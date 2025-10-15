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Ферштман - Тайна Исхода с точки зрения юнгианства

Шошана Ферштман - Тайна Исхода с точки зрения юнгианства
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, **Jewish History, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology

Эта книга состоит из рассказов — как моих личных, так и других людей. Рассказов о том, каково ощущать себя оторванным от иудаизма, изгнанным из него, о разочаровании в нём и о чуде пробуждения, которое привело нас ктому, чтобы заново приобщиться к коллективной памяти традиции предков. Эти истории — часть более масштабной истории об исцелении разрыва с коллективной памятью еврейского народа, порождённого переселениями и травмами на протяжении тысяч лет нашей истории.

Личные истории помещены в контекст широких социальных движений, в которых эти ситуации возникли, социальных движений, которые привели к восстановлению мифологического и мистического измерений иудаизма, и течений в психологии, которые делают акцент на важности мифа для внутреннего мира человека. Эти два потока соединились в Еврейском Ренессансе — современном движении, которое возвращает иудаизм к его мифологическим и мистическим корням доступным и психологически трансформирующими способами. Ренессанс сформировал собственный уникальный образ иудаизма и дал приток новых жизненных сил и мистической глубины основным направлениям иудейства в Америке: реконструктивистскому, реформистскому и консервативному.

В центре внимания книги — личные и коллективные истории возвращения, преломлённые через архетипическую призму ветхозаветного Исхода. Такое преломление даёт глубинное видение индивидуального духовного развития и карту для исцеления от коллективной и межпоколенческой травмы. Мы видим, как эта вечная история превращается в сюжет, актуальный и в наше время — про изгнание как последствие коллективной травмы, про слышание Зова Возлюбленного, про то, как следование за его голосом помогает нам углубить связь с нашей душой, с коллективной душой иудаизма и с сакральным. Рассказы героев книги о новом обретении этой связи усилены и дополнены толкованиями с различных широких ракурсов: согласно работам иудейских мистиков и другим раввинистическим источникам, через юнгианское понимание психологического и духовного развития, а также через юнгианские и другие психологические исследования травм.

Шошана Ферштман - Тайна Исхода с точки зрения юнгианства - Преображение травмы и источники обновления

«Касталия», 2025. — 306 с.
ISBN 978-5-907969-50-6

Шошана Ферштман - Тайна Исхода с точки зрения юнгианства - Содержание

  • Отзывы
  • Посвящается
  • Благодарности
  • Введение
  • Глава первая Возлюбленный при дверях
  • Часть первая. Исторический обзор иудейского мистицизма и психологии
    • Глава вторая Возрождение иудейского мистицизма
    • Глава третья Психология и иудаизм
  • Часть вторая. Разрыв
    • Глава четвёртая Изгнание
  • Часть третья. Пробуждение
    • Глава пятая. Женщины, медные зеркала и пробуждение от плена изгнания
    • Глава шестая Моисей и рождение духовного огня
    • Глава седьмая Разбитые сосуды, разбросанные семена
  • Часть четвертая Исцеление
    • Глава восьмая. Серах, дочь Ашера, и восстановление связи с коллективной памятью
    • Глава девятая. Иосиф — свет, идущий из тьмы
    • Глава десятая. Лилит, тёмная сторона женского начала и освобождающая сила горя
  • Часть пятая Обетование
    • Глава одиннадцатая. Посвящение водой. Формирование доверия основе бытия
    • Глава двенадцатая. Посвящение огнём. Дорога к Земле Обетованной
Views 216
Rating 5.0 / 5
Added 15.10.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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