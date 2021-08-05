Федотов - Религиозный аспект метафизики Витгенштейна
Эта книга явилась в каком-то смысле сюрпризом для автора, своего рода сверхплановой продукцией. Идея её написания возникла в период проведения диссертационного исследования, тема которого была продиктована внешними обстоятельствами. После года аспирантуры волею судеб и весьма неожиданно мне пришлось сменить профиль обучения с «философии религии» на «историю философии». Вот тогда я и решил поближе познакомиться с метафизикой Витгенштейна. Некоторые представления о ней я к тому времени уже сформировал, почерпнув информацию из философских работ моей дочери.
Говорят, если оружейник возьмётся за сборку «мирного» механизма, у него даже из самых неподходящих для стрельбы деталей всё равно получится автомат. Пожалуй, так же и у религиоведа: любой философский вопрос он будет рассматривать с точки зрения наличия там религиозной составляющей. Именно так обстоят дела в моём случае. Выбор предметной области в изучении нового объекта сделан был без колебаний. К тому же подходы с других направлений были надёжно перекрыты недостатком времени.
Те «академические игры», в которые нам приходится играть в системе высшего образования, диктуют свои правила. К счастью, жанр монографии позволяет их в какой-то степени обходить. Цели, преследуемые в этой книге несколько иные, чем в официальном отчёте об исследовании. Мне важно зафиксировать определённый угол зрения на проблему как особый способ рассмотреть объект. Не беда, если предложенный мной ракурс назовут неудачным. Даже в этом случае я сочту свой проект успешным, поскольку буду знать, что хоть кто-то из коллег, интересующихся творчеством австрийского мыслителя, взглянул на его наследие с предложенной точки исследовательского пространства. Здесь я не претендую на верное решение вопроса, просто считаю необходимым показать то, что увидел сам, «разглядывая» определённым образом доступную мне часть философии Людвига Витгенштейна.
Юрий Сергеевич Федотов - Религиозный аспект метафизики Людвига Витгенштейна: монография
Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2020. - 224 с.
ISBN 978-5-91253-764-6
Юрий Сергеевич Федотов - Религиозный аспект метафизики Людвига Витгенштейна: монография - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
- 1. Проблема понимания
- 2. Необходимост ь понимания
- 3. Материалы и инструменты для понимания
Глава 1. ДУХОВНЫЙ ОБРАЗ ЛЮДВИГА ВИТГЕНШТЕЙНА
- «Религиозный человек?» Критерии соответствия
- Этапы развития религиозности Л. Витгенштейна
- 1. «От Шопенгауэра до Джеймса»
- 2. Религиозное обращение во время войны
- 3. Мистический мрак неверия
- 4. Дальнейшие духовные поиски и тоска по Богу
Глава 2. ВЗГЛЯД НА МЕТАФИЗИКУ ВИТГЕНШТЕЙНА СКВОЗЬ АНАЛОГИИ Н. МАЛКОЛЬМА
- Преамбула
- По мотивам аналогий Н. Малкольма
- 1. Мистический предел объяснениям в философии и в религии
- 2. Опыт удивления чуду
- 3. «Болезни» духа и мышления
- 4. Примат дела над словом
Глава 3. ВИТГЕНШТЕЙНИАНСКИЕ ДЕБАТЫ
- «Параллельные курсы» в исследованиях Н. Малкольма и Ф. Шилдса
- Первая критика аналогий Малкольма
- 1. «Пристрелка»
- 2. Критика первой аналогии
- 3. Обсуждение второй аналогии
- 4. Третья - аналогия или дисаналогия?
- 5. Слово и дело в четвёртой аналогии
- Альтернативная версия П. Уинча
- Немного о витгенштейнианском фидеизме
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
No comments yet. Be the first!