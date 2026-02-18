Федоров - Служители трех миров

Название «Служители трех миров» отражает главную особенность шаманов как носителей древнего языческого культа: только они могут совершать астральные путешествия во всех трех существующих мирах нашей Вселенной – Среднем, Верхнем и Нижнем, – быть посланниками и связными между ними, нести миссии добра и зла, созидания и разрушения, целительства и проклятия. Подобные качества ставят шаманов в оккультном ряду значительно выше обычных колдунов, магов и чародеев.

Эта книга – первая часть дилогии. Вторая называется «Воители трех миров», и содержание ее понятно из названия. Обе эти книги родились в самом начале 2000-х и были с интересом приняты не только читателями в разных уголках страны и за ее пределами, но даже учеными-этнографами. Владимир Федоров оказался первым русским писателем, который начал разрабатывать эту тему в родной Якутии и во всей России нового времени.

«Предлагаемый вариант книги − новая ее версия, значительно мной переработанная и расширенная. За годы, прошедшие с момента первого издания, я сумел встретиться с новыми героями своего писательского исследования, побывать во многих местах, связанных с шаманизмом, собрать интересный материал и пополнить всем этим книгу. Естественно, она от этого стала только интересней и содержательней» – Владимир Фёдоров.

Начнём с небольшого исторического экскурса. Вы, наверное, знаете, что первый российский император Пётр Великий болел и умирал долго и мучительно. Теперь известны и обнародованы обстоятельства его недуга: Пётр страдал «нецарской» болезнью – воспалением мочевых путей и отложением в них камней, что стало результатом бурно прожитой молодости и походных лишений. Явные признаки болезни проявились в 1722 году, во время так называемой Персидской кампании – в военном походе на восток через Дагестан. А вскоре двум главным докторам империи – личному царскому врачу Блюментросту и основателю Московского генерального госпиталя Билдосу – стал ясен и окончательный диагноз, не предвещавший ничего хорошего. К осени 1724 года Петра буквально начали валить с ног страшнейшие боли в пояснице, но пользовавшие его доктора могли лишь облегчить страдания с помощью катетера, но никак не устранить саму болезнь, поскольку тогдашняя европейская медицина просто не знала средств для этого. Туманящие разум приступы вкупе с неурядицами в ближнем окружении заставляли императора в бешенстве колотить докторов и бессильно скрежетать зубами. А после того как Пётр, спасая в ледяной воде Финского залива простых матросов, жестоко простудился, болезнь окончательно приковала его к постели.

Федоров Владимир Николаевич - Служители трех миров

Федоров Владимир Николаевич - Служители трех миров - Содержание

1 Как родилась эта книга, или Шаманский оазис детства

2 Шаманизм дело царское, или Последний шанс Петра Великого

3 Чародеи каменного века, или Магия вместо телефона

4 Невольный избранник духов, или Исповедь растерзанного

5 Хозяева трёх миров, или Как попасть на приём к Богу

6 Шаманская Мекка планеты, или Все дороги ведут в Сибирь

7 Заложники собственных слуг, или Душа особой окраски

8 Доспехи для звёздных войн, или Бубен без права передачи

9 С топором на Венеру, или Миссия длиною в жизнь

10 Храмы среди тайги, или Мир, сотворённый мамонтом

11 Полёт на белом журавле, или Ангел-хранитель с рогами