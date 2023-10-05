Гордон Фергюсон - Мои три жизни

Что побудило тебя написать эту книгу? Меня часто об этом спрашивают. Это хороший вопрос. Прежде чем на него отвечать, я люблю немного подумать. Для каждой книги ответ будет свой. Вообще все началось с написания учебных буклетов. Некоторые я затем расширял, делал более полными по формату. Несколько таких буклетов впоследствии превратились в полноценные книги; еще штук шесть остались в прежнем формате, хотя по объему им не сильно уступают. Учитывая их, в сумме я написал почти двадцать книг. Для написания каждой была своя причина, хотя некоторые связаны между собой. Подражая стилю повествования Христа, я отвечу на вопрос о причинах написания этой книги, рассказав предысторию.

Примерно в начале апреля 2007 года мне написал мой дорогой друг Том Джонс. К письму была приложена рукопись. Друг попросил меня прочитать ее и поделиться своим мнением. Я долго откладывал эту задачу по нескольким причинам. Во-первых, я сам в то время работал над очень напряженным проектом. Во-вторых, насколько я понял, целью книги было рассказать историю Международной церкви Христа (ІСОС). Эта идея была мне не по душе. Для описания истории, а тем более такого молодого движения, должно пройти время, чтобы сформировалось более объективное видение. Но еще одна причина, почему я был против написания такой книги, — я боялся, что она вызовет новую волну критики в адрес лидерства церкви, чего хватило с лихвой в прошлые годы. Несмотря на свою настороженность, я все-таки чувствовал себя обязанным прочитать рукопись, ведь Том до этого читал много моих трудов, будучи редактором Международного Издательства Учеников.

Погрузившись в книгу, я не мог оторваться. Позднее она была выпущена под названием «В поисках города» (In Search of a City). Все мои сомнения были развеяны. Даже в моей книге история ІСОС критикуется больше! Том умеет критиковать объективно и по делу. Читая дальше, я понял, что это была не история самого движения, но история жизни Тома Джонса в рамках этого движения. Это совсем разные вещи. Я передал ему следующий отзыв: «Тебе прекрасно удалось сохранить честность и объективность. Очень немногие обладают таким даром, и я не в их числе. Себе бы я не доверил написание этой книги, но ты справился просто великолепно». Уже после публикации друзья и коллеги по авторскому делу предложили мне написать что-то подобное и рассказать свою историю. Многие поддержали эту идею. Название не заставило себя долго ждать, но вот сесть и написать саму книіу оказалось сложнее. Когда тебе семьдесят три, ты понимаешь, что поделиться историей лучше раньше, чем позже. Никто не знает, когда ты станешь не участником, а лишь ее частью! Так и была написана эта книга.

Гордон Фергюсон - Мои три жизни. История одного человека и трех движений

Пер. с англ.: Издатель ИП Михеев В. В., 2022, 192 С.

ISBN 9786046733-4-85

Гордон Фергюсон - Мои три жизни. История одного человека и трех движений - Содержание

Об авторе

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Слова благодарности

Предисловие

ЧАСТЬ I СТРАННАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА И МОЯ БУРНАЯ МОЛОДОСТЬ

Странная духовность и история моей семьи

Странные учения и мое юношество

Образ матери (слава Богу!)

Лучи света в темном царстве

ЧАСТЬ II ТРАДИЦИОННАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА И МОЕ ЗАКОННИЧЕСТВО

Жена-баптистка и религиозное неприятие

Удивительные изменения

Богословское образование в качестве учащегося и учителя

Сумасшедшие приключения (возможно, слишком рано)

Растущее разочарование

ЧАСТЬ III УЧЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И МОЕ САМОЕ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