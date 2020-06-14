Феодосий - Гомилетика
Задача данного труда состоит в том, чтобы извлечь все полезное из каждого гомилетического направления и поставить его на службу церковному учительству.
К материалу такого рода следует отнести: учение о внешней, формальной стороне проповеди, исчерпывающе изложенной представителями риторического направления; учение о личных качествах и внутренних мотивах проповеднической деятельности, предложенное профессором Я. К. Амфитеатровым и его последователями; учение профессора Н.И. Барсова о благодатной помощи в проповеднических трудах. Весь этот материал представляет большую ценность для современной гомилетики и должен быть использован надлежащим образом. Возможность использования вышеуказанного материала в новой гомилетической теории видится в следующем.
Епископ Полоцкий и Глубокский Феодосий - Бильченко - Гомилетика - Теория церковной проповеди
Рекомендовано Учебным Комитетом при Священном Синоде Русской Православной Церкви в качестве учебного пособия для православных учебных заведений.
Изд. 2-е. М., Самшит-издат, 2007. — 336 с.
ISBN 978-5-98106-028-1
Епископ Полоцкий и Глубокский Феодосий - Бильченко - Гомилетика - Теория церковной проповеди - Содержание
Предисловие
I. Введение в науку
I. Введение в науку
- 1. Проповедь и ее значение в Церкви Христовой
- 2. Гомилетика как наука
- 3. Библейские основы теории церковной проповеди
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4. История гомилетики
- 4.1. Учение святых отцов и учителей Церкви о проповеди
- 4.2. История гомилетики на Западе
- 4.3. История гомилетики на Востоке
- 4.4. История гомилетики в России. Современные гомилетические пособия
II. Теория Церковной проповеди
Раздел первый. Учение о проповедниках слова Божия
Раздел первый. Учение о проповедниках слова Божия
- 1. Лица, избираемые на проповедническое служение
- 2. Обязанность пастырского проповедания слова Божия
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3. Подготовка к проповедническому служению
- 3.1. Умственная (интеллектуальная) подготовка
- 3.2. Духовный и нравственный облик проповедника слова Божия
- 4. Действенность пастырской проповеди
Раздел второй.Учение о Церковной проповеди
- 1. Сущность, цель и задачи Церковной проповеди
- 2. Главный предмет и содержание Церковной проповеди
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3. Внутренний характер Церковной проповеди
- 3.1. Церковно-библейский дух проповеди
- 3.2. Православность Церковной проповеди
- 3.3. Народность и современность в проповеди
- 4. Ложные направления в проповеди
Раздел третий. Общая методология пастырской проповеди
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1. Формы построения проповеди
- 1.1. Предварительные сведения
- 1.2. Основные понятия формальной гомилетики
- 1.3. Беседа (гомилия) как форма проповеди
- 1.4. Поучение как форма проповеди
- 1.5. Слово как форма проповеди
- 1.6. Речь как форма проповеди
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2. Приготовление проповеди
- 2.1. Тема проповеди и способы развития мыслей в ней. Характер логического построения проповеди
- 2.2. Части проповеди, план построения
- 2.3. Изложение Церковной проповеди. Язык и стиль
- 3. Способы сообщения проповеди (чтение, заучивание, импровизация, экспромт)
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4. Произнесение проповеди
- 4.1 Техника речи
- 4.2. Поведение проповедника на амвоне (мимика и жесты)
Раздел четвертый. Частная методология пастырской проповеди. Виды проповеди по содержанию
- 1. Экзегетическая проповедь
- 2. Катехизическая проповедь
- 3. Догматическая проповедь
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4. Нравоучительная проповедь
- 4.1. История
- 4.2. Особенности нравственного учительства Церкви
- 4.3. Главные предметы нравоучительной проповеди
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5. Апологетическая проповедь
- 5.1. Общие сведения
- 5.2. Современная апологетическая тематика в проповеди и опыт ее изложения
- 5.3. Методологические особенности раскрытия апологетических тем
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6. Миссионерская проповедь
- 6.1. Общие сведения
- 6.2. Внутренняя миссия
- 6.3. Внешняя миссия
Литература
Епископ Полоцкий и Глубокский Феодосий - Бильченко - Гомилетика - Теория церковной проповеди - Предисловие
Проповедь слова Божия является священной обязанностью пастыря Церкви Христовой. На протяжении всей новозаветной истории человечества пастырская проповедь была самым действенным средством нравственного воспитания и созидания духовных основ жизни христианского общества. Ввиду исключительной важности церковного учительства всегда актуален вопрос о качестве церковной проповеди, ее действенности и современности. Этот вопрос имеет прямое отношение к делу воспитания и подготовки достойных проповедников слова Божия. Настоящий труд посвящен решению этой важной проблемы церковной жизни и является курсом лекций по теории церковной проповеди - нормативной науки о проповедничестве.
Составление научной теории всегда представляет большой труд для каждого, кто приступает к такого рода работе. Это обусловлено тем, что для успешных и плодотворных теоретических разработок и правильного построения научной системы необходимо тщательное изучение всех предшествующих работ по соответствующей отрасли знаний. При историческом обозрении этих трудов у исследователя накапливается обширный материал для последующей научной обработки. При анализе и сопоставлении полученного материала открывается возможность выделить достоинства и недостатки предшествующих работ, что, в конечном итоге, способствует более правильной постановке разрабатываемой теории.
Приступающему к изучению гомилетического наследия представляется множество разнообразных опытов построения гомилетических теорий. Для этих трудов характерны различные подходы как к пониманию задач науки, так и к использованию гомилетических методов. Первый опыт систематического изложения гомилетических правил представлен в творении блаженного Августина, известном под названием «Христианская наука» (V в.). В дальнейшем, по мере исторического развития науки о церковной проповеди, этот опыт постоянно обогащался новыми трудами. Наибольший интерес для современной гомилетики представляют три независимых направления в теории церковной проповеди.
Это православный учебник по гомилетике подойдёт не только православным верующим. Автор разбирает историю проповеди, и показывает какие варианты проповеди существуют в традиционной церкви.
Лично мне очень понравилась структура проповеди "слова", которая состоит из четырёх частей. Каких? Надо для этого заглянуть в книгу.
Конечно для свободноевангельского верующего неприятным будет глава посвященная апологетике, в которой авторы негативно отзываются о всякого рода "сектах", но даже для таких верующих эта книга будет интересной, познавательной и самое главное полезной в проповеднической работе!
Рекомендую всем!