Современная библеистика

Современные христиане имеют право быть обеспокоенными. Во все более секулярном, индивидуалистическом и релятивистском мире, получившем в 1960-х годах название "постхристианский", а теперь именуемый "постмодернистским", церковь регулярно рассматривается в лучшем случае как несущественная, а в худшем, как неандертальская.

Откровенно говоря, большая часть вины лежит на церкви, особенно на тех из нас, кто гордится тем, что мы ортодоксальные придерживаемся исторической веры. Ибо слишком часто наша ортодоксия была либо разбавлена нечестивым союзом с политикой, либо ослаблена законнической или релятивистской этикой, совершенно не связанной с характером Бога, либо стала неэффективной из-за всепроникающего рационализма во все более и более нерационалистическом мире.

Гордон Д. Фи - Павел, Святой Дух и Народ Божий - Paul, the Spirit, and the People of God

[пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS]. — 2020. – 365 с. – (Современная библеистика).

Электронное издание.

ISBN 1-56563-170-6 (ebook англ.)

Перевод исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания:Fee, Gordon D. Paul, the Spirit, and the People of God / Gordon D. Fee. Hendrickson Publishers, 1996.

ПРЕДИСЛОВИЕ

УВЕРТЮРА-ПРИГЛАШЕНИЕ ПРОЧИТАТЬ ПАВЛА ЗАНОВО

Глава I. "ТЕОЛОГИЯ" ДУХА? ДУХ В ТЕОЛОГИИ ПАВЛА

НЕПРЕРЫВНОСТЬ И РАЗРЫВ С ПРОШЛЫМ

ПОИСК НЕУЛОВИМОГО ЦЕНТРА

Глава 2. БОГ ВНОВЬ ПОСЕЩАЕТ СВОЙ НАРОД - ДУХ КАК ОБНОВЛЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ БОГА

ПРИСУТСТВИЕ БОГА В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ Скиния и Храм Обещание возобновленного присутствия Присутствие приравнивается к Духу

ДУХ, КАК ОБНОВЛЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ У ПАВЛА Пребывающий в вас Дух Церковь как Храм Божий Индивидуальный верующий как Храм Божий



Глава 3. КТО СВЯТ? ДУХ КАК ЛИЧНОСТЬ

СВЯТОЙ ДУХ КАК ЛИЧНОСТЬ

ДУХ И БОЖЕСТВО Святой Дух Дух как Дух Божий Дух как Дух Христа



Глава 4. БОГ В ТРЕХ ЛИЦАХ - ДУХ И ТРОИЦА

ПАВЕЛ И ТРОИЦА

ДУХ И ТРОИЦА Тринитарные Тексты Спасение во Христе как дело Троицы

ВЫВОДЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Глава 5. НАЧАЛО КОНЦА. ДУХ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО "ПРИСУТСТВИЯ БУДУЩЕГО"

ПЕРСПЕКТИВА КОНЦА ВРЕМЕН У ПАВЛА

ДУХ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО И ГАРАНТИЯ БУДУЩЕГО Дух как "залог", плоды и печать Дух и Воскресение

ДУХ И МИССИЯ ДЛЯ ЯЗЫЧНИКОВ

Глава 6. А НАРОД ВО ИМЯ ЕГО. ДУХ И НАРОД БОЖИЙ

ПАВЕЛ И НАРОД БОЖИЙ

ДУХ И ВЕРУЮЩАЯ ОБЩИНА

ОБРАЗЫ ПАВЛА ДЛЯ ОБЩИНЫ ДУХА Божья семья Божий храм Тело Христа



Глава 7. ОБРАЩЕНИЕ:ВСТУПЛЕНИЕ (ЧАСТЬ 1) - ДУХ И СЛУШАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ

ДУХ И ВХОЖДЕНИЕ Слушание Евангелия Божья Благая Весть. Дух и проповедь

ОТКРОВЕНИЕ ОТ ДУХА СВЯТОГО

Глава 8. ОБРАЩЕНИЕ:ВХОД (ЧАСТЬ 2) - ДУХ В ТОЧКЕ ВХОДА

ДУХ И ВЕРА

РЕШАЮЩАЯ РОЛЬ ДУХА В ПРЕОБРАЗОВАНИИ Дух в начальной точке Дух, как показатель обращённого

ДУХ И ОБРАЗЫ ПАВЛА ДЛЯ СПАСЕНИЯ Принятие Омовение, Возрождение, дарование жизни Освящение



Глава 9. ОБРАЩЕНИЕ:ПРЕБЫВАНИЕ ВНУТРИ (ЧАСТЬ 1) - ДУХ И ЭТИКА ПОЛИНЫ

ДУХ И ЭТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ Дух и Новый Завет Дух приносит конец соблюдению Торы

ПРИРОДА ХРИСТИАНСКОЙ ЭТИКИ Хождение в Духе Дух как Святой



Глава 10. ОБРАЩЕНИЕ:ПРЕБЫВАНИЕ ВНУТРИ (ЧАСТЬ 2) - ПЛОД ДУХА

ДРУГАЯ ДУХОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДУХ И ЕГО ПЛОДЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛОД Любовь Радость Мир Терпение Доброта Доброта (милосердие) Вера (полнота) Кротость(Смирение) Самоконтроль



