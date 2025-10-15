Ферштман - Тайна Исхода с точки зрения юнгианства
Эта книга состоит из рассказов — как моих личных, так и других людей. Рассказов о том, каково ощущать себя оторванным от иудаизма, изгнанным из него, о разочаровании в нём и о чуде пробуждения, которое привело нас ктому, чтобы заново приобщиться к коллективной памяти традиции предков. Эти истории — часть более масштабной истории об исцелении разрыва с коллективной памятью еврейского народа, порождённого переселениями и травмами на протяжении тысяч лет нашей истории.
Личные истории помещены в контекст широких социальных движений, в которых эти ситуации возникли, социальных движений, которые привели к восстановлению мифологического и мистического измерений иудаизма, и течений в психологии, которые делают акцент на важности мифа для внутреннего мира человека. Эти два потока соединились в Еврейском Ренессансе — современном движении, которое возвращает иудаизм к его мифологическим и мистическим корням доступным и психологически трансформирующими способами. Ренессанс сформировал собственный уникальный образ иудаизма и дал приток новых жизненных сил и мистической глубины основным направлениям иудейства в Америке: реконструктивистскому, реформистскому и консервативному.
В центре внимания книги — личные и коллективные истории возвращения, преломлённые через архетипическую призму ветхозаветного Исхода. Такое преломление даёт глубинное видение индивидуального духовного развития и карту для исцеления от коллективной и межпоколенческой травмы. Мы видим, как эта вечная история превращается в сюжет, актуальный и в наше время — про изгнание как последствие коллективной травмы, про слышание Зова Возлюбленного, про то, как следование за его голосом помогает нам углубить связь с нашей душой, с коллективной душой иудаизма и с сакральным. Рассказы героев книги о новом обретении этой связи усилены и дополнены толкованиями с различных широких ракурсов: согласно работам иудейских мистиков и другим раввинистическим источникам, через юнгианское понимание психологического и духовного развития, а также через юнгианские и другие психологические исследования травм.
Шошана Ферштман - Тайна Исхода с точки зрения юнгианства - Преображение травмы и источники обновления
«Касталия», 2025. — 306 с.
ISBN 978-5-907969-50-6
Шошана Ферштман - Тайна Исхода с точки зрения юнгианства - Содержание
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- Введение
- Глава первая Возлюбленный при дверях
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Часть первая. Исторический обзор иудейского мистицизма и психологии
- Глава вторая Возрождение иудейского мистицизма
- Глава третья Психология и иудаизм
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Часть вторая. Разрыв
- Глава четвёртая Изгнание
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Часть третья. Пробуждение
- Глава пятая. Женщины, медные зеркала и пробуждение от плена изгнания
- Глава шестая Моисей и рождение духовного огня
- Глава седьмая Разбитые сосуды, разбросанные семена
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Часть четвертая Исцеление
- Глава восьмая. Серах, дочь Ашера, и восстановление связи с коллективной памятью
- Глава девятая. Иосиф — свет, идущий из тьмы
- Глава десятая. Лилит, тёмная сторона женского начала и освобождающая сила горя
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Часть пятая Обетование
- Глава одиннадцатая. Посвящение водой. Формирование доверия основе бытия
- Глава двенадцатая. Посвящение огнём. Дорога к Земле Обетованной
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