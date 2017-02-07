Почему была издана эта книга и образующая с ней двухтомник книга Халида Дюрана «Дети Авраама: Введение в ислам для евреев», и почему они были изданы именно сейчас? Названные работы Халида Дюрана и Реувена Файрстона отражают значительный период 1500-летних отношений между исламом и иудаизмом, который был преисполнен немалым числом ситуаций в широком спектре: от благоденствия до трагедий, и по сей день таит в себе многие возможности. Мы в Американском Еврейском Комитете обратили внимание на эту вековечную проблему именно вследствие «цивилизационной» бури, вырисовывающейся в настоящее время, и вследствие огромной важности того, что поставлено на карту. Мы не можем и не будем оставаться беспечными перед лицом этого великого вызова. В сжимающемся мире, где границы между местным и глобальным исчезают, существует необходимость повышать взаимное понимание и уменьшать взаимную неосведомленность и подозрения.

Эти первые две книги серии, которые мы назвали Дети Авраама, окажут, как мы самым серьезным образом надеемся, существенную помощь евреям и мусульманам, обратив их внимание на благотворные возможности духовного подъема, возрождения и объединения духовных истин.

Прежде всего, и главным образом, они говорят нам о поразительной теологической и моральной схожести между иудаизмом и исламом. В самом деле, никакие две другие из важных религий на земле не являются более близкими друг к другу. Из трех великих монотеистических религий иудаизм и ислам являются наиболее родственными; обе они самым непосредственным образом восходят к Аврааму, нашему общему биологическому и духовному отцу. Знание этой связи, в основном, утрачено большинством евреев и мусульман, что объясняется враждебностью последнего времени.

Эти книги также напоминают нам о долгих, богатых и зачастую взаимообогощающих исторических отношениях между евреями и мусульманами во многих областях, и о неоценимом вкладе в прогресс знаний и культуры всего человечества, который обязан еврейско-мусульманскому взаимодействию. Действительно, о чем свидетельствует и содержание этих книг, история - это неоднозначный процесс, и она не всегда отвечает идеалам земного рая, который, как думают некоторые, должен был существовать во времена Золотого века Мавританской Испании, но даже в свои наименее славные моменты она в целом была столь насыщены всяческими осложнениями, как еврейско-христианская история.