Фельденкрайз - Сознавание через движение

Различные системы развития личности, ориентированные на работу с телом, независимо возникшие в различных местах земного шара, имеют много общего. Они ратуют за так называемое «недеяние», то есть стремятся к тому, чтобы тело действовало естественно и легко. Все они предпочитают релаксированные действия напряженным, все стараются научить человека уменьшить привычное напряжение в теле. Все эти системы рассматривают тело и ум как единое целое, как постоянный психофизический процесс, в котором изменения на любом уровне воздействуют на остальные части.

Различия между этими системами появляются от того, что каждая из них, по-видимому, специализируется на определенной области физического функционирования. Райхианская и биоэнергетическая работа связана с эмоционально нагруженными блоками в теле, рольфинг восстанавливает структуру частей тела, которая могла быть нарушена в связи с физической травмой или по другим причинам. Метод Александера занимается использованием тела в повседневной жизни, так же как и метод Фель- денкрайза, однако упражнения последнего содержат значительно более сложные паттерны поведения, восстанавливающие физическую эффективность и грацию. Метод Шарлотты Селвер (sensory awareness) и метод сенсорной релаксации концентрируются на ощущениях, прикосновениях, на лучшем осознавании тела и мира вокруг нас.

Все эти системы стремятся научить человека быть более расслабленным, более «естественным» как во время отдыха, так и в действии. Все они стремятся устранить ненужные напряжения, которые мы несем в себе и с собой, стараются возвратить нас к действию в «недеянии», учат позволять телу быть эффективным, вместо того чтобы осваивать бесполезные навыки и наращивать мышцы. Наиболее важно отучиться от дурных привычек, которые возникают в детстве и позже, вернуться к естественной мудрости, координации и равновесию тела.

Метод Фельденкрайза предназначен для восстановления естественной грации и свободы движений, которыми обладают все маленькие дети. Фельденкрайз работает с паттернами мышечных движений, помогая человеку найти более эффективный способ движения и устранить ненужные мышечные напряжения и неэффективные паттерны, ставшие привычными за долгие годы.

Фельденкрайз получил докторскую степень по физике во Франции и до сорока лет работал физиком. Он глубоко заинтересовался дзюдо и основал первую в Европе школу дзюдо, сформировав свою собственную систему. Фельденкрайз работал с Александером, изучал йогу, фрейдизм, работы Гурджиева, неврологию. После Второй мировой войны он посвятил себя работе с телом.

Фельденкрайз М. - Сознавание через движение - Двенадцать практических уроков

Пер. с англ. М. Папуша. — М.: Академический проект, 2021. — 224 с.— (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-2431-1

Фельденкрайз М. - Сознавание через движение – Содержание

Метод Фельденкрайза

I. ПОНИМАНИЕ ПРИ ДЕЙСТВИИ

Предисловие

Образ себя

Динамика индивидуального действия

Изменения фиксируются и превращаются в привычки

Как формируется образ себя

Индивидуальное и социальное действие

Контакт с внешним миром

Образ себя в двигательной области коры головного мозга

Каждая новая функция изменяет картину

Мышечный образ в моторной части коры головного мозга у каждого индивида уникален

Мышечный образ основан на наблюдении

Образ себя меньше, чем ваши потенциальные способности

Достижение ближайших целей имеет негативный аспект

Образование, как правило, привязано к окружающей обстановке

Минимального развития индивида достаточно для удовлетворения потребностей общества

Неполное развитие и удовлетворение достигнутым — это порочный круг

Физиологические процессы, препятствующие развитию

Человек оценивает себя в соответствии с тем, насколько он ценен для общества

Оценка ребенка по его достижениям лишает его спонтанности

Самосовершенствование связано с признанием собственной ценности

Действие становится основным средством самосовершенствования

Трудно изменить привычный способ действий

Человек не осознает многие части своего тела

Полный образ себя — редкое идеальное состояние

Оценка размера различна в различных конечностях

Обычные оценки (расстояний и тому подобного) далеки от того, что может быть достигнуто

Человек действует в соответствии со своим субъективным образом

Систематическая работа над образом себя полезнее, чем исправление отдельных действий