Глава 11. НЕПРЕКРАЩАЮЩАЯСЯ ВОЙНА - ДУХ ПРОТИВ ПЛОТИ

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА "ПЛОТЬ" У ПАВЛА

ДУХ vs ПЛОТЬ у ПАВЛА

БОРЬБА В ПОСЛАНИИ К РИМЛЯНАМ 7:13-25

ГАЛАТАМ 5:17 В КОНТЕКСТЕ

Глава 12.СИЛА В НЕМОЩИ - ДУХ, НЫНЕШНЯЯ НЕМОЩЬ И МОЛИТВА

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ

ДУХ, СИЛА И СЛАБОСТЬ

ДУХ И МОЛИТВА

Глава 13. Во славу Его Славы - Дух и Поклонение

ПОКЛОНЕНИЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ ДУХА

УЧЕНИЕ, С ВДОХНОВЕННЫМ ДУХОМ, ПЕНИЕМ Вступительные Наставления Само Поклонение



Глава 14. ЭТИ ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ДАРЫ. ДУХ И ХАРИЗМА

КАК МНОГО ПОДАРКОВ И КАКИХ!? Формы служения Чудеса Вдохновенные Высказывания Говорение на языках Пророчество Различение пророчеств Насколько распространёнными были дары в церквях Павла? Дары Духа в межвременье



Глава 15. КУДА ТЕПЕРЬ?- ДУХ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

ДУХ:ИТОГО

ДУХ В ПОЗДНЕЙШЕЙ ЦЕРКВИ:КОНТРАСТ

ПУТЬ РАЗВИТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ: КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ И КРЕЩЕНИЕ У ПАВЛА

КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ И ВОДОЙ "Крещение Духом" в 1-м Послании к Коринфянам 12:13 Другие отрывки якобы связывают водное крещение с духом Явные ссылки на водное крещение

ОБРАЩЕНИЕ И КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ

Гордон Д. Фи - Павел, Святой Дух и Народ Божий - Paul, the Spirit, and the People of God - Молитва и Дух

С молитвой, в частности, Дух помогает нам в нашем "уже да, еще нет" существовании. Поскольку в нашей нынешней слабости мы не знаем, как и о чем молиться, сам Дух ходатайствует за нас с "нечленораздельными стенаниями" (Рим 8:26-27), выражение, которое, скорее всего, относится к глоссолалии (говорению на языках).

Молитва (и хвала), таким образом, кажется лучшим способом взглянуть на понимание Павлом глоссолалии. Ни в одном месте 1-го Послания к Коринфянам 14 Павел не говорит, что языки - это речь, обращенная к людям[1] трижды он указывает, что это речь, обращенная к Богу (14:2, 14-16, 28). В cт. 14-16 он специально говорит о языках как о" молитве с Моим Духом"; и в ст. 2 такая молитва описывается как "говорение тайн Богу", поэтому ум говорящего остается бесплодным, а также почему такая молитва без толкования не должна быть частью корпоративной обстановки. Сам Павел так часто занимался такой молитвой, что мог смело сказать собравшимся, которые дорожили этим даром, что он молился на языках больше, чем кто-либо из них (1 Кор 14:18). Конечно, он также будет настаивать: «молись и разумом". Чего он не будет делать, так это заниматься только одной формой молитвы, как и большинство позднейших христиан.

Далее, молитва в Духе не означает быть в "экстазе"[2], это означает, что Дух молится через дух человека, без бремени ума и в разговоре с Богом. Мы можем доверять Духу в такой молитве, утверждает он в послании к Римлянам 8:26-27, именно потому, что такая молитва является формой помощи Духа нам в наших слабостях, и Бог знает ум Духа, что он молится в соответствии с Волей Бога.

Молитва "в Духе", как бы мы это ни понимали, это также Божье попечение о своем народе в другой области слабости в непрекращающейся борьбе "против княжеств и держав". Помимо защитных доспехов, предоставляемых Евангелием, Павел призывает верующих использовать два своих "Духовных оружия", когда они вступают в бой с врагом: послание Евангелия (проникновение на территорию врага и спасение людей, которые находятся в его плену) и "молитву в духе" (Еф 6:18-20).

Здесь, в частности, Дух является нашим истинным другом и помощником. Именно потому, что мы не знаем, как молиться так, как мы должны, нам нужно больше полагаться на молитву в Духе, чтобы вести такую духовную войну более эффективно. Таким образом, молитва - это не просто наш крик отчаяния или список просьб, которые мы приносим нашему Небесному Авве; молитва - это деятельность, вдохновленная самим Богом, через Его Святого Духа. Это Бог, поддерживающий свой народ и своим собственным вдохновляющим присутствием дух самого Бога, приносящий молитву, которая соответствует его воле и его путям.

Вероятно, невозможно понять Павла как богослова, если не относиться к этому измерению его "духовности" со всей серьезностью. Жизнь без молитвы - это жизнь практического атеизма. Как человек, живущий в Духе и через него, Павел понимал молитву, в частности, как особое побуждение Духа, ведущее его к благодарение за других и прошение в духе, даже когда он не знал, о чем конкретно молиться. Что бы ни означала для Павла жизнь в Духе, она означала жизнь, посвященную молитве, сопровождаемую радостью и благодарением.

Молитва, в конце концов, является высшим выражением нашей жизни между временами. Это свидетельствует о нашем полностью зависимом положении, а также о том, что мы продолжаем пребывать в настоящем в признанной слабости. Молитва в духе не предъявляет требований к Богу (как это часто бывает в наших молитвах), но смиренно ожидает и слушает Бога и доверяет Богу, чтобы Святой Дух ходатайствовал за нас в соответствии с Божьей собственной волей и желанием.





[1] См. далее умирает экзегеза 1 Кор 14:5 в ПВС, где я утверждаю, что интерпретация языка не превращает его таким образом в направленный на человека язык, речь, но истолковывает тайну, сказанную Богу, о которой говорится в 14:2.

[2] Этот термин используется здесь в его более техническом смысле наличия некоторого рода трансцендентного, внетелесного переживания Бога.

2020-09-05