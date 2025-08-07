Філіц Христина - Душа моя і твоя - Spa для душі

Я Христина Філіц — лікарка, письменниця, авторка та виконавиця пісень про Творця. Колись мені встановили вкрай плачевний діагноз, який, вочевидь, мав зламати мене, заставити впасти і більше ніколи не піднятися. І я зламалася, впала, але всього-на-всього на 24 години(!) після озвучення діагнозу, бо на той момент не зрозуміла як старання жити з Богом обернулося в таке…

Всі наступні хвилини, години, дні, місяці, роки мого життя я проживала, проживаю і буду проживати як найсильніша людина планети (як і кожна людина, що живе з Богом), а все тому, що я була з Ним. Я є і буду з Господом завжди... наскільки вистачить сил, і як вмітиму.

…Моя «історія» почалася чотири роки тому, коли мені приснився сон, сон у якому все відбувалося як нещодавно (за винятком демонічних створінь і голосу, що звучав у сні): лікарня, лікарі, очікування, лякаючий діагноз... жахливі демонічні створіння, які, з’явившись нізвідки посеред лікарняного коридору, і намагалися мене схопити, а далі спокійний і величний голос, від якого лихі істоти зникли так само швидко, як і з’явилися, сказав: «Ти повинна побудувати музичний “собор”, інакше повернешся до лікарні»…

Тоді я сміливо проігнорувала моторошний сон. Забула, як і всі інші сни, бо не вірила в них, уважала нічим іншим, як результатом втоми, вилитої з підсвідомості, або, ще краще, витвором уяви після перегляду фільмів. Я навіть злегка посміхнулася з нього, бо на той час музики в моєму житті було зовсім мало... А все через страх, який вперто «годувала» після одного з виступів на провінційній сцені, коли від хвилювання зник голос. Відтоді я перестала розвиватися у музиці, натомість, взялася здобувати диплом лікаря, а між тим — писати…

…Я писала книги, тексти пісень, танцювала, займалася волонтерством, навчалася в медичному університеті... Реалізовувала себе у всьому, окрім того, що було насправді одним з моїх шляхів, а я через страх відмовилася від нього. Я просто не захотіла славити своїми піснями Бога, а може було зручно не вірити, що це частина моєї місії. Лише згодом я зрозумію, що це не місія, а одна з цеглинок великої місії, яку має КОЖНА людина — один з талантів, що я «закопала» і збиралася його «віддати» Богу при зустрічі, адже в мізках був «жирний пунктик» — страх співати.

…Коли моє життя «зупинилося» діагнозом, я почала шукати в собі шлях до одужання. Традиційне запропоноване медичне лікування не обіцяло нічого, окрім мізерного відсотка «ймовірності жити»... Більше того, як лікар, чудово розуміла наслідки традиційного лікування при такому діагнозі. І тут варто сказати «дякую» Богові за медичний університет, місце, де я здобула масу знань та вмінь, але все ще не відчувала внутрішньої повноти… Десь глибоко я відчувала, що чогось мені не вистачає, щоб принести якнайбільше користі для людей, втім, не приймала цього, бо не знала, чим воно обернеться... Це як стрибати на одній нозі, і думати, що другої не потрібно… Я вибрала легший шлях, попри те, що багато хто вважає навчання в медичному дуже важким і довгим процесом. Для мене ж він був найлегший, бо інші шляхи мене лякали. І я скажу «чому»: тому що парадоксальний страх перед змінами, які я хотіла і відчувала близько, сковував мене, не давав прямувати до нового, і до відкладеного «в довгий ящик» старого. Але водночас, недовершеність і відсутність повноти не відпускала моє серце, штурмувала мою Душу, аби я глянула правді у вічі.

…У мене залишалося два шляхи: перший — це залишити все, як є, і чекати «свого дня», або ж — попросити допомоги в Нього, у Того, хто все моє життя був поруч, а я незграбно старалася бути поруч з Ним. До діагнозу я знала Бога здебільшого теоретично, відсоток практики був ледь на третину — я вірила в Нього напівсили, трохи молилася, ходила в церкву, іноді читала Біблію, сповідалася, причащалася, робила час від часу добрі справи і дуже ненав’язливо розповідала друзям як воно жити з Творцем. За це, як подарунок від Бога, я отримувала майже постійне відчуття спокою, захищеності, любові та радості; навіть у складних обставинах життя я почувалася незламною перед труднощами... З Ним я завжди «виживала» і йшла далі... Але моєї напіввіри (бо в напівсили) вистачало на такі ж напівтруднощі… Все моє життя «до» було лише тренуванням перед практичним заняттям під назвою «жива віра»! Тільки після озвученого діагнозу я змогла практично перевірити силу своєї віри в Нього.

Філіц Христина - Душа моя і твоя - Spa для душі

Львів: «Свічадо», 2025. — 288 с.

ISBN 978-617-8600-29-7 (електронна версія)

ISBN 978-966-938-948-0 (паперова версія)

Філіц Христина – Душа моя і твоя – Зміст