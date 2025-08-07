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Філіц Христина - Душа моя і твоя

Філіц Христина - Душа моя і твоя - Spa для душі
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Pastoral Care Counseling, **Practical Psychology

Я Христина Філіц — лікарка, письменниця, авторка та виконавиця пісень про Творця. Колись мені встановили вкрай плачевний діагноз, який, вочевидь, мав зламати мене, заставити впасти і більше ніколи не піднятися. І я зламалася, впала, але всього-на-всього на 24 години(!) після озвучення діагнозу, бо на той момент не зрозуміла як старання жити з Богом обернулося в таке…

Всі наступні хвилини, години, дні, місяці, роки мого життя я проживала, проживаю і буду проживати як найсильніша людина планети (як і кожна людина, що живе з Богом), а все тому, що я була з Ним. Я є і буду з Господом завжди... наскільки вистачить сил, і як вмітиму.

…Моя «історія» почалася чотири роки тому, коли мені приснився сон, сон у якому все відбувалося як нещодавно (за винятком демонічних створінь і голосу, що звучав у сні): лікарня, лікарі, очікування, лякаючий діагноз... жахливі демонічні створіння, які, з’явившись нізвідки посеред лікарняного коридору, і намагалися мене схопити, а далі спокійний і величний голос, від якого лихі істоти зникли так само швидко, як і з’явилися, сказав: «Ти повинна побудувати музичний “собор”, інакше повернешся до лікарні»…

Тоді я сміливо проігнорувала моторошний сон. Забула, як і всі інші сни, бо не вірила в них, уважала нічим іншим, як результатом втоми, вилитої з підсвідомості, або, ще краще, витвором уяви після перегляду фільмів. Я навіть злегка посміхнулася з нього, бо на той час музики в моєму житті було зовсім мало... А все через страх, який вперто «годувала» після одного з виступів на провінційній сцені, коли від хвилювання зник голос. Відтоді я перестала розвиватися у музиці, натомість, взялася здобувати диплом лікаря, а між тим — писати…

…Я писала книги, тексти пісень, танцювала, займалася волонтерством, навчалася в медичному університеті... Реалізовувала себе у всьому, окрім того, що було насправді одним з моїх шляхів, а я через страх відмовилася від нього. Я просто не захотіла славити своїми піснями Бога, а може було зручно не вірити, що це частина моєї місії. Лише згодом я зрозумію, що це не місія, а одна з цеглинок великої місії, яку має КОЖНА людина — один з талантів, що я «закопала» і збиралася його «віддати» Богу при зустрічі, адже в мізках був «жирний пунктик» — страх співати.

…Коли моє життя «зупинилося» діагнозом, я почала шукати в собі шлях до одужання. Традиційне запропоноване медичне лікування не обіцяло нічого, окрім мізерного відсотка «ймовірності жити»... Більше того, як лікар, чудово розуміла наслідки традиційного лікування при такому діагнозі. І тут варто сказати «дякую» Богові за медичний університет, місце, де я здобула масу знань та вмінь, але все ще не відчувала внутрішньої повноти… Десь глибоко я відчувала, що чогось мені не вистачає, щоб принести якнайбільше користі для людей, втім, не приймала цього, бо не знала, чим воно обернеться... Це як стрибати на одній нозі, і думати, що другої не потрібно… Я вибрала легший шлях, попри те, що багато хто вважає навчання в медичному дуже важким і довгим процесом. Для мене ж він був найлегший, бо інші шляхи мене лякали. І я скажу «чому»: тому що парадоксальний страх перед змінами, які я хотіла і відчувала близько, сковував мене, не давав прямувати до нового, і до відкладеного «в довгий ящик» старого. Але водночас, недовершеність і відсутність повноти не відпускала моє серце, штурмувала мою Душу, аби я глянула правді у вічі.

…У мене залишалося два шляхи: перший — це залишити все, як є, і чекати «свого дня», або ж — попросити допомоги в Нього, у Того, хто все моє життя був поруч, а я незграбно старалася бути поруч з Ним. До діагнозу я знала Бога здебільшого теоретично, відсоток практики був ледь на третину — я вірила в Нього напівсили, трохи молилася, ходила в церкву, іноді читала Біблію, сповідалася, причащалася, робила час від часу добрі справи і дуже ненав’язливо розповідала друзям як воно жити з Творцем. За це, як подарунок від Бога, я отримувала майже постійне відчуття спокою, захищеності, любові та радості; навіть у складних обставинах життя я почувалася незламною перед труднощами... З Ним я завжди «виживала» і йшла далі... Але моєї напіввіри (бо в напівсили) вистачало на такі ж напівтруднощі… Все моє життя «до» було лише тренуванням перед практичним заняттям під назвою «жива віра»! Тільки після озвученого діагнозу я змогла практично перевірити силу своєї віри в Нього.

