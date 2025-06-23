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Ферреро - Пейретті - Вірую

Ферреро Бруно, Пейретті Анна - Вірую - Оповідання для дітей
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling
Один канатоходець умів виконувати акробатичні рухи на канаті на запаморочливій висоті без жодного підстрахування. Якось він натягнув свій канат на ринковій площі невеличкого містечка і в гучномовець запрошував перехожих чудуватися його майстерністю. Зібрався чималий натовп. Акробат пройшовся по канату спершу повільно, потім бігцем, а відтак танцювальним кроком. Люди завзято аплодували. Далі чоловік поставив на канат стілець, примостивши його тільки на двох ніжках, і сів на нього. Після цього розгорнув газету і вдавав, що читає її. Він небезпечно похитувався вперед і назад, а глядачі зойкали з переляку.
Продовжуючи посміхатись, акробат утримував рівновагу на тонкому сталевому канаті. У певний момент він показав глядачам велосипед і звернувся у гучномовець до вже дуже великого натовпу: «Я проїду по канату туди й назад, сидячи на цьому велосипеді. Як гадаєте: мені це вдасться?» «Безперечно!» - з упевненістю вигукнули всі. Канатоходець посміхнувся. «Ну, якщо у вас така велика довіра до моєї майстерности, нехай хтось із вас сяде зі мною на велосипед і проїде по канату». Над площею запанувала глибока тиша. Ніхто не мав такої сміливости.
Раптом почувся голос якогось хлопця: «Я сяду на велосипед!» Канатоходець показав хлопцеві драбинку, якою той зміг піднятися на канат. Посадив його на велосипедну раму і став спокійно крутити педалі, їдучи по сталевому канату й чудово тримаючи рівновагу. Натовп затамував подих. Чоловік двічі проїхав по канату. Вслід вибухнули захоплені оплески. Коли хлопець опинився на землі, хтось запитав його: «Чи не страшно тобі було там, нагорі?» Хлопець усміхнувся: «Анітрохи. Той чоловік - мій батько!»

Ферреро Бруно, Пейретті Анна - Вірую - Оповідання для дітей

Пер. І. Дух
Львів: Свічадо, 2020, 52 с.
ISBN 978-966-938-421-8

Ферреро Бруно, Пейретті Анна - Вірую - Оповідання для дітей - Зміст

  • ТРОЄ ДІТЕЙ
  • АКРОБАТ
  • РАХУНОК
  • ПОРТРЕТ БОГА
  • КИМ НАСПРАВДІ Є ІСУС?
  • ТАЄМНИЧИМ ПОДАРУНОК
  • ПОЗОЛОЧЕНЕ ОЗЕРО
  • ВОГНИКИ
  • ІЛЛЯ
  • БІЛЯ ВОГНИЩА
  • ІСТОРІЯ «БЕЗІМЕННОГО»
  • СОЛОВЕЙКО
  • СИМВОЛ ВІРИ
Views 179
Rating 4.5 / 5
Added 23.06.2025
Author brat Andron
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4.5/5 (3)

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