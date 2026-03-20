Книга Гордона Фергюсона «Ученичество» посвящена теме следования за Христом и духовного роста христианина. Автор рассматривает ученичество как центральный элемент христианской жизни, основанный на личных отношениях с Иисусом Христом и стремлении жить согласно Его учению.
В книге раскрываются принципы духовного наставничества, личной ответственности верующего, а также важность духовного общения и поддержки внутри христианской общины. Фергюсон показывает, что ученичество предполагает не только знание библейских истин, но и практическое применение их в повседневной жизни.
Особое внимание уделяется формированию духовного характера, развитию веры, послушанию Божьему Слову и служению другим людям.
Книга будет полезна христианам, стремящимся углубить свою духовную жизнь, а также тем, кто участвует в служении наставничества и духовного обучения.
Гордон Фергюсон – Ученичество
Региональный общественный фонд духовного возрождения «Ученик», 1999
ISBN: 5-86591-010-8
Гордон Фергюсон – Ученичество – Содержание
Посвящение
Вводные замечания
Предисловие
Слово благодарности
Введение Недостающий Элемент
Часть 1. Библейские основы
1. Иисус — наш главный учитель
Как мы познаем духовные истины - Стратегия Иисуса - Уровни взаимоотношений - Подражание методу Иисуса - Учение порождает единство - Мои очи блаженны
2. Учение и отношение друг с другом
Учение и отрывки о взаимоотношениях - Отрывки об отношениях между учениками в Новом Завете
3. Библейские принципы учения
Принципы Ветхого Завета - Ключевые отрывки Нового Завета
4. Теологическая основа для ученических отношений
Сущность Бога - Сущность человека - Сущность Церкви
Часть 2. Быть учеником Иисуса
5. Учиться — значит не отводить своего взора от Иисуса
Следовать за Учителем - Следовать на Его условиях - Следовать, чтобы научиться
6. Получать наставления: почему это важно
Ученичество сохраняет наш фокус - Ученичество защищает нас от дьявола - Ученичество развивает наш характер - Наставничество приносит успех
7. Ключи к успеху
Открытость - Совет - Дух покорности - Подражание - Надежность
8. Ученичество: практические замечания
Цените организационную структуру - Думайте о дружбе - Имейте реальные ожидания - Цените отчетность - Планируйте успех
Часть 3. Быть наставником ради Иисуса
9. Строить отношения
Начните с благодарности (1-е Фессалоникийцам 1:2—9) - Объясняйте свои мотивы (2:1—6) - Любите, как мать (2:6—9) - Любите, как отец (2:10-12) - Чувствуйте, что чувствуют они (2:14; 3:2—5) - Настаивайте на праведности (4:1—8) - Учите их любить друг друга (4:9—10) - Помните о вечности (4:13—5:11) - Зрите в сердце (5:12—28)
10. Быть терпеливым тренером
Учите учеников думать - Праведность в лидерстве - Уступите место Богу
11. Быть скромным советчиком
Совет, основанный на Библии - Bepa или мнение? - Интересуйтесь мнением других
12. Быть добрым пастырем
Принятие - Свобода - Ожидания - Имейте ожидания - Имейте разумные ожидания - Имейте высокие ожидания
Часть 4. Вопросы, трудности и возможности
13. Власть в Церкви
Обеспечение авторитета - Ключевые отрывки Нового Завета - Объем полномочий - Заключение
14. Изменения
Изменения в церкви - Приятная старость - Изменения жизненной ситуации - Заключение
15. Учение в группе
Иисус и Его группы учения - Вдохновение группы - Коллективная мудрость - Практические советы - Рост группы
16. Учение в семье
Одна семья учит другую - Мужья и жены - Родители и дети
Эпилог. Волшебный эликсир
Приложение К чему споры? Томас А. Джонс
Сравните сами
