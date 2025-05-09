Карл Христиан Фельми - Иконы Христа

Во время одного из семинаров по богословию иконы я попросил студентов нарисовать Бога, и если кто-то отказывался, то я просил его объяснить, по какой причине, и как бы он нарисовал Бога, если бы был все же в состоянии это сделать. Результаты нескольких экспериментов оказались примерно одинаковыми: в большинстве своем студенты с рвением брались за дело и рисовали треугольники, круги и линии, значение которых затем глубокомысленно толковали. Смотрите на Спас ТВ В моем семинаре принимали участие также православные студенты, которые учились в Эрлангене. Они категорически отказывались даже прикасаться к карандашам, утверждая в один голое, что образ Христа является единственно возможным изображением Бога.

Именно это утверждение полностью отвечает православному богословию иконы, как и сам отказ православных участников семинара браться за кисть или карандаш. Иконы следует писать не «по своему разумению», а по аутентичным образцам, при этом иконописец должен в совершенстве владеть своим ремеслом И утверждение о том, что художественная ценность иконы не имеет значения, абсолютно неверно. Согласно решениям Стоглавого собора 1551 г., писать иконы следовало с древних переводов и образцов, как писали старые греческие иконописцы. А чтобы сообщить больше «правильности» иконописному делу, собор постановил: избирать лучших людей по своему мастерству и доброй жизни и объявлять их иконописными мастерами, давать им разные привилегии и учеников, чтобы они учили их, а по выучении — представляли местным епископам Если же работа учеников оказывалась неудовлетворительной, не согласующейся с древними греческими образцами, то епископ запрещал им писать иконы и приказывал заниматься каким-нибудь другим ремеслом. «..А которому не дастъ Богъ и имъ впредь отъ таковаго дѣла предстати».

Более важным представляется другое решение Православной Церкви: существует лишь один аутентичный образ Бога — образ Единородною Сына Божия, «Господа нашего Иисуса Христа». Видевший Его, видел и Отца Его (ср.: Ин 14,9). «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол 2,9). И это неразрывно связано с его человеческим образом, запечатленным на иконе, на которой неизобразимое божественное величие Христа выражено при помощи символов: нимба с вписанным в него крестом, букв о сон (Сущий, то есть Бог; ср.: Исх 3,14) и надписей, в которых Христос величается Вседержителем, Богом и Спасителем.

Карл Христиан Фельми - Иконы Христа

Москва, «Интербук-бизнес», 2007. - 192 с.

ISBN 978-5-89164-178-5 (рус)

ISBN 3-541-28418-9 (нем.)

Карл Христиан Фельми - Иконы Христа - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ I. ОБРАЗ ХРИСТА

СТАНОВЛЕНИЕ БОГОСЛОВИЯ ИКОНЫ

АУТЕНТИЧНЫЙ ОБРАЗ БОЖИЙ

Спас Нерукотворный

ОБРАЗ ВОПЛОЩЕННОГО БОГА

Христос Пантократор

Спас Ярое око

Христос Еммануил

ОБРАЗ ГОСПОДА ГРЯДУЩЕГО

Христос на престоле

Христос в деисусе

Изображение Пантократора в куполе церкви

Икона «Спас в силах»

ОБРАЗ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Гостеприимство Авраама

Иконы «Отечество» и «Ветхий днями»

Новозаветная Троица

ЧАСТЬ II. ХРИСТОС В ИЗОБРАЖЕНИИ ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СЮЖЕТЫ И СЦЕНЫ ДЕТСТВА ХРИСТА

МЕЖДУ КРЕЩЕНИЕМ И ПРЕОБРАЖЕНИЕМ ХРИСТА

Богоявление. Крещение Господне в Иордане

Рассказы о чудесах Христа

Преображение Христа

СТРАСТИ ХРИСТОВЫ

Воскрешение Лазаря

Вход Господень в Иерусалим

Омовение ног

Тайная вечеря

Иисус в Гефсиманском саду и Предательство Иуды

Страсти Христовы

Распятие Христа

Русский Крест

«Не рыдай Мене, Мати»

ИКОНА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Сошествие во Ад как образ Воскресения Христова

Влияние Евангелия от Никодима на православную икону Воскресения Христова

Расширенный вариант иконы Воскресения

МЕЖДУ ВОСКРЕСЕНИЕМ И ВОЗНЕСЕНИЕМ

ЧАСТЬ III. МИСТИЧЕСКИ-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИКОНЫ И ИКОНЫ НА СЮЖЕТЫ ПЕСНОПЕНИЙ

ВВЕДЕНИЕ

СОФИЯ ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ

Новгородская икона «София Премудрость Божия на престоле»

Евхаристическая икона Премудрости Божией

ИКОНА «ЕДИНОРОДНЫЙ СЫНЕ И СЛОВЕ БОЖИЙ»

ДРУГИЕ СИМВОЛИКО-АЛЛЕГОРИЧЕСКИЕ ИКОНЫ

«Христос Благое Молчание»

«Недреманное око Господне»

«Всевидящее око Божие»

ЛИТУРГИЧЕСКИЕ ИКОНЫ

«Причащение апостолов»

Евхаристический деисус

Великий Вход

ТЕМА АПОКАЛИПСИСА В ИКОНАХ

СТРАШНЫЙ СУД

СИМВОЛ ВЕРЫ