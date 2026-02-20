Фергусон - Глупость мудреца

Фергусон - Глупость мудреца
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics

Экклезиаст хотел испытать все в этой жизни. Он был богат, поэтому мог позволить себе многое.

Он пробовал, каково быть повесой, бизнесменом, философом, но каждый раз неизменно разочаровывался.

И только одна дорога привела его туда, куда он отчаянно стремился, - к жизни со смыслом.

Синклер Фергусон мастерски описывает жизнь мудреца и показывает, в чем же в конце концов он нашел удовлетворение.

"Мир - это стеклянное море: праздник безрассудного восторга, ярмарка тщеславия, лабиринт заблуждений, пучина горя и бед, болото мерзости и разврата, долина страдания, спектакль скорби, река слез, театр обмана, клетка с бесами, нора скорпиона, пустыня, в которой бродят лютые волки, медвежье логово, водоворот страстей, грустная комедия, восхитительное безумие, где есть ложный восторг, неизбывное горе, постоянная скорбь, мимолетные наслаждения, непрекращающиеся несчастья, улетучивающееся богатство, долго уныние и кратковременная радость"

Артур Дент, "Дорога в небеса простого человека"

Синклер Фергусон - Глупость мудреца. Хроники пустой жизни

Евангелие и Реформация; 127 стр., мг.пер., 2009 год

ISBN: 978-966-454-445-8

Синклер Фергусон - Глупость мудреца. Хроники пустой жизни - Содержание

  • 1. Погоня за ветром

  • 2. Жизнь под солнцем

  • 3. Мудрость бедняка

  • 4. Заключительная часть

Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

