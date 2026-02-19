Февр - Одиночка

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Повесть Ами ле Февр «Одиночка» (в оригинале Probable Sons) — это трогательная классика христианской литературы рубежа XIX–XX веков. Автор, известная своим талантом писать для детей и взрослых одновременно, создала историю о том, как детская вера способна растопить самое зачерствевшее сердце и разрушить стены добровольного одиночества.

Главный герой — угрюмый и замкнутый холостяк, который много лет живет в изоляции от мира и людей. Его жизнь меняется с появлением маленькой племянницы (героини по имени Сирри). Девочка, обладая непосредственным и живым восприятием библейских историй, начинает интерпретировать их по-своему. Особенно её поражает притча о блудном сыне, которую она называет историей о «вероятных сыновьях» (отсылка к английскому оригиналу названия), веря, что каждый человек имеет шанс вернуться к Отцу.

Через детскую логику и искренние вопросы Сирри, «одиночка» начинает видеть собственную жизнь в ином свете. Ле Февр мастерски показывает, что одиночество героя — это не просто отсутствие людей рядом, а духовная дистанция от Бога. Книга наполнена мягким юмором, глубоким психологизмом и искренним призывом к простоте веры, которая «из уст младенцев» возвещает великие истины.

Ами ле Февр – Одиночка

Meinerzhagen: Missionswerk FriedensBote e. V. – Миссия Вестник Мира, 2011. – 150 с.

ISBN 978-3-937032-12-2

Ами ле Февр – Одиночка – Содержание

  • Пленные птички

  • В деревне

  • Путешествие ангела

  • Приключение

  • Принц

  • Нет больше одиночки

  • Интересный гость

  • Причетник и Лотта

  • Открытие Бетти

  • Маленькая евангелистка

  • Модель

  • Друг дяди Генриха

  • Свидание

  • Смерть героя

  • Утешена

