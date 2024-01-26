Фельт Ингела - Лилия пустыни

Мой рассказ начинается с осени 1959 года. Был понедельник, и у моей мамы начались схватки. Отец отвез ее на такси в Карлсхамн в роддом. Роды были затяжные, но несложные. Мой первый крик был доказательством того, что новая жизнь пустила ростки. Я была желанной девочкой, так как мои папа и мама были уже благословлены тремя прекрасными мальчуганами. Все три брата покровительствовали мне со дня моего приезда домой из родильного дома. Особенно мой старший брат Ларс. Он охранял мою детскую коляску так, что никто не мог подойти близко.

Когда мне было около двух лет, мы переехали в Вермланд. Там мои родители купили большой дом в окружении крестьянских усадеб и полей. Для меня это была идеальная среда, я как будто была создана для сельской жизни. Я очень любила животных, была полна жизни и могла шалить без устали. Мой бурный интерес к животным привел к тому, что я заботилась обо всех покалеченных существах, которые мне встречались. Не важно, была ли это птичка с поврежденным крылом или сбитая машиной кошка. Я пыталась спасти всех.

У меня были две маленькие кошки, которых звали Сиппа и Скролла. Они были моими постоянными спутницами. Тот уход и попечение, которым они подвергались, иногда были на грани жестокости. Я наряжала их в одежду моих кукол, укладывала в кукольную коляску и отправлялась на долгую чудесную прогулку'. Эти две кошки родили несколько славных котят. Но, к великому сожалению моей мамы, котята родились в ее бельевом шкафу. После этого выстиранное и выглаженное постельное белье, должно быть, пахло очень «приятно».

Вряд ли что-то могло быть лучше такого существования. Мама всегда была рядом, и я могла сразу найти сочувствие в ее объятьях. Отец каждый день ходил на работу. Вернувшись, он ужинал, и мы разговаривали о том, как прошел день. Затем он некоторое время смотрел телевизор и шел спать. Для меня это был почти совершенный мир. Я не чувствовала недостатка ни в чем. В этом мире были отец, надежный покровитель, и мама, добрая и ласковая утешительница. Я думала, что так будет всегда.

Фельт Ингела - Лилия пустыни

Пер. со швед. - СПб.: МРО ХВЕП ♦Христианская Миссия», 2010. - 80 с.

ISBN 978-5-8445-0237-8

Фельт Ингела - Лилия пустыни – Содержание

Предисловие