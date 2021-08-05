Эта книга явилась в каком-то смысле сюрпризом для автора, своего рода сверхплановой продукцией. Идея её написания возникла в период проведения диссертационного исследования, тема которого была продиктована внешними обстоятельствами. После года аспирантуры волею судеб и весьма неожиданно мне пришлось сменить профиль обучения с «философии религии» на «историю философии». Вот тогда я и решил поближе познакомиться с метафизикой Витгенштейна. Некоторые представления о ней я к тому времени уже сформировал, почерпнув информацию из философских работ моей дочери.

Говорят, если оружейник возьмётся за сборку «мирного» механизма, у него даже из самых неподходящих для стрельбы деталей всё равно получится автомат. Пожалуй, так же и у религиоведа: любой философский вопрос он будет рассматривать с точки зрения наличия там религиозной составляющей. Именно так обстоят дела в моём случае. Выбор предметной области в изучении нового объекта сделан был без колебаний. К тому же подходы с других направлений были надёжно перекрыты недостатком времени.

Те «академические игры», в которые нам приходится играть в системе высшего образования, диктуют свои правила. К счастью, жанр монографии позволяет их в какой-то степени обходить. Цели, преследуемые в этой книге несколько иные, чем в официальном отчёте об исследовании. Мне важно зафиксировать определённый угол зрения на проблему как особый способ рассмотреть объект. Не беда, если предложенный мной ракурс назовут неудачным. Даже в этом случае я сочту свой проект успешным, поскольку буду знать, что хоть кто-то из коллег, интересующихся творчеством австрийского мыслителя, взглянул на его наследие с предложенной точки исследовательского пространства. Здесь я не претендую на верное решение вопроса, просто считаю необходимым показать то, что увидел сам, «разглядывая» определённым образом доступную мне часть философии Людвига Витгенштейна.

Юрий Сергеевич Федотов - Религиозный аспект метафизики Людвига Витгенштейна: монография

Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2020. - 224 с.

ISBN 978-5-91253-764-6

Юрий Сергеевич Федотов - Религиозный аспект метафизики Людвига Витгенштейна: монография - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Проблема понимания

2. Необходимост ь понимания

3. Материалы и инструменты для понимания

Глава 1. ДУХОВНЫЙ ОБРАЗ ЛЮДВИГА ВИТГЕНШТЕЙНА

«Религиозный человек?» Критерии соответствия

Этапы развития религиозности Л. Витгенштейна

1. «От Шопенгауэра до Джеймса»

2. Религиозное обращение во время войны

3. Мистический мрак неверия

4. Дальнейшие духовные поиски и тоска по Богу

Глава 2. ВЗГЛЯД НА МЕТАФИЗИКУ ВИТГЕНШТЕЙНА СКВОЗЬ АНАЛОГИИ Н. МАЛКОЛЬМА

Преамбула

По мотивам аналогий Н. Малкольма

1. Мистический предел объяснениям в философии и в религии

2. Опыт удивления чуду

3. «Болезни» духа и мышления

4. Примат дела над словом

Глава 3. ВИТГЕНШТЕЙНИАНСКИЕ ДЕБАТЫ

«Параллельные курсы» в исследованиях Н. Малкольма и Ф. Шилдса

Первая критика аналогий Малкольма

1. «Пристрелка»

2. Критика первой аналогии

3. Обсуждение второй аналогии

4. Третья - аналогия или дисаналогия?

5. Слово и дело в четвёртой аналогии

Альтернативная версия П. Уинча

Немного о витгенштейнианском фидеизме

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