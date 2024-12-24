Филд – Бог любит тебя
Дорогой студент!
Добро пожаловать в Международный Заочный Институт! Мальчики и девочки многих стран мира изучают эти уроки. Среди них их родители, старшие братья и сестры. Почему? Потому что они все желают читать о великих людях, которые жили очень давно. В книге есть вспомогательные картинки, задания, приложенные к каждому уроку.
Тебе должны понравиться эти уроки, так как они говорят о Боге. Бог любит людей, которые ищут Его. Он делает много добра для них. Ты увидишь, как Бог любит также и тебя и делает добро для тебя.
Уроки нетрудные и понятные. Они повествуют о людях, о которых мы читаем в Библии. А также вмещают стихи из Библии.
С этой книгой ты получишь экзаменационную тетрадь ״Бог любит тебя״. Если ты не получил всего необходимого, напиши нам в Международный Заочный Институт. Адрес на обложке этой книги.
После изучения каждого урока возьми экзаменационную тетрадь ״Бог любит тебя“ и выполни задания, указанные в ней. Эта тетрадь будет тебе как удостоверение о пройденном материале. Если ты изучаешь этот материал в группе, то учитель расскажет, что делать дальше.
По желанию ты можешь изучать эти книги вместе со своей семьей. В твоей экзаменационной тетрадке есть раздел ״ИНТЕРЕСНО СДЕЛАТЬ“, там есть интересные, вещи для всех: для детей, юношей и взрослых. Работу выполняй согласно требованиям этого раздела.
Сармель Филд – Бог любит тебя
Брюссель, Бельгия: Международный Заочный Институт, 1992. – 64 с.
Сармель Филд – Бог любит тебя – Содержание
- 1. Бог знает и любит тебя
- 2. Бог сотворил мир, в котором ты живешь
- 3. Бог сотворил тебя
- 4. Бог поможет тебе быть хорошим
- 5. Бог знает наше отношение к другим людям
- 6. Бог возьмет тебя на небо
- 7. Бог спасет тебя
- 8. Бог позаботится о тебе
- 9. Бог слышит твою молитву
- 10. Бог укажет тебе путь
- 11. Бог послал Своего Агнца спасти тебя
- 12. Бог простит тебя и поможет тебе
- 13. Бог будет с тобою
- 14. Ты можешь познать Бога лучше
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