Эта книга состоит из рассказов — как моих личных, так и других людей. Рассказов о том, каково ощущать себя оторванным от иудаизма, изгнанным из него, о разочаровании в нём и о чуде пробуждения, которое привело нас ктому, чтобы заново приобщиться к коллективной памяти традиции предков. Эти истории — часть более масштабной истории об исцелении разрыва с коллективной памятью еврейского народа, порождённого переселениями и травмами на протяжении тысяч лет нашей истории.

Личные истории помещены в контекст широких социальных движений, в которых эти ситуации возникли, социальных движений, которые привели к восстановлению мифологического и мистического измерений иудаизма, и течений в психологии, которые делают акцент на важности мифа для внутреннего мира человека. Эти два потока соединились в Еврейском Ренессансе — современном движении, которое возвращает иудаизм к его мифологическим и мистическим корням доступным и психологически трансформирующими способами. Ренессанс сформировал собственный уникальный образ иудаизма и дал приток новых жизненных сил и мистической глубины основным направлениям иудейства в Америке: реконструктивистскому, реформистскому и консервативному.

В центре внимания книги — личные и коллективные истории возвращения, преломлённые через архетипическую призму ветхозаветного Исхода. Такое преломление даёт глубинное видение индивидуального духовного развития и карту для исцеления от коллективной и межпоколенческой травмы. Мы видим, как эта вечная история превращается в сюжет, актуальный и в наше время — про изгнание как последствие коллективной травмы, про слышание Зова Возлюбленного, про то, как следование за его голосом помогает нам углубить связь с нашей душой, с коллективной душой иудаизма и с сакральным. Рассказы героев книги о новом обретении этой связи усилены и дополнены толкованиями с различных широких ракурсов: согласно работам иудейских мистиков и другим раввинистическим источникам, через юнгианское понимание психологического и духовного развития, а также через юнгианские и другие психологические исследования травм.

Шошана Ферштман - Тайна Исхода с точки зрения юнгианства - Преображение травмы и источники обновления

«Касталия», 2025. — 306 с.

ISBN 978-5-907969-50-6

Шошана Ферштман - Тайна Исхода с точки зрения юнгианства - Содержание