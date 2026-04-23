Сборник «Спор об атеизме» представляет собой важнейший документальный памятник классической немецкой философии, посвященный знаменитому интеллектуальному скандалу, разгоревшемуся на рубеже XVIII–XIX веков. В центре книги — философская драма И. Г. Фихте, обвиненного в безбожии за статью, где он отождествлял Бога с «нравственным миропорядком». Издание объединяет ключевые тексты участников дискуссии, позволяя проследить, как академический спор об основах религии перерос в общественную борьбу за свободу мысли и привел к увольнению Фихте из Йенского университета.

Основная часть тома содержит программную статью Ф. К. Форберга и защитные сочинения самого Фихте, включая его эмоциональную «Апелляцию к публике». Автор показывает, как в попытке обосновать «моральную веру» на принципах критической философии Канта, он столкнулся с сопротивлением традиционной теологии и политической цензуры. Вступительная статья А. А. Иваненко подробно реконструирует исторический контекст спора, в который были вовлечены Гёте, Шиллер и Якоби, превращая книгу из сухого философского архива в живое свидетельство эпохи великих идей и великих противостояний.

Иоганн Готлиб Фихте — Спор об атеизме

Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2023. — 362 с.

ISBN 978-5-93615-338-9

Спор об атеизме — Содержание

А. А. Иваненко. «Спор об атеизме» и философия религии И. Г. Фихте

Ф. К. Форберг. Развитие понятия религии

И. Г. Фихте. Об основании нашей веры в Божественное мироправление

И. Г. Фихте. Апелляция к публике

И. Г. Фихте. Судебный ответ на выдвинутое обвинение в атеизме

И. Г. Фихте. Напоминания, ответы, вопросы

И. Г. Фихте. Из частного письма

Примечания

Издание подготовлено в рамках серии «Слово о сущем». Перевод, вступительная статья и примечания А. А. Иваненко.