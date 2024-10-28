Поэты поют о том; что Вакх, верховный глава над всеми священниками, был рожден дважды, подразумевая, по всей видимости, что будущий священник при посвящении своем перерождается, или же, уже будучи совершенным священником, обладает разумом; настолько опьяненным Господом, что как будто бы перерождается в нем; либо же, в менее возвышенном смысле, они считали, что вино, зародыш Вакха, единожды рождается в вине, как в Семеле, когда ростки созревают под лучами Феба, а затем рождается снова, после того, как собранный урожай своей мощью становится в сосуде вином, словно вызревая в бедре Юпитера. Однако же, не стоит говорить о священных мистериях там, где мы собрались поведать об улучшении здоровья с помощью природных свойств. Не подобает нам умножать серьезность, но только свободу и шутливость, ибо начали, мы так или иначе, с упоминания отца Весов. Я справедливо говорю «так или иначе», ибо более добродетельный автор мог бы в начале книги по медицине обратиться скорее к Фебу, главному врачевателю, нежели к Вакху. Поистине, может, стоит поискать важное знамение в том, что рот мой невольно произнес имя Вакха? Ибо он своим питающим вином и беспечной радостью как будто бы способен излечить вернее, чем Феб с его травами и песнопениями.

Какой бы смысл ни избрал ты здесь, говорят, что Вакх, глава священников, будто бы имел двух матерей. Мельхиседек же, высший из всех священников; почти не имел ни матери, ни отца. Я, в свою очередь, не имея священства, обрел двух отцов: врача Фичи- но и Козимо Медичи. От первого я родился, от второго получил перерождение. Первый порекомендовал мне врача и платоника Галена; второй посвятил в божественного Платона. Оба они совместно определили врачебную судьбу сего Марсилио: ибо Гален врачевал тело, а Платон поистине помогал душам. Потому уже давно я ведаю лекарства, что по Платону благотворны для души; когда же я перевел все его книги, я тут же сочинил восемнадцать книг о бессмертии души и вечной радости, чем, в соответствии со своими способностями, отплатил своему отцу-Медичи. Задумавшись над тем, как мне отдать долг своему отцу-врачу, я составил книгу «Забота о здоровье ученых мужей». После чего эти образованные судари пожелали обрести не только временное здоровья, но постоянного благополучия в долгой жизни. Потому я затем написалХ' книгу «Долгая жизнь». Однако же, они не поверили в действенность земных лекарств и снадобий в таком деле. По этой причине я добавил книгу «Сопряжение жизни с небесами», чтобы можно было обрести более полную жизнь от самого живого тела мира, поместив часть его жизни в наше тело и словно бы став его частью.

Молю тебя, прости мне эти книги по врачеванию, наимилейший Лоренцо, ибо, стараясь быть врачом, я все же в некоторой степени остаюсь и поэтом, притом не всегда хорошим. Ведь сам Феб открыл медицину и властвует над поэзией, и он дарует нам нашу жизнь не только через травы, но также через кифару и песню. Даже сама Венера, по мнению астрологов, покровительствует одинаково врачу и музыканту. Однако же, в своей неустанной заботе о жизни ученых людей и граждан схожих занятий, я пренебрег благополучием собственных книг, ибо позволил им быть раздельными. По этой причине, осознавая свой долг перед ними, впервые я соединяю их в один том. Так как их конечности теперь пребывают в едином теле, пусть наполнит их жизнь. Этот опус о природе словно мое тело, потому как наполнен моею жизнью. Поистине, жизнь эта подчинена моей душе. Душа же моя так давно живет с тобой, великодушный Лоренцо, мой патрон, в особенности в той части твоего обширного замка, где вместе с Платоном хранится моя работа «О бессмертии души», что, конечно же, полностью посвящена тебе. Душа моя, даже пребывая с тобой в благословенной родине, тем не менее, как говорят теологи, неспокойна, пока не обретет в качестве тела для себя этот новый труд. Прими же ее, прекрасный Лоренцо, после иных книг о душе и теле, и пусть наградой ей будет такое же воодушевление, с какими ты уже принял остальные. Ибо тело это, посредством твоего духа, будет жить одушевленным, и тогда душа наша, объединенная теперь с телом, обретет покой в твоем доме.

Марсилио Фичино - Три книги о жизни

Касталия, 2024. - 258 с.

ISBN 978-5-521-24292-4

Марсилио Фичино - Три книги о жизни – Содержание

Предисловие редактора

Предисловие Марсилио Фичино Флорентийского к его книге «О жизни», посвященное великодушному Лоренцо Медичи, хранителю сей страны

КНИГА ПЕРВАЯ. ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ

Глава I. Девять проводников ученых

Глава II. Как следует заботиться о мозге, сердце, желудке и духе

Глава III. Ученые люди подвержены мокроте и черной желчи

Глава IV. По каким причинам ученые страдают или подвержены меланхолии

Глава V. Почему меланхолики талантливы, и каковы из них таковы действительно, а какие нет

Глава VI. Каким образом черная желчь сообщает нам разумность

Глава VII. Пять существует у ученого особых врагов: мокрота, черная желчь, соитие, обжорство, утренний сон

Глава VIII. В какой час лучше начинать наши изыскания, и каким образом их следует продолжать

Глава IX. Каким образом избежать мокроты в жизни

Глава X. Как следует лечить черную желчь

Глава XI. Забота о желудке

Глава XII. О том, что поддерживает особые части, силы и дух

Глава XIII. Лекарства против мокроты

Глава XIV. Насморк

Глава XV. Головная боль

Глава XVI. Забота о зрении

Глава XVII. О восстановлении вкуса

Глава XVIII. Отдельно о лечении черной желчи

Глава XIX. О сиропах

Глава XX. О пилюлях

Глава XXI. О жидких лекарствах

Глава XXII. О кровопускании

Глава XXIII. Об электуариях

Глава XXIV. О чрезмерном бдении

Глава XXV. Об отупении и забывчивости

Глава XXVI. Забота о телесном духе; взращивание нетелесного, и, наконец, почитание истины. О первом заботится медицина, о втором моральная дисциплина, о третьем же религия

