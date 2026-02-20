Фергюсон - Из уст Божьих
Книга «Из уст Божьих» — о том, как верить Библии, как читать Библию и как применять Библию. Ее название — это слова Иисуса, записанные в Мф. 4:4, которыми Он цитирует Втор. 8:3. В первый раз я наткнулся на эти слова не когда читал саму Библию, а когда, еще в подростковом возрасте, знакомился с Шотландским вероисповеданием, составленным в 1560 году реформатором Джоном Ноксом и его пятью товарищами, которых тоже звали Джонами.
Хотя я и знал эту фразу из Мф. 4:4, помню, меня поразило это смелое описание Библии. Почему-то оно возбудило меня больше, чем выражения, которые обычно употреблялись в Новом Завете («Писание», «написано», «богодухновенно»). В некотором смысле оно даже ярче отражает реальность, чем современная формулировка «выдохнутое Богом», — еще и потому, что такое описание выбрал сам Спаситель. Так Он видел Писание. Оно было самими устами Его небесного Отца, поэтому каждое слово, которое в них содержится, должно быть важным. Именно Писание Он имел в виду, когда говорил о себе удивительными словами третьей «Песни Раба» Исаии: Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающего; каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо Мое, чтобы Я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад.
Книга «Из уст Божьих», по сути, является развернутым исследованием этого превосходного описания Библии.
Синклер Фергюсон - Из уст Божьих - Библия - верим, читаем, применяем
Минск, Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2020. — 288 с.
ISBN 978-985-7101-73-3
Синклер Фергюсон - Из уст Божьих - Библия - верим, читаем, применяем - Содержание
Предисловие
Часть первая. Верим Библии
Написано
Собрано
Это правда слово Божье?
Часть вторая. Читаем Библию
Сделай сам
Ключи
Проза, поэзия, премудрость и пророчества
Евангелия, послания и видения
Например
Часть третья. Применяем Библию
В чем польза?
Семени нужна почва
Практические советы
Приложение 1. О водительстве Святого Духа
Приложение 2. О божественном водительстве
Приложение 3. План чтения Библии
