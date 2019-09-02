Насколько Павел верил, что он проповедует «подлинное слово Божие», а не своё видение его? Напрямую он почти нигде не утверждает, что «передаёт» слово Божие, но, скорее, говорит о своих особых полномочиях в проповеди его, данных через «Видение». «Бог и мир» стали разделяться не только в гностицизме, но и в христианстве (может быть ранее него) по мере отдаления его от иудаизма. Этот дух разъединения — общее настроение общественного духа эпохи начала нашей эры, его нравственных образцов, перемещаемых от мира природы — тварного мира в надмирные сферы божественного.

Бог отделился от космоса, стал ему враждебен. Точнее, он стал иным, самостоятельной и самодостаточной сущностью. Человек стал «временно» проживать в этом мире, проходя своего рода испытание на «пригодность» к дальнейшему существованию в высших мирах в качестве своей идеальной сущности.

Феоктистов Генадий - Апостол Павел в свете Посланий

СПб.: Алетейя, 2019. 270 с.

ISBN 978-5-907189-49-2

Феоктистов Генадий - Апостол Павел в свете Посланий - Оглавление

Вместо предисловия

Замечания о вере апостола Павла

Часть I

Послание Галатам

Резюмирующие добавления к «Посланию Галатам»

Первое Послание Фессалоникийцам

Второе Послание Фессалоникийцам

Часть II

Первое Послание Коринфянам

Второе Послание Коринфянам

Часть III

Послание Римлянам

Вместо заключения

Приложение 1

Пример реконструкции. Реконструированный текст

Послания апостола Павла Галатам

Приложение 2

Послания апостола Павла и тексты рукописей

Мёртвого моря

Феоктистов Генадий - Апостол Павел в свете Посланий - Вместо предисловия

Великие люди всегда вызывают интерес. И в первую очередь как личности. Тем более, если их деятельность определяла ментальную деятельность многих народов. Очевидно, что к личностям такого масштаба относится ап. Павел, определивший духовную атмосферу не только Ближнего Востока и Европы, но и, в конечном итоге, и всего мира на тысячелетия вперёд. Хотя историческое существование ап. Павла не вызывает сомнений, собственно о личности его известно немногое. Описанию его деятельности посвящены написанные задним числом «Деяния Апостолов», достоверность которых вызывает обоснованные сомнения. Единственным источником о личности Павла являются Послания, адресованные различным христианским общинам, им основанным. Хотя атрибуция большинства их в настоящее время не связывается с именем апостола, тем не менее, о шести из них можно говорить в качестве достоверных. Основной мотивацией предлагаемой книги послужила попытка понять личные психологические обстоятельства, определявшие двигавшие Павлом устремления.

Единственными материалами, на основе которых можно бы было попытаться это сделать, очевидно, являются, на мой взгляд, достоверные Послания. В отличие от многочисленных толкований преимущественно религиозно-богословского толка мне показалось более приемлемым подойти к Посланиям как литературным текстам, прочтение которых позволило бы составить впечатление об их авторе, его психологических мотивах, вольно или невольно нашедших отражение в создаваемых им текстах. Книга представляет собой, по сути, процесс чтения Посланий, сопровождаемый по ходу заметками «по поводу», комментариями, ассоциациями, навеянными прочитанным. Она ни в коей мере не является ни узко научным или богословским трактатом, коих уже имеется великое множество. Это заметки читателя, желающего составить свое мнение об авторе прочитанного. Не более.