КНИГА ВТОРАЯ. ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ

Предисловие

Глава I. Чтобы совершенствовать свое знание, необходима длинная жизнь; для чего требуется тщание

Глава II. Жизненный жар питается гумором, чей недостаток приводит к слабости, а избыток к удушению

Глава III. Как соотнести жар с гумором и наоборот, следуя мудрости Минервы

Глава IV. По каким причинам усыхает природный гумор или опасно выходит из берегов, и насколько необходимо для жизни превосходное пищеварение

Глава V. Кровь и гумор, приспособленные к жизни, должны быть воздушными, умеренными в качестве, средними и крепкими по субстанции

Глава VI. Общие правила питания и питья и качество пищи

Глава VII. Не используйте пищу, что быстро портится, и не живите в такой местности Тщательно выбирайте вино и муку, избегайте гниения и растворения

Глава VIII. Диета, образ жизни, лекарства для пожилых

Глава IX. Необходимые свойства приправ и кордиалов; и еще немного о старческом образе жизни

Глава X. О золоте, золоченой еде и восстановлении стариков

Глава XI. Об использовании человеческого молока и крови ради жизни стариков

Глава XII. Диета, обиталище и привычки пожилых людей

Глава XIII. Какие старческие средства доступны от планет, благоприятные для всех членов

Глава XIV. Старческие измышления о Венере на зеленых лугах

Глава XV. Меркурий обращается к старикам и рассказывает о желании, запахе, песне и лекарствах

Глава XVI. Подтверждение вышесказанного; и почему нам следует избегать длительных раздумий и соития

Глава XVII. О лекарствах для стариков и больше о доме и диете

Глава XVIII. О питании духа и сохранении жизни при помощи запахов

Глава XIX. Лекарства Магов для стариков

Глава XX. Об избегании опасностей, что неизбежны в любую седмицу жизни

КНИГА ТРЕТЬЯ. СОПРЯЖЕНИЕ ЖИЗНИ С НЕБЕСАМИ Книга «О сопряжении жизни с небесами», написанная Марсилио Фичино из Флоренции, кою он сочинил при составлении комментария к Плотину

Глава I. В которой, согласно с учением Плотина, говорится о силе для привлечения милости небес, а именно, о способе легкого привлечения к приспособленной телесной форме души мира и душ звезд и даймонов

Глава II. О гармонии мира. О природе человека согласно звездам Как привлечь нечто от особой личной звезды

Глава III. Между мировой душой и ее воплощенным телом находится ее дух, во власти которого пребывают четыре элемента Мы способны впитывать этот дух с помощью нашего собственного духа

Глава IV. Наш дух впитывает дух мира с помощью лучей Солнца и Юпитера, становясь таким образом солнечным и юпитерианским

Глава V. Три Грации — Юпитер, Солнце и Венера Юпитер — это Грация посредническая между двумя другими и наиболее сопряженная с нами

Глава VI. О силе в нас природной, жизненной, животной, и о тех планетах, что помогают, и как они действуют через аспект Луны на Солнце, Венеру и в особенности на Юпитер

Глава VII. Как заботиться о частях нашего тела с помощью сближения Луны со знаками и неподвижными звездами

Глава VIII. О силах и использовании неподвижных звезд

Глава IX. О достоинствах планет в знаках, наблюдение которых способствует лечению

Глава X. Как использовать планеты в медицине

Глава XI. Способы, какими наш дух может изобильно питаться от духа и жизни мира; и какие планеты порождают и восстанавливают дух; и какие качества (qualia) соответствуют каждой из планет

Глава XII. Природные и даже искусственные вещи, что имеют тайную (occultas) силу от звезд, благодаря чему они раскрывают наш дух для звезд

Глава XIII. О силе, получаемой от небес в образах и лекарствах, согласно мнению древних

Глава XIV. Иерархии вещей в зависимости от звезд, вроде Солнца и тому подобное; как сделать наш дух солнечным

Глава XV. О силе образов и лекарств, согласно древним; и почему лекарства гораздо могущественней образов

Глава XVI. О могуществе небес. О силах лучей, от коих образы получают силу

Глава XVII. Какой силой обладают фигуры в небе и под небом

Глава VXVIII. Какие небесные фигуры запечатлевали древние в образах; об использовании образов

Глава XIX. О создании фигуры вселенной

Глава XX. Какой силой обладают, как считается, образы над духом, и дух над ними. И о воздействии на пользователя и делателя

Глава XXI. О силе слов и песнях для уловления небесных благ и о семи ступенях, ведущих к небесному

Глава XXII. Как семью способами мы можем приспособиться к небесному, и о тех, кому вреден Сатурн; кого Юпитер хранит от Сатурна. Как небеса действуют на дух, тело и душу

Глава XXIII. Чтобы жить хорошо и процветать, в первую очередь знай свой талант (ingenium), свой гений и подходящее им место. Живи здесь. Следуй за своим природным умением

Глава XXIV. По какому принципу ученые люди могут познать свой талант и последовать за подобающим им духом-хранителем

Глава XXV. Астрономические требования к зачатию, приготовлению пищи, зданиям, дому и одежде; и как можно позаботиться об этом

Глава XXVI. Каким образом через открытие низшего для высшего, можно привлечь высшее, а через мировую материю обрести мировые дары