Уровни развития

Первая стадия: естественный способ

Естественная деятельность — общее наследство

Вторая стадия — индивидуальная

Третья стадия — метод или профессионализация

Заученный метод вытесняет естественный

Чем проще действие, тем больше оно отстает в развитии

Стадии трудно определить

Возможные проблемы третьей стадии

С чего и как начать

Методы совершенствования человека

Состояния человеческого бытия

Компоненты бодрствования

Различение компонентов — абстракция

Системы совершенствования больше различаются в теории, чем на практике

Противопоставление совершенствования процесса и совершенствования качеств

Ошибки используются при совершенствовании

Совершенствование движений — лучший способ самосовершенствования

Структура и функция

Абстракция — исключительно человеческая черта

Индивидуальная часть мозга

Внутренние периодические импульсы

Основы способности к обучению

Тонкая дифференциация — прерогатива человека

Индивидуальный опыт и наследственность

Понятие противоположностей

Обратимые и необратимые явления

Временной промежуток между мыслью и действием — основа осознавания

Делать — не значит знать

Сознание делает действие соответствующим намерению

Сознавание не является необходимым для человека

Сознавание — новая стадия эволюции

Направление прогресса

Сознавание и сознание

II. ДЕЙСТВИЕ РАДИ ПОНИМАНИЯ

Двенадцать практических уроков

Общие указания

Совершенствование способностей

Способность и сила воли

Чтобы понять движение, нужно чувствовать, а не напрягаться

Обостренное различение

Сила привычки

Мышление во время действий

Высвобождение теряемой энергии

Дыхательный ритм во время упражнений

Несколько практических советов

Как выполнять упражнения

Длительность упражнений

Место упражнений

Одежда

Как выполнять уроки

Урок 1. Что такое хорошая поза?

Стоять правильно — не значит стоять прямо

Слово «прямо» означает «вертикально»

«Прямо» — эстетическое представление

Скелет, мышцы и гравитация

Релаксация: представление, которое часто понимают неправильно

Человек не осознает действий мышц, противостоящих силе тяжести

Мы не знаем, как стоим

Вертикальное положение поддерживается древней частью нервной системы

Связь между инстинктом и намерением

Человеческая способность к обучению замещает инстинкт животных

Человек учится в основном на своем опыте, животные опираются на опыт вида

Индивидуальный опыт

Человеческая способность приспосабливаться

Динамические аспекты позы

Автоматическое и сознательное управление

Как искажаются ощущения

Чувствительность при сознательном действии

Динамика равновесия

Раскачивание стоя

Движение сидя

Динамическая связь между положением сидя и стоя

Оцените ваши ошибки и достижения

Концентрация на цели может создать лишнее напряжение

Улучшения возникают при отделении цели от средств... 104 Эффективная сила действует в направлении движения

Отсутствие выбора делает напряжение привычным

Урок 2. Что такое хорошее действие?

Эффективное действие совершенствует тело и его способности

Обратимость — черта сознательного движения

Хорошие движения легки и легко выполняются

Избегание трудностей — повседневная норма

Использование широких мышц для трудной работы

Силы, действующие под углом к основному направлению, наносят вред

Формирование способов выполнения идеальных действий

Урок 3. Некоторые фундаментальные свойства движения

Ощущение собственного тела

Скрытая работа мышц

Начинайте каждое движение заново

Скоординируйте дыхание и движение

Остановитесь и понаблюдайте

Медленное и постепенное движение

Исключите ненужные усилия

Используйте мышцы спины

Одновременное действие

Ощущение удлинения позвоночника

Излишнее усилие укорачивает тело

Что более удобно?

Какой глаз открыт шире?

