Карл Христиан Фельми - Иконы Христа

Фельми - Иконы Христа
Во время одного из семинаров по богословию иконы я попросил студентов нарисовать Бога, и если кто-то отказывался, то я просил его объяснить, по какой причине, и как бы он нарисовал Бога, если бы был все же в состоянии это сделать. Результаты нескольких экспериментов оказались примерно одинаковыми: в большинстве своем студенты с рвением брались за дело и рисовали треугольники, круги и линии, значение которых затем глубокомысленно толковали. Смотрите на Спас ТВ В моем семинаре принимали участие также православные студенты, которые учились в Эрлангене. Они категорически отказывались даже прикасаться к карандашам, утверждая в один голое, что образ Христа является единственно возможным изображением Бога.
Именно это утверждение полностью отвечает православному богословию иконы, как и сам отказ православных участников семинара браться за кисть или карандаш. Иконы следует писать не «по своему разумению», а по аутентичным образцам, при этом иконописец должен в совершенстве владеть своим ремеслом И утверждение о том, что художественная ценность иконы не имеет значения, абсолютно неверно. Согласно решениям Стоглавого собора 1551 г., писать иконы следовало с древних переводов и образцов, как писали старые греческие иконописцы. А чтобы сообщить больше «правильности» иконописному делу, собор постановил: избирать лучших людей по своему мастерству и доброй жизни и объявлять их иконописными мастерами, давать им разные привилегии и учеников, чтобы они учили их, а по выучении — представляли местным епископам Если же работа учеников оказывалась неудовлетворительной, не согласующейся с древними греческими образцами, то епископ запрещал им писать иконы и приказывал заниматься каким-нибудь другим ремеслом. «..А которому не дастъ Богъ и имъ впредь отъ таковаго дѣла предстати».
Более важным представляется другое решение Православной Церкви: существует лишь один аутентичный образ Бога — образ Единородною Сына Божия, «Господа нашего Иисуса Христа». Видевший Его, видел и Отца Его (ср.: Ин 14,9). «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол 2,9). И это неразрывно связано с его человеческим образом, запечатленным на иконе, на которой неизобразимое божественное величие Христа выражено при помощи символов: нимба с вписанным в него крестом, букв о сон (Сущий, то есть Бог; ср.: Исх 3,14) и надписей, в которых Христос величается Вседержителем, Богом и Спасителем.
Карл Христиан Фельми - Иконы Христа
Москва, «Интербук-бизнес», 2007. - 192 с.
ISBN 978-5-89164-178-5 (рус)
ISBN 3-541-28418-9 (нем.)
Карл Христиан Фельми - Иконы Христа - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ I. ОБРАЗ ХРИСТА
СТАНОВЛЕНИЕ БОГОСЛОВИЯ ИКОНЫ
АУТЕНТИЧНЫЙ ОБРАЗ БОЖИЙ
- Спас Нерукотворный
ОБРАЗ ВОПЛОЩЕННОГО БОГА
- Христос Пантократор
- Спас Ярое око
- Христос Еммануил
ОБРАЗ ГОСПОДА ГРЯДУЩЕГО
- Христос на престоле
- Христос в деисусе
- Изображение Пантократора в куполе церкви
- Икона «Спас в силах»
ОБРАЗ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ
- Гостеприимство Авраама
- Иконы «Отечество» и «Ветхий днями»
- Новозаветная Троица
ЧАСТЬ II. ХРИСТОС В ИЗОБРАЖЕНИИ ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СЮЖЕТЫ И СЦЕНЫ ДЕТСТВА ХРИСТА
МЕЖДУ КРЕЩЕНИЕМ И ПРЕОБРАЖЕНИЕМ ХРИСТА
- Богоявление. Крещение Господне в Иордане
- Рассказы о чудесах Христа
- Преображение Христа
СТРАСТИ ХРИСТОВЫ
- Воскрешение Лазаря
- Вход Господень в Иерусалим
- Омовение ног
- Тайная вечеря
- Иисус в Гефсиманском саду и Предательство Иуды
- Страсти Христовы
- Распятие Христа
- Русский Крест
- «Не рыдай Мене, Мати»
ИКОНА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
- Сошествие во Ад как образ Воскресения Христова
- Влияние Евангелия от Никодима на православную икону Воскресения Христова
- Расширенный вариант иконы Воскресения
МЕЖДУ ВОСКРЕСЕНИЕМ И ВОЗНЕСЕНИЕМ
ЧАСТЬ III. МИСТИЧЕСКИ-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИКОНЫ И ИКОНЫ НА СЮЖЕТЫ ПЕСНОПЕНИЙ
ВВЕДЕНИЕ
СОФИЯ ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ
- Новгородская икона «София Премудрость Божия на престоле»
- Евхаристическая икона Премудрости Божией
ИКОНА «ЕДИНОРОДНЫЙ СЫНЕ И СЛОВЕ БОЖИЙ»
ДРУГИЕ СИМВОЛИКО-АЛЛЕГОРИЧЕСКИЕ ИКОНЫ
- «Христос Благое Молчание»
- «Недреманное око Господне»
- «Всевидящее око Божие»
ЛИТУРГИЧЕСКИЕ ИКОНЫ
- «Причащение апостолов»
- Евхаристический деисус
- Великий Вход
ТЕМА АПОКАЛИПСИСА В ИКОНАХ
СТРАШНЫЙ СУД
СИМВОЛ ВЕРЫ
- СПИСОК ЛИТЕРАТРУРЫ
- СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
- ИСТОЧНИКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
- ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
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