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Фи - Послание к Галатам

Фи - Послание к Галатам
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational
Series Открытая кафедра (12 books)

Данный курс представляет собой фундаментальное и всестороннее исследование Послания апостола Павла к Галатам, изначально прочитанное в стенах Риджент-Колледжа и теперь доступное для широкого круга служителей и студентов. Природа этих лекций заключается в глубоком экзегетическом погружении в один из самых страстных и бескомпромиссных библейских текстов. Главная цель курса — шаг за шагом провести слушателя через сложную аргументацию апостола, раскрывая исторический и культурный контекст ранней церкви, чтобы ясно высветить изначальный замысел послания и защитить чистоту евангельской вести от любых искажений.

Для русскоязычных читателей этот материал представляет исключительную ценность, поскольку он мастерски проливает свет на историко-культурный фон Нового Завета и помогает уверенно избегать богословских крайностей. Глубокие теологические прозрения автора предостерегают церковь как от удушающего легализма, так и от опасности духовной распущенности, направляя верующих к подлинной свободе во Христе. Тщательный разбор учения об оправдании верой и животворящей роли Святого Духа обогащает практическое служение, наделяя пасторов и учителей надежным библейским инструментарием для созидания духовно здоровых общин.

Фи Гордон – Послание к Галатам – Курс Риджент-Колледжа

Пер. с англ. — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 373 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Фи Гордон – Послание к Галатам – Содержание

  • О преподавателе

  • О курсе

  • Лекции

    1. Введение в курс и исторический фон Послания к Галатам

    2. Адресаты Послания, метод зеркального чтения и природа кризиса

    3. «Дела Закона» как маркеры идентичности и экзегетический разбор приветствия (Гал. 1:1–5)

    4. Источник апостольского авторитета и христология приветствия (Гал. 1:1–5)

    5. Отсутствие благодарения, двойная анафема и обвинение в человекоугодии (Гал. 1:6–10)

    6. Риторическая структура послания и экзегетический анализ Гал. 1:6–12

    7. Евангелие не по человеческому обычаю: происхождение благовестия и независимость Павла (Гал. 1:10–24)

    8. Пророческое призвание Павла, автономия благовестия и апостольское совещание в Иерусалиме (Гал. 1:13–2:2)

    9. Апостольское совещание в Иерусалиме: свобода от обрезания, случай с Титом и историческая проблема согласования с Деяниями (Гал. 2:1–10)

    10. Исторические трудности согласования Гал. 2:1–10 с Книгой Деяний, библейское учение о руководстве и защита чистоты Евангелия

    11. Инцидент в Антиохии, маркеры идентичности и богословие оправдания (Гал. 2:11–21)

    12. Оправдание верой, сокрушение барьеров Торы и жизнь во Христе (Гал. 2:15–21)

    13. Оправдание, дар Святого Духа и истинные дети Авраама (Гал. 2:18–3:7; 4:7)

    14. Распятый Христос, опыт Святого Духа и вера Авраама (Гал. 3:1–14)

    15. Наследие Авраама, опыт Духа и жизнь по вере (Гал. 3:1–9)

    16. Дети Авраама по вере, проклятие Закона и дар Святого Духа (Гал. 3:6–14)

    17. Неизменяемость завета, Христос как единое Семя и временная роль Закона (Гал. 3:15–22)

    18. Закон как детоводитель, наступление веры и сыновство во Христе (Гал. 3:23–29)

    19. Крещение во Христа, равенство в новом творении и принципы библейской проповеди (Гал. 3:26–4:7)

    20. Полнота времени, усыновление и Дух Сына: от рабства к свободе сыновства (Гал. 4:1–7)

    21. Возвращение к рабству стихий, соблюдение дней и личное обращение Павла (Гал. 4:8–20)

    22. Личное обращение Павла, аллегория двух заветов и свобода детей обетования (Гал. 4:12–31)

    23. Аллегория Сарры и Агари: два завета, дети обетования и свобода во Христе (Гал. 4:21–5:1)

    24. Свобода во Христе, опасность Торы и вера, действующая любовью (Гал. 5:1–12)

    25. Достаточность Святого Духа, свобода от закона и созидание общины (Гал. 5:13–6:10)

    26. Свобода через рабство любви, хождение по Духу и победа над плотью (Гал. 5:13–26)

    27. Жизнь по Духу, плод Духа и этика христианской общины (Гал. 5:16–26)

    28. Жизнь по Духу, сокрушение тщеславия и закон Христов (Гал. 5:25–6:6)

    29. Сеяние в Дух, закон Христов, новое творение и жизнь по вере (Гал. 6:1–18)

    30. Хвала лишь кресту Христову, новое творение и Израиль Божий (Гал. 6:10–18)

Views 80
Rating 5.0 / 5
Added 01.09.2026
Author zealot
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5.0/5 (3)

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