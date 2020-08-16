Православная Церковь играла в истории России огромную, до сих пор еще недостаточно изученную и даже неосознанную во всей ее полноте роль. На протяжении более тысячелетия Церковь оказывала сильное воздействие на все стороны жизни русского и других принявших православие народов России. В прошлом, в лихие времена нашей истории. Русская Православная Церковь спасала культуру и сам язык русского народа, выступала как важный консолидирующий фактор в объединении удельных русских княжеств и образовании Русского централизованного государства.

Неоценима роль Православной Церкви в духовной жизни народа. С принятием христианства пришла письменность. Монастыри стали центрами распространения грамотности на Руси. В них велось летописание, которое сохранило память о первых веках нашей истории, создавались шедевры древнерусской литературы и иконописи. Выдающимися памятниками русского зодчества являются сохранившиеся храмы и монастырские комплексы.

Поэтому изучение истории Русской Православной Церкви представляет большой научный интерес и актуальность. Долгое время в нашей стране, в условиях воинствующего атеизма, исключалась возможность объективного изучения этой темы. Публиковавшиеся в изобилии в 1920—1950-х годах книги, брошюры, статьи о Русской Церкви преследовали преимущественно пропагандистские цели «борьбы с религиозными пережитками в сознании людей». Лишь в 1960-1970 годах было опубликовано несколько работ, в которых на основании источников предпринималась попытка дать более конкретное освещение истории Русской Церкви, но и эти работы, в силу политической конъюнктуры, не могли избежать «разоблачительских» и негативных оценок истории Церкви и ее деятельности.