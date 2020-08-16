Федоров - Русская Православная Церковь и государство
Православная Церковь играла в истории России огромную, до сих пор еще недостаточно изученную и даже неосознанную во всей ее полноте роль. На протяжении более тысячелетия Церковь оказывала сильное воздействие на все стороны жизни русского и других принявших православие народов России. В прошлом, в лихие времена нашей истории. Русская Православная Церковь спасала культуру и сам язык русского народа, выступала как важный консолидирующий фактор в объединении удельных русских княжеств и образовании Русского централизованного государства.
Неоценима роль Православной Церкви в духовной жизни народа. С принятием христианства пришла письменность. Монастыри стали центрами распространения грамотности на Руси. В них велось летописание, которое сохранило память о первых веках нашей истории, создавались шедевры древнерусской литературы и иконописи. Выдающимися памятниками русского зодчества являются сохранившиеся храмы и монастырские комплексы.
Поэтому изучение истории Русской Православной Церкви представляет большой научный интерес и актуальность. Долгое время в нашей стране, в условиях воинствующего атеизма, исключалась возможность объективного изучения этой темы. Публиковавшиеся в изобилии в 1920—1950-х годах книги, брошюры, статьи о Русской Церкви преследовали преимущественно пропагандистские цели «борьбы с религиозными пережитками в сознании людей». Лишь в 1960-1970 годах было опубликовано несколько работ, в которых на основании источников предпринималась попытка дать более конкретное освещение истории Русской Церкви, но и эти работы, в силу политической конъюнктуры, не могли избежать «разоблачительских» и негативных оценок истории Церкви и ее деятельности.
Федоров Владимир Александрович - Русская Православная Церковь и государство - Синодальный период 1700-1917
М.: «Русская панорама», 2003. - 480 с., 11 табл.
(Серия "Страницы российской истории").
ISBN 5-93165-069-5
Федоров Владимир Александрович - Русская Православная Церковь и государство - Синодальный период 1700-1917 - Содержание
Введение
Глава I. Система управления в Русской Православной Церкви (1700-1917)
- 1. Высшее управление в Русской Православной Церкви
- 2. Епархиальное управление. Консистория. Викариатства
- 3. Православное духовенство: придворное, военное и при русских посольствах за рубежом
Глава II. Приход и приходское духовенство
- 1. Приходской клир, его состав и численность
- 2. Правовой статус приходского духовенства
- 3. Материальная обеспеченность приходского духовенства
- 4. Приходское духовенство и прихожане
Глава III. Монастыри и монашество
- 1. Государство и монастыри при Петре I и его преемниках (1700-1762)
- 2. Секуляризация монастырских имений (1764-1795)
- 3. Монастыри в конце XVIII - начале XX вв
Глава IV. Система духовного образования
- 1. Состояние духовного образования в XVIII в
- 2. Реформа духовного образования (1808-1814)
- 3. Духовное образование при Николае 1
- 4. Преобразования в системе духовного образования при Александре II
- 5. Духовная школа в конце XIX - начале XX вв
- 6. Церковноприходская школа
- 7. Духовная цензура
Глава V. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви
- 1. «Внутренняя миссия»
- 2. Русские православные миссии за рубежом
Глава VI. Конфессиональная пол шика российских императоров в XVIII в
- 1. Церковные реформы Петра I. «Духовный Регламент» (1721), учреждение Святейшего Правительствующего Синода
- 2. Конфессиональная политика при преемниках Петра I (1725- 1762)
- 3. Конфессиональная политика Екатерины И и Павла 1
- 4. Перемены в политике по отношению к старообрядчеству в последней трети XVIII в
Глава VII. Конфессиональная политика Александра I и Николая I
- 1. Конфессиональная политика Александра I
- 2. Конфессиональная политика Николая I
Глава VIII. Конфессиональная политика Александра II и Александра III
- 1. Конфессиональная политика при Александре II. Церковные реформы 60-70-х гг.
- 2. Конфессиональная политика при Александре III. Роль обер- прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева
Глава IX. Русская Православная Церковь и государство в начале XX в
- 1. Обсуждение проблемы церковных реформ
- 2. Манифест 17 апреля 1905 г. о веротерпимости и оценка его современниками
- 3. Подготовка к созыву Поместного Собора Русской Православной Церкви. Предсоборное Присутствие (6 марта - 24 декабря 1906 г.)
- 4. Депутаты от духовенства в Государственной Думе
- 5. Религиозно-философские общества в начале XX в
- 6. Русская Православная Церковь и Временное правительство
- 7. Созыв Поместного Собора Русской Православной Церкви. Избрание митрополита Московского Тихона (Белавина) Патриархом Всея Руси
Заключение
Примечания
ПРИЛОЖЕНИЯ
- 1. ВА.Федоров. Помеспный собор Русской Православной Церкви (15 августа 1917-20 сентября 1918)
- 2. Структура управления Русской Православной Церковью до 1917 г.
- 3. ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
- 4. Хронологическая таблица
- 5. Обер-прокуроры Святейшего Синода (1721-1917)
Федоров Владимир Александрович - Русская Православная Церковь и государство - Синодальный период 1700-1917 - Введение
В настоящее время история Русской Православной Церкви является одной из наиболее разрабатываемых тем как церковными, так и светскими историками. Регулярно проводятся совместные научные конференции по историко-церковным и богословским проблемам, уже изданы сотни книг и тысячи статей, защищены сотни кандидатских и десятки докторских диссертаций, из государственных архивов извлечены и опубликованы многие секретные документы о положении Русской Православной Церкви в советский период. Повысился интерес к истории Русской Православной Церкви и за рубежом.
Предлагаемая читателю книга посвящена наименее изученному в исторической литературе «синодальному» периоду истории Русской Православной Церкви. Так назван период ее истории со времени царствования Петра I до 1917 г., когда в течение почти двух столетий после упразднения Петром патриаршества управление Церковью было вверено Святейшему Правительствующему Синоду, ведавшему всеми церковными делами в Российской империи.
В этот период Русская Православная Церковь фактически оказалась в полном подчинении у светской власти, а управление Церковью превратилось в часть государственного аппарата по церковным делам. Это неблагоприятно отразилось на положении Церкви, фактически оказавшейся лишенной инициативы и самостоятельности и эффективного воздействия на свою паству. О негативных последствиях «огосударствления» Церкви многократно писали как церковные, так и светские писатели и публицисты, начиная с H.М.Карамзина, требуя возвращения Церкви ее канонических прав.
Поэтому тема «Русская Православная Церковь и государство» занимает центральное место в данном исследовании. В основу его положен специальный курс под тем же названием, читаемый автором с 1995 г. на историческом факультете Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова.
Хорошая вещь!