодернистский иудаизм
ЧАСТЬ II. БОГ, ТОРА И НАРОД ИЗРАИЛЯ
6.БОГ
- Бог, изображенный в Библии
- Бог как Творец
- Бог - законодатель
- Проблемы зла и свободы воли
- Бог и человечество
- Бог в раввинистической (постбиблейской) литературе
- Бог в средневековой еврейской философии
- Бог в Каббале
- Современный период
7.ТОРА
- Тора как священное Писание
- Пророки
- Писания
- Природа еврейского священного Писания
- Танах - национальная литература и Откровение
- Каноническое и другие священные Писания
- Тора и традиция
- Талмуд как Устная Тора
- Мидраш
- Галаха и Агада
- Еврейские дискуссии о Торе
8.ИЗРАИЛЬ
- Религия или нация
- Народ Израиля и другие народы
- Земля Израиля
- Сионизм и его место в истории и традиции евреев
ЧАСТЬ III. ПРАКТИКА
9.МОЛИТВЫ
- Чтение Торы
- Символы и обязанности
10.СИНАГОГА И ДОМ
- Мужчины, женщины и священнослужители
- Пригодность пищи к употреблению
11.КАЛЕНДАРЬ
- Суббота
- Праздники и святые дни
- Дни Трепета
- Паломнические праздники
- «Малые» праздники
- Современные праздники
12. ЕВРЕЙСКИЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
- Рождение и обрезание
- Бар / Бат-мицва
- Брак
- Старение
- Смерть и оплакивание
13.СОБЛЮДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
- Цдака
- Человеческие добродетели
ЧАСТЬ IV ЧЕЛОВЕК И ЕГО СУДЬБА
14.ПЕРСПЕКТИВЫ И ЦЕЛЬ
- Загробная жизнь
- Воскрешение
- Спасение мира
- Мессианство
- Тиккун Олам (исправление мира)
15.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хронология
Словарь
Реувен Файрстон - Дети Авраама - Введение в иудаизм для мусульман - Введение
Для мусульман и евреев в Соединенных Штатах настало время взаимного осмысления, осторожного зондирования, осмотрительных оценок. Огромный взаимный интерес смешивается с серьезными опасениями. Для подавляющего христианского большинства страны это уникальный момент, когда можно наблюдать зарождающиеся контакты между двумя американскими общинами, изнемогающими под бременем исторического антагонизма и отягченными недоверием, причины которых связаны с событиями, происходившими в давние времена и в далеких странах. Для американцев, не принадлежащих к этому столь достославному и вместе с тем традиционно разрозненному аврамитическому семейству евреев, христиан и мусульман - независимо от того, исповедуют ли они какие-либо иные конфессии или нет - настало время увидеть, как евреи и мусульмане начинают взаимодействовать, и поразмыслить о том, каким образом это зарождающееся взаимодействие, в конечном счете, повлияет на общенациональную жизнь.
В известном смысле сегодняшний день - это мрачные времена для еврейско-мусульманских отношений. Конфликт на Ближнем Востоке между арабами, главным образом - мусульманами, и израильтянами - главным образом евреями, впервые приобрел наибольшую остроту именно тогда, когда многочисленные общины этих двух ветвей «семейства Авраама» впервые в истории оказались проживающими бок о бок в Америке и получили возможность взаимодействия. Конфликт отбрасывает глубокую тень и неизбежно заволакивает тучами взаимное восприятие. Особенно это касается американских евреев и американцев арабского происхождения. В какой степени это определяет взгляды большого сегмента американских мусульман, образуемого выходцами из стран субконтинента (Индии, Пакистана и Бангладеш), трудно определить.
В других отношениях эти времена являются, по крайней мере, обнадеживающими: некоторые американские мусульмане и некоторые американские евреи начинают строить положительные взаимоотношения. Издание настоящего двухтомника, будучи одним из наиболее серьезных и видимых признаков добрых намерений, возникающих как среди небольшой, но растущей части мыслителей и лидеров обоих народов, так и среди «простых людей», зачастую соседей, также является положительным признаком. Эти книги имеют своей целью продвижение вперед, стремление оставить зарубежную вражду и старинное соперничество за пределами американского равенства, минимизировать взаимную конфликтность в Соединенных Штатах, узнать больше друг о друге и внести в жизнь американской нации совместный вклад, который зачастую идентифицировался просто с христианством.
Две названные книги являются не только свидетельством намерений совершить это, но являются также полезным и обнадеживающим свидетельством того, что взаимное ознакомление может произойти, и что оно происходит на самом деле.
В целом, американское религиозное лидерство не только интеллектуально распространяется на новые территории, но также начинает пересекать их пределы. Термин «иудео-христианство», который только недавно вошел в семиотическое употребление для характеристики американской религиозной культуры и представил собой замену более старому господству христианства, отраженному в языке, где Америка описывалась как «христианская нация», в свою очередь, теряет свою способность отображать значительно более разнообразный и усложненный религиозный ландшафт.
Общины, одна за другой, приступают к формальному диалогу, который все чаще перерастает в «триалог». Недавно в Хьюстоне состоялся такого рода мусульманско-христианский диалог, под председательством популярнейшего баскетболист Хакима Оладжувона, весьма осведомленного и эрудированного мусульманина, в котором принимали участие специалист по исламу и я. Аудитория была переполнена. Атмосфера была сердечной. Вопросы были острыми. Не было поверхностной, преисполненной «добрых чувств» межконфессиональной болтовни о том, насколько «хороша» каждая религия. Вместо этого люди открыто разговаривали и общались между собой, и, таким образом, создавались подлинные шансы для достижения прогресса.
Спасибо