Дорогой студент!

Добро пожаловать в Международный Заочный Институт! Мальчики и девочки многих стран мира изучают эти уроки. Среди них их родители, старшие братья и сестры. Почему? Потому что они все желают читать о великих людях, которые жили очень давно. В книге есть вспомогательные картинки, задания, приложенные к каждому уроку.

Тебе должны понравиться эти уроки, так как они говорят о Боге. Бог любит людей, которые ищут Его. Он делает много добра для них. Ты увидишь, как Бог любит также и тебя и делает добро для тебя.

Уроки нетрудные и понятные. Они повествуют о людях, о которых мы читаем в Библии. А также вмещают стихи из Библии.

С этой книгой ты получишь экзаменационную тетрадь ״Бог любит тебя״. Если ты не получил всего необходимого, напиши нам в Международный Заочный Институт. Адрес на обложке этой книги.

После изучения каждого урока возьми экзаменационную тетрадь ״Бог любит тебя“ и выполни задания, указанные в ней. Эта тетрадь будет тебе как удостоверение о пройденном материале. Если ты изучаешь этот материал в группе, то учитель расскажет, что делать дальше.

По желанию ты можешь изучать эти книги вместе со своей семьей. В твоей экзаменационной тетрадке есть раздел ״ИНТЕРЕСНО СДЕЛАТЬ“, там есть интересные, вещи для всех: для детей, юношей и взрослых. Работу выполняй согласно требованиям этого раздела.

Сармель Филд – Бог любит тебя

Брюссель, Бельгия: Международный Заочный Институт, 1992. – 64 с.

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