Книга Гордона Фергюсона «Ученичество» посвящена теме следования за Христом и духовного роста христианина. Автор рассматривает ученичество как центральный элемент христианской жизни, основанный на личных отношениях с Иисусом Христом и стремлении жить согласно Его учению.

В книге раскрываются принципы духовного наставничества, личной ответственности верующего, а также важность духовного общения и поддержки внутри христианской общины. Фергюсон показывает, что ученичество предполагает не только знание библейских истин, но и практическое применение их в повседневной жизни.

Особое внимание уделяется формированию духовного характера, развитию веры, послушанию Божьему Слову и служению другим людям.

Книга будет полезна христианам, стремящимся углубить свою духовную жизнь, а также тем, кто участвует в служении наставничества и духовного обучения.

Гордон Фергюсон – Ученичество

Региональный общественный фонд духовного возрождения «Ученик», 1999

ISBN: 5-86591-010-8

Гордон Фергюсон – Ученичество – Содержание

Посвящение

Вводные замечания

Предисловие

Слово благодарности

Введение Недостающий Элемент

Часть 1. Библейские основы

1. Иисус — наш главный учитель Как мы познаем духовные истины - Стратегия Иисуса - Уровни взаимоотношений - Подражание методу Иисуса - Учение порождает единство - Мои очи блаженны

2. Учение и отношение друг с другом Учение и отрывки о взаимоотношениях - Отрывки об отношениях между учениками в Новом Завете

3. Библейские принципы учения Принципы Ветхого Завета - Ключевые отрывки Нового Завета

4. Теологическая основа для ученических отношений Сущность Бога - Сущность человека - Сущность Церкви



Часть 2. Быть учеником Иисуса

5. Учиться — значит не отводить своего взора от Иисуса Следовать за Учителем - Следовать на Его условиях - Следовать, чтобы научиться

6. Получать наставления: почему это важно Ученичество сохраняет наш фокус - Ученичество защищает нас от дьявола - Ученичество развивает наш характер - Наставничество приносит успех

7. Ключи к успеху Открытость - Совет - Дух покорности - Подражание - Надежность

8. Ученичество: практические замечания Цените организационную структуру - Думайте о дружбе - Имейте реальные ожидания - Цените отчетность - Планируйте успех



Часть 3. Быть наставником ради Иисуса

9. Строить отношения Начните с благодарности (1-е Фессалоникийцам 1:2—9) - Объясняйте свои мотивы (2:1—6) - Любите, как мать (2:6—9) - Любите, как отец (2:10-12) - Чувствуйте, что чувствуют они (2:14; 3:2—5) - Настаивайте на праведности (4:1—8) - Учите их любить друг друга (4:9—10) - Помните о вечности (4:13—5:11) - Зрите в сердце (5:12—28)

10. Быть терпеливым тренером Учите учеников думать - Праведность в лидерстве - Уступите место Богу

11. Быть скромным советчиком Совет, основанный на Библии - Bepa или мнение? - Интересуйтесь мнением других

12. Быть добрым пастырем Принятие - Свобода - Ожидания - Имейте ожидания - Имейте разумные ожидания - Имейте высокие ожидания



Часть 4. Вопросы, трудности и возможности

13. Власть в Церкви Обеспечение авторитета - Ключевые отрывки Нового Завета - Объем полномочий - Заключение

14. Изменения Изменения в церкви - Приятная старость - Изменения жизненной ситуации - Заключение

15. Учение в группе Иисус и Его группы учения - Вдохновение группы - Коллективная мудрость - Практические советы - Рост группы

16. Учение в семье Одна семья учит другую - Мужья и жены - Родители и дети



Эпилог. Волшебный эликсир

Приложение К чему споры? Томас А. Джонс

Сравните сами