Одним кажется, что Римская Церковь состояла преимущественно из иудеев, другим - что из язычников. Вернее будет сказать, что сначала больше было иудеев, а потом стало больше язычников, - и это даже ко времени написания Послания. Вот что наводит на эту мысль! Как только показались иудеи в Риме, они начали привлекать к себе прозелитов полных или неполных. Благородным душам тяжело становилось от языческих суеверий и недобрых нравов.

Истина, скрывавшаяся в иудейском исповедании веры, успокоительно повеяла на их дух, и они стали преклоняться пред нею. Это дело пошло так успешно, что не могло не быть замеченным; и Сенека, смотря на это, сказал, что побежденные дают законы веры победителям, а Ювенал смеялся над иу действующими римлянами и особенно римлянками. Но если иудейство так привлекало возбужденные души, не тем ли паче могло это делать христианство?

Святитель Феофан Затворник - Толкование послания апостола Павла к римлянам - Главы 1-8

Москва, 2006 г.

Саввино-Сторожевский монастырь

ISBN 5-94759-09-2

Святитель Феофан Затворник - Толкование послания апостола Павла к римлянам - Главы 1-8 - Оглавление

Введение

Предисловие

Вероучительная часть. О спасении Господе Иисусе Христе

1) Помимо веры в Господа Иисуса Христа нет спасения

2) Апостол убеждает, привлекает и склоняет к вере в Господа Иисуса Христа

3) Вера в Господа налагает на верующих обязательство - быть святыми

4) Благотворность веры в Господа Иисуса Христа

Святитель Феофан Затворник - Толкование послания апостола Павла к римлянам - Главы 1-8 - От издателей

Толкование Послания апостола Павла к Римлянам является самым глубоким и значительным из Толкований святителя Феофана Затворника. Заветная мысль Святителя: «апостол Павел не теорию пишет, а изображает домостроительство спасения, делом совершённое и делом свою силу являющее». Святитель Феофан ясно излагает, что такое «Дух усыновления, Которым вопием: Авва Отче!» Наше «сыновство» есть «существенное содержание всего строя жизни о Христе Иисусе», «приявший его именует Бога Отцом, будучи движим к тому Духом». Святитель учит, что до воплощения Господа нашего Иисуса Христа и мир языческий, и мир иудейский сознавали свое несовершенство и томились о спасении, однако не могли его обрести. Но искупительная жертва Спасителя вернула миру благодать Духа Святого, и эта благодать, при условии глубокой веры, придает силы человеку и споспешествует ему в стремлении жить по законам правды Божией.

Вот почему «главный предмет» Послания, по мысли Святителя, в том, что в благовествовании Христовом открывается правда Божия, укореняющаяся в человеке, и праведный верою жив будет. Святитель заключает: «вера в Господа налагает на верующих обязательство быть святыми, и эта вера благотворна». Кто отлучит нас от любви Божией ? Все преодолеем силою Возлюбившего нас! Во всех своих Толкованиях Святитель обильно цитирует выдающихся «древних толковников»: святителей Иоанна Златоуста, Фотия и Геннадия Константинопольских, блаженных Августина Иппонийского, Феодорита Кирского и Феофилакта Болгарского и многих других. Таким образом, Толкования святителя Феофана - это еще и кладезь христианской мудрости, своеобразная энциклопедия святоотеческой мысли.

Святитель Феофан Затворник - Толкование послания апостола Павла к римлянам - Главы 9-16

Москва, 2006 г.

Саввино-Сторожевский монастырь

ISBN 5-94759-09-2

Святитель Феофан Затворник - Толкование послания апостола Павла к римлянам - Главы 9-16 - Оглавление

5) Неверие иудеев пред лицом христианства

Нравоучительная часть

1) Изображение духа христианской жизни

2) Как он должен выражаться в действительной жизни

3) Приступает к исправлению одной неисправности римских христиан, особенно выдававшейся

Послесловие