Поработайте над левой стороной

Диагональные движения

Урок 4. Дифференциация частей и функций в дыхании

Объем груди и дыхание

Увеличение объема нижней части живота

Колебательное движение диафрагмы

Нормальное дыхание

Не существует полностью симметричных позвоночников

Почувствуйте середину

Колебательное движение на боку

Колебательные движения на спине

Колебательные движения стоя на коленях

Как колебательные движения влияют на дыхание

Искривление позвоночника и движение таза

Расширение спины

Урок 5. Координация флексоров и экстензоров

Направление напряжения при вращательном движении

Движение коленей

Движение плечевого пояса направо

Движение коленей и одновременное поднятие головы

Другое переплетание пальцев

Изменения в поясничных позвонках

Раскачивание туловища с перекрещенными руками

Качающиеся движения при неподвижной голове

Движение головы и плеч в противоположных направлениях

Урок 6. Дифференциация тазовых движений с помощью воображаемых часов

Изменение кривизны поясницы

Циферблат на теле

Отделите дыхание от действия

Циферблат на затылке

Непрерывное движение по циферблату

Увеличение дуг

Целое и части

Объективные и субъективные движения

Внешний и внутренний контакт

Продолжение вращений таза

Что будет происходить на следующих стадиях

Урок 7. Посадка головы влияет на состояние мускулатуры

Вращение ног направо

Лицо движется налево, ноги — направо

Проверка лежа на спине

Лицо и ноги направо

Вращение позвоночника и дыхание

Голова неподвижна, колени соединены

Размягчите тело

Изменения в движении головы

Избавляйтесь от старого, когда есть новое

Сильные вращательные движения

Различия в ощущениях и движениях разных сторон тела

Мысленное вспоминание

Сознавание образа себя

Урок 8. Совершенствование образа себя

Поднятие ступни в направлении головы

Действие без осознавания

Поднятие ступни лежа на спине

Дуговое движение головы около пола

Раскачивание туловища из стороны в сторону

Перекатывание из положения сидя в положение лежа и обратно на правом боку

Воображаемое повторение

Поднятие ноги из положения сидя, действительное и воображаемое

Вербализация может подменить ощущения и управление

Дополните образ себя

Нет предела совершенствованию

Повторите все движения в левую сторону в воображении

Совершенствование посредством визуализации является более эффективным, чем совершенствование посредством действий

Рассмотрение себя лучше, чем механическое повторение

Урок 9. Пространственные отношения как средство координации действия

Часы напротив лица

Путь ушной мочки

Мы можем действовать, не зная, что мы делаем

Перемещайте фокус внимания от мочки уха к носу и обратно

Смотрите левым глазом

Окрашивание левой половины головы воображаемой кисточкой

Двигайте нос направо, крася левую половину головы

Перемещение внимания от части к части

Левая нога встает коленом на пол

Левая нога опирается о пол

Гимнастика ради гимнастики ничему не учит

Индивидуальные движения становятся обобщенными

Урок 10. Движения глаз организуют движение тела

Движение направо и налево стоя

Координация глаз и плавности движения

Поворот тела направо сидя

Поворот туловища налево сидя

Движение глаз увеличивает угол поворота

Не укорачивайте тело

Глаза нужны не только для того, чтобы смотреть

Каждый глаз отдельно и оба вместе

Координация глаз приводит к совершенствованию движений туловища

Поворот направо, взгляд налево

Поворот налево, взгляд направо

Движение плечевого пояса направо

Переход от противоположного движения к однонаправленному и обратно

Движение плечевого пояса налево

Большее усилие не улучшает действие

Наклоняйте голову из стороны в сторону, поворачивая тело направо и налево

Раскачивание туловища сидя

Повороты туловища стоя, попеременно поднимая пятки

Урок 11. Сознавание частей, находящихся вне сознания, с помощью средств, подвластных сознанию

Воображаемый палец надавливает на икру

Шарик катается по ягодицам

Шарик на тыльной стороне левого предплечья

Вернитесь к правой ноге

От правого бедра до левого плеча и обратно

От тыльной стороны левой кисти к правой пятке и обратно

От лопатки по позвоночнику, ягодице и бедру до пятки

Шарик катится по желобку

Согните тело

От левой пятки до правой кисти и обратно

Шарик на пояснице, раскачивающие движения

От шеи до копчика и обратно

С поднятыми ногами

Правая нога и левая рука подняты

Правая рука и левая нога подняты

Проверьте свое воображение

Урок 12. Мышление и дыхание

Поглощение большего количества кислорода означает большую жизненность

Структура легких

Дыхательная система

Диафрагма

Грудь

Координация груди и диафрагмы при нормальном и парадоксальном дыхании

Легкое: пассивный орган

Дыхание и поза

Дыхание в районе правого плеча

Прохождение воздуха по трахее

Прохождение воздуха вниз

Два правых бронха

Средний бронх

Повторите весь процесс

Нижняя и средняя части

Скольжение правого легкого

Параллельное движение на левой стороне

Дыхание левым легким; голова наклонена вправо

Дыхание правым легким

Заключение