«Разоблачая духовные злоупотребления» — это честное и своевременное исследование Майка Фелауера, посвященное одной из самых болезненных тем внутри христианского сообщества. Автор поднимает вопрос о том, что происходит, когда церковная структура или лидерство начинают использовать веру как инструмент контроля, манипуляции и подавления личности. Фелауер не пытается дискредитировать институт церкви как таковой; напротив, он стремится помочь тем, кто столкнулся с юридизмом, авторитаризмом или эмоциональным давлением, найти путь к исцелению и восстановлению здоровых отношений с Богом.

В книге подробно разбираются признаки нездоровой духовной среды: чрезмерное требование послушания лидерам, использование чувства вины для мотивации и изоляция тех, кто задает вопросы. Фелауер подчеркивает, что истинный духовный рост возможен только в атмосфере Божьей любви и свободы, а не под гнетом страха или осуждения. Автор предлагает практические шаги по выходу из состояния «духовного выгорания», помогая читателю заново открыть Евангелие благодати и научиться различать истинное пастырство от манипулятивного управления. Эта работа служит путеводителем для всех, кто ищет примирения со своим прошлым и хочет продолжать следовать за Христом, несмотря на негативный опыт церковной жизни.

Киев: Издательство «Маранафа», 2002. - Книга издана при содействии издательства "Роса Ермонская". – 172 с.

ISBN 0-88419-768-9

Майк Фелауер – Разоблачая духовные злоупотребления - Содержание