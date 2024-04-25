Я, Анонимный Адепт, Любитель Учености и Философ, решил напи- сать этот небольшой Трактат, посвященный Тайнам Медицины, Химии и Физики, в год от Рождества Христова 1645-й, на двадцать третьем году моей жизни, чтобы исполнить свой долг перед Сынами Искусства, протянув им руку помощи и выведя их из лабиринта Ошибок, в коем они блуждают; и чтобы предстать перед Адептами как брат их и равный им; а также для того, чтобы совращенные ложью Софистов смогли благополучно вернуть- ся к истинному Свету, узреть его и принять в свои объятия. И я предвещаю, что эти мои Труды просветят немало людей; что все это не Вымыслы, но подлинные Опыты, которые я наблюдал, совершил и достиг, в чем Адепт убедится по этим Строкам без труда. И коль скоро я пишу обо всем этом для блага ближнего, достаточно сказать, что еще никто и никогда не писал об этом Искусстве с такой ясностью и что много раз в ходе работы я откла- дывал свое перо, желая сокрыть Истину под Маской Ревности, но Господь заставлял меня писать, и я не мог противиться тому единому, кому ведомы все сердца и кому да будет Слава во веки веков. Итак, у меня нет сомнений, что в сей последний Век Мира многих он благословит знанием этой Тайны, ввиду чего я и описал все в точности, не оставив, насколько я могу судить, ни единого места, способного вызвать сомнения у молодого Неофита, и разъяснив все к полному его удовлетворению. Сверх того, мне известны многие, кто наравне со мною обладают этой Тайной, и я уверен, что вскоре (если мне позволено надеяться) среди тех, с кем я общаюсь день ото дня, таковых станет еще больше. Пусть же святая Воля Божья совершится так, как ей угодно; и пусть я не достоин того, чтобы через меня исполнялись замыслы столь великие, но во всех подобных делах я восхищаюсь святой Волей Господа, коему покорно все сущее, ибо единственно для этой цели он сотворил их и, сотворив, хранит.

Тот, кто желает обладать сиим золотым руном, должен знать, что наш златотворный порошок, который называется нашим камнем, есть одно лишь золото, доведенное перевариванием до высочайшей степени чистоты и тонкой фиксированности, каковая может быть получена как [при содействии] природы, так и при помощи искусства. Золото, таким путем [приведенное] к состоянию эссенции, мы уже называем нашим (более не вульгарным) [золотом], и оно обладает природой наибольшего совершенства, на которое только способно искусство. [В этом отноше- нии] я мог бы процитировать всех Философов, но я не нуждаюсь в под- тверждениях, ибо я сам — адепт и пишу яснее, чем кто-либо ранее. Тот, кто желает, поверит мне; кто сможет, опровергнет, кому захочется, опо- рочит. Однако наградой ему за это будет лишь глубочайшее невежество. Утонченным умам, надо признать, мерещатся замысловатые химеры, но усердный [исследователь] найдет истину на простых путях природы. Та- ким образом, само золото есть единственный, истинный и неповтори- мый принцип, позволяющий получить золото. Наше золото двойствен- но; [золото] чистое, зрелое, фиксированное, есть золотистая Латона, чье сердце, или средоточие, — чистый огонь. Вот почему его тело противо- стоит огню, в котором оно проходит очищение, не уступая его тирании, но [терпеливо] перенося ее. В нашей работе оно играет роль мужчины, который, соединяясь с нашим белым сырым золотом, женской спермой, испускает в него свое семя и образует с ним нерасторжимый союз, коий есть наш Гермафродит, обладающий силой обоих полов. Итак, телесное золото мертво, пока не соединится со своей супругой, с которой суль- фур коагулирует, и, бывши снаружи золота, обращается вовнутрь. Так скрывается высота и проявляется глубина. Так фиксированное делается на время летучим и затем получает в наследство благородство, в коем достигает мощной фиксации. Таким образом, очевидно, что вся тайна заключается в Меркурии, о чем Философ сказал: «В Меркурии находит- ся то, что ищут мудрецы». Гебер [писал] о том же: «Хвала Всевышнему,

Ириней Филалет - Отворенный вход в замкнутый Царский Чертог

Пер. с латин., англ. Глеба Бутузова. — Μ.: Энигма, 2015. — 176 с. — Доп. тит. л. англ.

ISBN 978-594698-226-9־

Ириней Филалет - Отворенный вход в замкнутый Царский Чертог – Содержание

Предисловие переводчика

Титульный лист. Латинское издание

Введение. Латинское издание

Титульный лист. Английское издание

Введение. Английское издание

ОТВОРЕННЫЙ ВХОД В ЗАМКНУТЫЙ ЦАРСКИЙ ЧЕРТОГ

Предисловие Автора