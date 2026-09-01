Фи - Послание к Галатам

Данный курс представляет собой фундаментальное и всестороннее исследование Послания апостола Павла к Галатам, изначально прочитанное в стенах Риджент-Колледжа и теперь доступное для широкого круга служителей и студентов. Природа этих лекций заключается в глубоком экзегетическом погружении в один из самых страстных и бескомпромиссных библейских текстов. Главная цель курса — шаг за шагом провести слушателя через сложную аргументацию апостола, раскрывая исторический и культурный контекст ранней церкви, чтобы ясно высветить изначальный замысел послания и защитить чистоту евангельской вести от любых искажений.

Для русскоязычных читателей этот материал представляет исключительную ценность, поскольку он мастерски проливает свет на историко-культурный фон Нового Завета и помогает уверенно избегать богословских крайностей. Глубокие теологические прозрения автора предостерегают церковь как от удушающего легализма, так и от опасности духовной распущенности, направляя верующих к подлинной свободе во Христе. Тщательный разбор учения об оправдании верой и животворящей роли Святого Духа обогащает практическое служение, наделяя пасторов и учителей надежным библейским инструментарием для созидания духовно здоровых общин.

Фи Гордон – Послание к Галатам – Курс Риджент-Колледжа

Пер. с англ. — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 373 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

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