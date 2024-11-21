Фергюсон - Посвященные Богу

Новый Завет мало концентрируется на технической стороне процесса христианской жизни, по крайней мере с точки зрения современного человека: на вопрос, как делать, он практически не отвечает, хотя недостатка в указаниях, что делать, в нем нет. Для Нового Завета намного важнее сформировать у нас понимание, поскольку при наличии понимания практическая реализация нового мировоззрения происходит естественным, органичным образом. Тем не менее мы увидим, что в Новом Завете содержатся как наставления на путь к святой жизни, так и описание мотивов для его реализации. И, конечно же, в нем присутствуют советы, как такой святости можно достичь.

Поэтому ниже мы поговорим о содержании и форме некоторых ключевых новозаветных отрывков. Эти тексты цитируются на протяжении всей нашей книги, но для того, чтобы было легче к ним обращаться, они приведены в приложении 5. Не все из них одинаково легко понять или применить на практике. Но они отобраны исходя из убеждения, которое я буду озвучивать вновь и вновь: изменение жизни требует обновления разума, а ясное понимание смысла Евангелия и принципов его действия неминуемо ведет к новым переживаниям, к новому образу жизни. Каждая из глав построена на одном из этих отрывков.

Хотелось бы призвать читателей обратить внимание на эти отрывки, поразмышлять над ними и даже заучить их. Так как все Писание «полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим. 3:16), нам следует ожидать просвещения, вызова и утешения при их изучении. Но, надеюсь, этой книгой мы сможем достичь самого главного результата — посмотрев на все эти отрывки в совокупности, получим на самом деле рабочие знания.

Данный подход отражает еще одно убеждение. Каждый из нас должен понять, в чем же заключаются библейские основания святости. В противном случае мы так или иначе создадим свою версию христианства. Мы можем легко увлечься своими собственными мыслями и чувствами, тогда как нам необходимо построить дом на каменном основании, которое предоставляет Писание.

Синклер Фергюсон - Посвященные Богу - путеводитель по библейскому учению о святости

Пер. с англ. А. В. Вязовской.

Минск: Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2019. — 320 с.

ISBN 978-985-7101-60-3

Синклер Фергюсон - Посвященные Богу - путеводитель по библейскому учению о святости - Содержание

Предисловие

Общий план Все от Меня Благодать в предлогах Смерть другого рода Зона конфликта Новый ритм Нацелены на результат Закон проникает глубже Продолжайте идти, не останавливайтесь Конечная цель

Приложение 1. Троица в Новом Завете

Приложение 2. «Мы умерли для греха... Он умер для греха»

Приложение 3. Обращение Савла из Тарса

Приложение 4. Четвертая заповедь

Приложение 5. Опорные отрывки