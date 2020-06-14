Задача данного труда состоит в том, чтобы извлечь все полезное из каждого гомилетического направления и поставить его на службу церковному учительству.

К материалу такого рода следует отнести: учение о внешней, формальной стороне проповеди, исчерпывающе изложенной представителями риторического направления; учение о личных качествах и внутренних мотивах проповеднической деятельности, предложенное профессором Я. К. Амфитеатровым и его последователями; учение профессора Н.И. Барсова о благодатной помощи в проповеднических трудах. Весь этот материал представляет большую ценность для современной гомилетики и должен быть использован надлежащим образом. Возможность использования вышеуказанного материала в новой гомилетической теории видится в следующем.

Епископ Полоцкий и Глубокский Феодосий - Бильченко - Гомилетика - Теория церковной проповеди

Рекомендовано Учебным Комитетом при Священном Синоде Русской Православной Церкви в качестве учебного пособия для православных учебных заведений.

Изд. 2-е. М., Самшит-издат, 2007. — 336 с.

ISBN 978-5-98106-028-1

Епископ Полоцкий и Глубокский Феодосий - Бильченко - Гомилетика - Теория церковной проповеди - Содержание

Предисловие

I. Введение в науку

1. Проповедь и ее значение в Церкви Христовой

2. Гомилетика как наука

3. Библейские основы теории церковной проповеди

4. История гомилетики 4.1. Учение святых отцов и учителей Церкви о проповеди 4.2. История гомилетики на Западе 4.3. История гомилетики на Востоке 4.4. История гомилетики в России. Современные гомилетические пособия



II. Теория Церковной проповеди

Раздел первый. Учение о проповедниках слова Божия

1. Лица, избираемые на проповедническое служение

2. Обязанность пастырского проповедания слова Божия

3. Подготовка к проповедническому служению 3.1. Умственная (интеллектуальная) подготовка 3.2. Духовный и нравственный облик проповедника слова Божия

4. Действенность пастырской проповеди

Раздел второй.Учение о Церковной проповеди

1. Сущность, цель и задачи Церковной проповеди

2. Главный предмет и содержание Церковной проповеди

3. Внутренний характер Церковной проповеди 3.1. Церковно-библейский дух проповеди 3.2. Православность Церковной проповеди 3.3. Народность и современность в проповеди

4. Ложные направления в проповеди

Раздел третий. Общая методология пастырской проповеди

1. Формы построения проповеди 1.1. Предварительные сведения 1.2. Основные понятия формальной гомилетики 1.3. Беседа (гомилия) как форма проповеди 1.4. Поучение как форма проповеди 1.5. Слово как форма проповеди 1.6. Речь как форма проповеди

2. Приготовление проповеди 2.1. Тема проповеди и способы развития мыслей в ней. Характер логического построения проповеди 2.2. Части проповеди, план построения 2.3. Изложение Церковной проповеди. Язык и стиль

3. Способы сообщения проповеди (чтение, заучивание, импровизация, экспромт)

4. Произнесение проповеди 4.1 Техника речи 4.2. Поведение проповедника на амвоне (мимика и жесты)



Раздел четвертый. Частная методология пастырской проповеди. Виды проповеди по содержанию

1. Экзегетическая проповедь

2. Катехизическая проповедь

3. Догматическая проповедь

4. Нравоучительная проповедь 4.1. История 4.2. Особенности нравственного учительства Церкви 4.3. Главные предметы нравоучительной проповеди

5. Апологетическая проповедь 5.1. Общие сведения 5.2. Современная апологетическая тематика в проповеди и опыт ее изложения 5.3. Методологические особенности раскрытия апологетических тем

6. Миссионерская проповедь 6.1. Общие сведения 6.2. Внутренняя миссия 6.3. Внешняя миссия



Литература

Епископ Полоцкий и Глубокский Феодосий - Бильченко - Гомилетика - Теория церковной проповеди - Предисловие

Проповедь слова Божия является священной обязанностью пастыря Церкви Христовой. На протяжении всей новозаветной истории человечества пастырская проповедь была самым действенным средством нравственного воспитания и созидания духовных основ жизни христианского общества. Ввиду исключительной важности церковного учительства всегда актуален вопрос о качестве церковной проповеди, ее действенности и современности. Этот вопрос имеет прямое отношение к делу воспитания и подготовки достойных проповедников слова Божия. Настоящий труд посвящен решению этой важной проблемы церковной жизни и является курсом лекций по теории церковной проповеди - нормативной науки о проповедничестве. Составление научной теории всегда представляет большой труд для каждого, кто приступает к такого рода работе. Это обусловлено тем, что для успешных и плодотворных теоретических разработок и правильного построения научной системы необходимо тщательное изучение всех предшествующих работ по соответствующей отрасли знаний. При историческом обозрении этих трудов у исследователя накапливается обширный материал для последующей научной обработки. При анализе и сопоставлении полученного материала открывается возможность выделить достоинства и недостатки предшествующих работ, что, в конечном итоге, способствует более правильной постановке разрабатываемой теории.