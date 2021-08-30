Федорова - Школа перевода в Древней Руси
Мы живем в сумеречное время. Прошлое посылает всё меньше лучей, старые источники света потухают, их затмевают новые мерцающие огни. Будущее мглисто. Поэтому радостно, когда открывается какой-нибудь забытый источник света. Книга представляет современному читателю такой источник.
Деятельность Дмитрия Герасимова, русского толмача XVI века, приближенного к верхам духовной и светской власти, с одной стороны, отразила эпоху, с другой стороны, противостояла эпохе. Отразила — своей глубокой включенностью в борьбу своего времени, противостояла ей — широтой взгляда, чуждого ожесточению и неистовству, умением у духовных противников находить приемлемое и ценное.
Е. С. Федорова дает такой выразительный (и даже художественно убедительный) духовный портрет Герасимова: «В свидетельствах о нем, в его собственных сочинениях уже проявляются неповторимые черты личности: ему свойственны универсальные знания, осознанные принципы филологической деятельности, хитрый дипломатический ум и глубокое богословское образование, интеллектуальная энергия и знание меры... дух веселости, дух легкости, не изменившей ему даже в старости».
Екатерина Сергеевна Федорова - Школа перевода в Древней Руси на рубеже XV-XVI вв. Nicolaus de Lyra и Дмитрий Герасимов
2-е изд.
(Studia philologica.)
М.: Издательский Дом ЯСК, 2021. — 480 с., ил.
ISBN 978-5-907290-77-8
Екатерина Сергеевна Федорова - Школа перевода в Древней Руси на рубеже XV-XVI вв. Nicolaus de Lyra и Дмитрий Герасимов - Содержание
- М. В. Панов. Е. С. Федорова - Трактат Николая де Лиры и его церковнославянский перевод конца XV века
- Е. С. Федорова - Предисловие
- Е. С. Федорова - Размышления Николая де Лиры, францисканца и первого профессора Сорбонны — для читателей Руси
- Николай де Лира. Доказательство пришествия Христа, или Рассуждение... (перевод на русский язык Е. С. Федоровой)
- Nikolaus de Lyra и Дмитрий Герасимов. «Доказательство пришествия Христа, или Рассуждение...» Латинский текст и параллельный церковнославянский перевод Дм. Герасимова
- Е. С. Федорова - Характерные особенности языка переводов Дм. Герасимова. Общая характеристика рукописи. Вступление к двум переводам в составе рукописи ГИМ: вопрос авторства Дм. Герасимова
Указатель слов и словоформ латинско-церковнославянский (составлен Е. С. Федоровой)
Указатель словоформ церковнославянско-латинский (составлен Е. С. Федоровой)
Библиография
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