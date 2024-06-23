Удивительно, какие ужасные мысли проносятся в разуме, когда ты держишь пистолету виска. Если я нажму на курок, услышит ли кто-нибудь? Сколько времени пройдет, пока найдут тело? Рука дрожит, попаду ли я в цель?

В моем случае я меньше всего подходил для роли человека, сидящего в темной машине с пистолетом, в дрожащей руке, направленным прямо в голову. В конце концов, я был пастором успешно, растущей церкви в центральной Флориде. У меня была чудесная семья — красивая жена и двое прекрасных детей. Итак, что же я делал, сидя на обочине дороги, прижав к голове холодную сталь дула пистолета?

Глядя сквозь запотевшее ветровое стекло на свое церковное здание на другой стороне улицы, я долго и усиленно думал О тех обстоятельствах, которые привели меня к этому тупиковому моменту. В тот вечер я пригласил проповедовать гостя и должен был его представить. Но, наблюдая за тем, как члены церкви заходят в здание, я сидел, приклеенный к сиденью машины, наполненный ужасом и неспособный двигаться.

Четыре года тому назад мы с женой прибыли в этот город на взятом напрокат грузовом автомобиле, предвкушая создание церкви. Жизнь — была лучше некуда. Мы были молоды, влюблены, а мысль о новом пасторстве наполняла каждый миг необычным трепетом. Остановившись в гостинице, мы-сразу же начали искать дом для аренды и уже через несколько часов нашли его. Дом был расположен на главном проспекте города'в центральной Флориде, и хотя он устраивал нас по цене и имел все удобства, ему были присущи все недостатки главной улицы — шум, уличное движение и, что хуже всего, куча бутылок из-под пива и другого мусора, которые выбрасывались на газон. Но это не очень нас беспокоило — впереди нас ожидали более важные испытания.

Я стал пастором новой церкви, поэтому большая ответственность, связанная с новым руководством, наполнила нашу жизнь свежими переживаниями. У нас почти не было времени на работу по дому, вскоре неохотно, но я все же решил, что надо избавиться от растущей кучи мусора, которая накапливалась во дворе перед домом.

Субботним утром я впервые занялся проблемой мусора, накопившегося в результате пляжных гуляний в пятницу вечером. Собирая бутылки из-под пива на газоне перед домом, я заметил на обочине книгу в бумажной обложке. Из любопытства я поднял ее и начал листать страницы. Мне не потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что книга порнографического содержания. В ней не было грязных картинок, но было собрание порнографических историй, которые сразу же вызвали кристально ясные сексуальные образы в моем разуме. Я отбросил книгу, не осознавая, что мысленные образы нельзя будет забыть так же быстро.

Майк Фелауер – Обретая свободу от стыда прошлого

Киев: «Маранафа», 1999. – 172 с.

ISBN 966-7873-30-1

Майк Фелауер – Обретая свободу от стыда прошлого – Содержание