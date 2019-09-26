Феофилакт Болгарский - Благовестник - Толкования на Евангелия

Духовная сокровищница

Он воскрес, как сказал. — Господь воскрес тридневен. Но каким образом насчитываются три дня? В восьмом часу пятницы Господь был распят; с этого часа до десятого была тьма — это время тьмы считай за ночь. Затем, с девятого часа, опять был свет — это считай за день. Вот как бы сутки — день и ночь. Далее, ночь пятницы и день субботы составляют вторые сутки. Потом следовала ночь субботы и утро воскресенья, означенное у Матфея словами по прошествии... субботы, на рассвете первого дня недели; утро принимается за целый день — вот третьи сутки. Можешь и иначе насчитать три дня: в пятницу Господь предал дух — это один день, субботу пребыл во гробе — другой, ночью на воскресенье воскрес, но со своей стороны и воскресенье считается за особый день. И вот — три дня.

Так обыкновенно и говорят об усопших, например, если один умер в десятом часу дня, а другой — в первом часу того же дня, то обыкновенно говорят, что оба умерли в один день. Могу показать тебе и еще способ, как насчитать три дня и три ночи. Слушай! В четверг вечером Господь совершил вечерю и говорил ученикам: приимите, ядите: сие есть Тело Мое (Мф 26,26). Отсюда видно, что Он, как имеющий власть положить душу Свою по Своей воле, тогда и заклал Себя, когда преподавал Своим ученикам Тело Свое, потому что без заклания тела не едят. Считай: вечером преподал Он Тело Свое; та ночь и день пятницы до восьмого часа составляют сутки; потом, с восьмого часа до девятого, — тьма, а с девятого часа до вечера опять свет — вот и еще ночь и день. Далее, опять ночь после пятницы и день субботы — вот третьи сутки. После вечера субботы Господь уже воскрес. Таким образом получаются все трое суток (три дня и три ночи — мф 12,40).

Блаженный Феофилакт Болrарский - Благовестник: В 4 т. - Т. 1. Толкование на Евангелие от Матфея

Пред. иером. Иова (Гумерова)

3-е изд.

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2013. 448 с.

серия «Духовная сокровищница»

ISBN 978-5-7533-0781-1

Блаженный Феофилакт Болrарский - Благовестник: В 4 т. - Т. 1. Толкование на Евангелие от Матфея - Содержание

Предисловие

Блаженный Феофилакт о Четвероевангелии

ТОЛКОВАНИЕ НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

Глава 1-Глава 28

Блаженный Феофилакт Болrарский - Благовестник: В 4 т. - Т. 1. Толкование на Евангелие от Матфея - Предисловие

Знаменитый византийский экзегет и богослов блаженный Феофилакт, архиепископ Охридский, родился в греческом городе Халкисе на острове Эвбея. О его жизни биографы знают не много. Родился, по-видимому, между 1050 и юбо годами. Происходил он из обеспеченной семьи, у родителей была возможность отправить его учиться в Константинополь, где он изучал грамматику, риторику и философию. Исследователи считают, что Феофилакт был учеником выдающегося философа и историка Михаила Пселла. По завершении образования Феофилакт был рукоположен в диакона Великой Церкви Святой Софии. Он получил также звание учителя риторов. Так назывались те из риторов, которые особенно отличались даром проповедничества и потому могли служить примером для проповедников. Диаконы Великой Церкви были ближайшими помощниками патриарха. Они несли все труды при служении патриарха, помогали ему в управлении патриархатом. Нередко они заменяли его в деле проповеди. В числе их был блаженный Феофилакт. Обязанностью его было объяснять Священное Писание и писать поучения, слова от имени патриарха. Творения его показывают, что он имел обширные богословские познания и был сведущ в Священном Писании. Ему была присуща и светская ученость; особенно хорошо знал древнюю классическую литературу.

