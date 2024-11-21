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Фергюсон - Посвященные Богу

Синклер Фергюсон - Посвященные Богу - путеводитель по библейскому учению о святости
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Category ESXATOS BOOKS, BIBLEQUTE MODULES, Commentaries mod, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics

Новый Завет мало концентрируется на технической стороне процесса христианской жизни, по крайней мере с точки зрения современного человека: на вопрос, как делать, он практически не отвечает, хотя недостатка в указаниях, что делать, в нем нет. Для Нового Завета намного важнее сформировать у нас понимание, поскольку при наличии понимания практическая реализация нового мировоззрения происходит естественным, органичным образом. Тем не менее мы увидим, что в Новом Завете содержатся как наставления на путь к святой жизни, так и описание мотивов для его реализации. И, конечно же, в нем присутствуют советы, как такой святости можно достичь.

Поэтому ниже мы поговорим о содержании и форме некоторых ключевых новозаветных отрывков. Эти тексты цитируются на протяжении всей нашей книги, но для того, чтобы было легче к ним обращаться, они приведены в приложении 5. Не все из них одинаково легко понять или применить на практике. Но они отобраны исходя из убеждения, которое я буду озвучивать вновь и вновь: изменение жизни требует обновления разума, а ясное понимание смысла Евангелия и принципов его действия неминуемо ведет к новым переживаниям, к новому образу жизни. Каждая из глав построена на одном из этих отрывков.

Хотелось бы призвать читателей обратить внимание на эти отрывки, поразмышлять над ними и даже заучить их. Так как все Писание «полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим. 3:16), нам следует ожидать просвещения, вызова и утешения при их изучении. Но, надеюсь, этой книгой мы сможем достичь самого главного результата — посмотрев на все эти отрывки в совокупности, получим на самом деле рабочие знания.

Данный подход отражает еще одно убеждение. Каждый из нас должен понять, в чем же заключаются библейские основания святости. В противном случае мы так или иначе создадим свою версию христианства. Мы можем легко увлечься своими собственными мыслями и чувствами, тогда как нам необходимо построить дом на каменном основании, которое предоставляет Писание.

Синклер Фергюсон - Посвященные Богу - путеводитель по библейскому учению о святости

Пер. с англ. А. В. Вязовской.

Минск: Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2019. — 320 с.

ISBN 978-985-7101-60-3

Синклер Фергюсон - Посвященные Богу - путеводитель по библейскому учению о святости - Содержание

Предисловие

  1. Общий план

  2. Все от Меня

  3. Благодать в предлогах

  4. Смерть другого рода

  5. Зона конфликта

  6. Новый ритм

  7. Нацелены на результат

  8. Закон проникает глубже

  9. Продолжайте идти, не останавливайтесь

  10. Конечная цель

Приложение 1. Троица в Новом Завете

Приложение 2. «Мы умерли для греха... Он умер для греха»

Приложение 3. Обращение Савла из Тарса

Приложение 4. Четвертая заповедь

Приложение 5. Опорные отрывки

Views 2 446
Rating 5.0 / 5
Added 21.11.2024
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (2 comments)

Z
zalservik 5 months ago
Благодарю.
V
Valentyn 5 months ago
Добрый день , не подскажите почему я не могу скачать книги сейчас через Тера Бокс? Хочу скачать книгу Весь Христос и не могу ее скачать.

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