Повесть Ами ле Февр «Одиночка» (в оригинале Probable Sons) — это трогательная классика христианской литературы рубежа XIX–XX веков. Автор, известная своим талантом писать для детей и взрослых одновременно, создала историю о том, как детская вера способна растопить самое зачерствевшее сердце и разрушить стены добровольного одиночества.

Главный герой — угрюмый и замкнутый холостяк, который много лет живет в изоляции от мира и людей. Его жизнь меняется с появлением маленькой племянницы (героини по имени Сирри). Девочка, обладая непосредственным и живым восприятием библейских историй, начинает интерпретировать их по-своему. Особенно её поражает притча о блудном сыне, которую она называет историей о «вероятных сыновьях» (отсылка к английскому оригиналу названия), веря, что каждый человек имеет шанс вернуться к Отцу.

Через детскую логику и искренние вопросы Сирри, «одиночка» начинает видеть собственную жизнь в ином свете. Ле Февр мастерски показывает, что одиночество героя — это не просто отсутствие людей рядом, а духовная дистанция от Бога. Книга наполнена мягким юмором, глубоким психологизмом и искренним призывом к простоте веры, которая «из уст младенцев» возвещает великие истины.

Meinerzhagen: Missionswerk FriedensBote e. V. – Миссия Вестник Мира, 2011. – 150 с.