Проповеднические дарования блаженного Феофилакта сделали его известным двору императора Михаила VII (1071-1078). Возможно, после смерти царя он стал воспитателем его сына царевича Константина. Мать царевича благочестивая императрица Мария оказывала ему свое покровительство. Время вступления блаженного Феофилакта на архиепископскую кафедру Охриды в византийской провинции Болгарии (ныне в Македонии) точно определить невозможно. Одни исследователи считают, что это произошло до 1081 года. Находясь уже в сане архиепископа, он писал письмо философу Иоанну Италийцу с просьбой быть ходатаем за него перед императором. Иоанн же пользовался доверием только двух императоров: Михаила Дуки, который удален был с престола в 1078 году, и Никифора Вотаниота, царствовавшего до 1081 года. Другие предполагают, что случилось это между 6 января 1088 года (когда было произнесено Слово к императору Алексею) и весной 1092 года. Архиепископ Охридский еще со времен императора Юстиниана I освобожден был от подчинения Константинопольскому патриарху. В его ведении были все области, которые потом вошли в состав Болгарии и Сербии. Права свои Болгарская Церковь сохранила и после того, как греческий император Василий II Болгаробоец, победив болгар, заставил их в 1018 году покориться Византийской империи. Только с половины XI века архиепископы болгарские стали назначаться уже из Константинополя, и не из природных болгар, а из греков. Блаженный Феофилакт был пятый болгарский архиепископ из греков. Он занял архиепископскую кафедру после Иоанна Аиноса. На новом месте служения архиепископ Феофилакт претерпел немало скорбей. Одной из причин была общая враждебная настроенность болгар к грекам, которые их подчинили. Тяжело воспринимал он и грубость, отсутствие той культуры, к которой привык в столице.

Кроме того, на новом месте он столкнулся с большим количеством еретиков. Павликиане, а потом богомилы повсюду сеяли заблуждения в народе и открыто нападали на защитников Православия. Болгария много терпела от своих светских правителей и подвергалась частым опустошениям от внешних врагов. Поэтому в первые годы в письмах блаженный Феофилакт много сетует на свое положение в Болгарии. Постепенно он привык к нему, полюбил болгар за их простое, но искреннее благочестие и, несмотря ни на какие противодействия, с отеческой заботливостью предался устроению своей Церкви. Препятствия со стороны врагов, по-видимому, только усиливали ревность его о ее благе. В управлении Болгарской Церковью блаженный Феофилакт показал себя архипастырем мудрым и твердым. Хорошо понимая, что для духовного просвещения народа ему более всего необходимы способные помощники, он обращал самое строгое внимание на избрание достойных пастырей, особенно епископов. Из избранных им в болгарские епископы одни, как сам он говорит, снискали одобрение по благоразумию и благочестию, другие сделались известными красноречием и ученостью, а иные получили епископское достоинство, прославившись строгостью иноческой жизни. Не находя довольно просвещенных пастырей между болгарами, он избирал епископов из греков, если кто из них заслужил признание своей просвещенностью в Константинополе. Так как неумение приспосабливаться к внешним потребностям народа может вредить пастырю в его служении, то он обращал внимание и на эти качества в избираемом и для некоторых мест искал таких епископов, которые были бы «мудры в делах не только духовных, но и в мирских».

Блаженный Феофилакт Болгарский - Благовестник: В 4 т. - Т. 2. Толкование на Евангелие от Марка

3-е изд.

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2013. 208 с.

серия «Духовная сокровищница»

ISBN 978-5-7533-0782-8

Блаженный Феофилакт Болгарский - Благовестник: В 4 т. - Т. 2. Толкование на Евангелие от Марка - Содержание

Евангелие от Марка

ТОЛКОВАНИЕ НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА

Глава 1-Глава 16

Блаженный Феофилакт Болгарский - Благовестник: В 4 т. - Т. 3. Толкование на Евангелие от Луки

3-е изд.

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2013. 512 с.

серия «Духовная сокровищница»

ISBN 978-5-7533-0783-5

Блаженный Феофилакт Болгарский - Благовестник: В 4 т. - Т. 3. Толкование на Евангелие от Луки - Содержание

Жизнеописание евангелиста Луки

ТОЛКОВАНИЕ НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

Глава 1-Глава 24

Блаженный Феофилакт Болгарский - Благовестник: В 4 т. - Т. 4. Толкование на Евангелие от Иоанна

3-е изд.

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2013. 560 с.

серия «Духовная сокровищница»

ISBN 978-5-7533-0784-2

Блаженный Феофилакт Болгарский - Благовестник: В 4 т. - Т. 4. Толкование на Евангелие от Иоанна - Содержание

Жизнеописание евангелиста Иоанна

ТОЛКОВАНИЕ НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА