Феодорит Кирский - Лечение эллинских недугов
Впервые публикуется перевод на русский язык с греческого знаменитого апологетического сочинения блж. Феодорита Кирского
Часто некоторые из приверженцев эллинского баснословия, беседуя со мной, осмеивали нашу веру, говоря, что мы посвящаемых нами в Божественное ни к чему другому не призываем, кроме лишь веры, и обвиняли апостолов в неучености, называя их варварами, не умеющими красиво говорить, и что почитание мучеников смехотворно, и что безумно надеяться живым на пользу от умерших, прибавляли и прочее тому подобное, о чем расскажет это сочинение.
Что же касается меня, то я изложил то, что должен был, и опроверг их обвинения, но посчитал, что было бы нехорошо и нечестиво, чтобы обладающих простыми нравами обманутых ими людей презреть и не изложить письменно и не обличить тщетность их обвинений.
И я разделил сочинение на двенадцать бесед и предал своей речи свободный стиль, сочтя, что он будет подходящим для научения и по другим соображениям — тому, кто использует свидетельства Платона и других философов, надлежало составить не совсем отличающиеся от них речи, но которые имели бы с ними и некоторое подобие.
Блаженный Феодорит Кирский - Лечение эллинских недугов, или Познание Евангельской истины из эллинской философии
Пер. с греч., вст. ст. и коммент. П. К. Доброцветова. М.: Паломник, 2022. 441, [7] с.
ISBN 978-5-87468-142-5
Блаженный Феодорит Кирский - Лечение эллинских недугов, или Познание Евангельской истины из эллинской философии - Оглавление
П. К. Доброцветов. Блаженный Феодорит Кирский и его трактат «Лечение эллинских недугов»
Блаженный Феодорит Кирский Лечение эллинских недугов, или Познание Евангельской истины из эллинской философии
Предисловие
Слово I. О вере
Слово II. О первоначале
Слово III. Об Ангелах, так называемых богах и злых демонах
Слово IV. О материи и космосе
Слово V. О природе человека
Слово VI. О Божественном Промысле
Слово VII. О жертвах
Слово VIII. О почитании мучеников
Слово IX. О законах
Слово X. Об истинных и ложных оракулах
Слово XI. О конце и Суде
Слово XII. О деятельной добродетели
Указатель цитат из Священного Писания
Указатели именной и географический
Библиография первоисточников
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