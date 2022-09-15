Впервые публикуется перевод на русский язык с греческого знаменитого апологетического сочинения блж. Феодорита Кирского

Часто некоторые из приверженцев эллинского баснословия, беседуя со мной, осмеивали нашу веру, говоря, что мы посвящаемых нами в Божественное ни к чему другому не призываем, кроме лишь веры, и обвиняли апостолов в неучености, называя их варварами, не умеющими красиво говорить, и что почитание мучеников смехотворно, и что безумно надеяться живым на пользу от умерших, прибавляли и прочее тому подобное, о чем расскажет это сочинение.

Что же касается меня, то я изложил то, что должен был, и опроверг их обвинения, но посчитал, что было бы нехорошо и нечестиво, чтобы обладающих простыми нравами обманутых ими людей презреть и не изложить письменно и не обличить тщетность их обвинений.

И я разделил сочинение на двенадцать бесед и предал своей речи свободный стиль, сочтя, что он будет подходящим для научения и по другим соображениям — тому, кто использует свидетельства Платона и других философов, надлежало составить не совсем отличающиеся от них речи, но которые имели бы с ними и некоторое подобие.

Блаженный Феодорит Кирский - Лечение эллинских недугов, или Познание Евангельской истины из эллинской философии

Пер. с греч., вст. ст. и коммент. П. К. Доброцветова. М.: Паломник, 2022. 441, [7] с.

ISBN 978-5-87468-142-5

Блаженный Феодорит Кирский - Лечение эллинских недугов, или Познание Евангельской истины из эллинской философии - Оглавление

П. К. Доброцветов. Блаженный Феодорит Кирский и его трактат «Лечение эллинских недугов»

Блаженный Феодорит Кирский Лечение эллинских недугов, или Познание Евангельской истины из эллинской философии

Предисловие

Слово I. О вере

Слово II. О первоначале

Слово III. Об Ангелах, так называемых богах и злых демонах

Слово IV. О материи и космосе

Слово V. О природе человека

Слово VI. О Божественном Промысле

Слово VII. О жертвах

Слово VIII. О почитании мучеников

Слово IX. О законах

Слово X. Об истинных и ложных оракулах

Слово XI. О конце и Суде

Слово XII. О деятельной добродетели

Указатель цитат из Священного Писания

Указатели именной и географический

Библиография первоисточников