Конечно, в течение своей жизни вы испытывали множество трудностей, в которых вы обращались к Господу И говорили: "Я не знаю, что мне делать, помоги мне!" И вы чувствовали Его ведущую руку во всем. Да, вы нуждаетесь в водительстве! Да, Бог обещал вам Свое водительство! Да, Бог уже несомненно проявлял его!

Все, это хорошо! Но на самом деле не всегда все так просто. Бывает, мы не знаем, что делать или что выбрать. И тогда становится понятно, как сильно мы нуждаемся в Божией помощи. Каким же образом Бог направляет нас? Как нам узнать, что является Его волей?

Если такие вопросы начинают мучить нас, это означает, что мы уже проделали определенный путь, следуя за Христом. Иногда случается, что вместо того, чтобы восхищаться чудесами водительства, которые Он являет в нашей жизни, мы запутываемся в неуверенности. Но когда мы вспоминаем "медовый месяц" своей веры, то понимаем, что Бог по-отцовски заботился о нас и оберегал нас. Он помогал сделать первые шаги в христианской жизни, охраняя нас. "Агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей" (Ис.40:11). Тогда мы были слишком молоды, чтобы осознать, какие ловушки могли нас поджидать. Сейчас мы стали взрослее в вере, наверное, также немного мудрее и смиреннее. Но может быть, что-то нас еще смущает. Несмотря на это, мы по-прежнему верим, что Бог ведет нас. Тем не менее, вопрос, требующий полного ответа, остается: каким образам Бог руководит нами?

Синклер Фергюсон - В поисках Божьей воли

Издатель: «Христианское просвещение», 2013 год

Синклер Фергюсон - В поисках Божьей воли - Содержание

Предисловие

1. Конечная цель Бога

2. Руководство к руководству

3. Храни сердце твое

4. Христианский образ жизни

5. Правила поведения

6. Обсудите свое призвание

7. Брак?

8. Ожидайте Господа!

9. Он водит меня