Філіц Христина - Душа моя і твоя - Spa для душі

Львів: «Свічадо», 2025. — 288 с.
ISBN 978-617-8600-29-7 (електронна версія)
ISBN 978-966-938-948-0 (паперова версія)

Філіц Христина – Душа моя і твоя – Зміст

  • о. Юліан Тимчук. Черпаючи силу з Божої благодаті
  • Моїм найріднішим присвячую
  • До мого читача
  • Мій ШЛЯХ ДО ЗЦІЛЕHHЯ
  • БЕЗ ЧОГО ЛЮДИHА HЕ Є ЛЮДИHОЮ
    • Душа
    • Душа = зовнішність
    • Тіло
    • Покликання
    • Слова
  • БЕЗ ЧОГО ЛЮДИHА Є ВРАЗЛИВОЮ
    • Віра
    • Довіра
    • Soul-імунітет, або Духовний «кокон»
  • СІМ СХОДИHОК SPA ДЛЯ ДУШІ
    • SPA для Душі
    • Першою сходинкою у SPA для Душі є: Очищення і Прийняття Божественного (Сповідь для серця і Причастя для душі)
    • Чисте Серце = доглянута Душа
    • Друга сходинка SPA для Душі: те, чим годувати свою Душу (Шкідлива та здорова їжа для душі, вітаміни)
      • Заздрість
      • Лицемірство і брехня
      • Зловтішання
      • Ревнощі
      • Підлість/зрада
      • Ненависть
      • Марнославство
      • Жорстокість
      • Гордість. Сумніви
      • Мстивість
      • Лихослів’я
      • Нарікання
      • Зневіра
      • Насміхання/приниження
      • Надважливо!
      • Невдячність. Незадоволення
      • Вітаміни для душі
    • Третя сходинка — Відчувати свою Душу (совість, милосердя)
    • Четверта сходинка — Слухати бажання Душі (від чого легко в грудях, коли легко, після чого? Пробачення)
    • П’ята сходинка — Дружити з Душею (давати те, що живить, брати те, що віддає. Смирення з тим, що дає Бог)
    • Шоста сходинка — Розуміти Душу (знаки, інтуїція). Енергія інших людей
    • Сьома сходинка — пізнання Бога — Любити
    • Важлива ремарка до сьомої сходинки
    • Що є в мені: досконала Любов чи обмежена людська?
  • …ДАЛІ ПРО ВСЕ, ЩО HАДУМАЛОСЯ ЗА ЖИТТЯ ДО МОМЕНТУ ВЕЛИКИХ ВИПРОБУВАНЬ, ЩО ПІДГОТУВАЛО МЕНЕ ДО НИХ І ЩО НАДУМАЛОСЯ ПІД ЧАС…
    • Вовк в овечій шкурі
    • Смирення
    • Воля
    • Шанс заробити бонуси: чому на світі є бідні люди…
    • Бажання: чому вони не збуваються?
    • На славу Божу, амінь
    • Про рибу, яка пливе проти течії
    • Зцілення
    • Солодкий самообман
    • Життя з Ним
    • Дивний дар за вірність Богу
    • Що означає «бути готовим до Божої допомоги»?
    • У чому сила людини? (У присутності Бога в її житті... Я все сприймаю не на свій рахунок і не від людини, як самостійної істоти…)
    • Подяка (бачимо у всьому Божу руку, дякуємо Йому за кожну можливість бути корисними і помітними у світі)
    • Чому бажання не збуваються?
    • Хто вони — ті «щасливчики», або Чому хворіють не всі?
    • Страх
    • «10-ий лист
    • Але є одне «але»…
    • Чому важливо зростати духовно через БОГА?
    • Шукайте Бога через пізнання себе, справжніх
    • Чому орієнтир є тихеньким? Чому могутність Бога є тихенькою?
    • Чи є лукавий? Де він? Не видно
    • Я не все приймаю щодо себе
    • Хотіти тоді, коли вже «не хочеться»
    • Білі штани і гріхи
    • Таланти
    • «Золоте серце»
    • Що дати ближньому, коли не маєш ні гроша?
    • Праведні люблять світло
    • Люди — не смачні до столу
    • Не атеїст, а той, хто не встигає в Любові
    • «Хто без гріха, киньте в неї камінь»
    • Купити козла, або «Тут буде багато звірів»
    • Береженого Бог береже, або Чому тіла святих нетлінні?
    • І навіть мовчати треба вміти
    • Теплиця для овочів чи для людей?
    • «Якби я не знав Бога, я б зійшов з розуму від несправедливості цього світу» (преп. Паїсій Святогорець)
    • Щось страшніше від наркоманії
    • Бог хоче, щоб люди «погубили» свої душі?
    • Боротьба за кожного, або Фільми фентезі зовсім не фентезі
    • Покровительство
    • Довіра
    • Надія
    • Легко читати, як жити, а як жити тим, про що читаєш?
    • Чому люди після смерті мають моторошний вигляд?
    • Надважка сутність Людини
    • Очі — дзеркало Душі
    • Людині не потрібне щастя як таке
    • Якщо ви не будете духовно сильними, вас зруйнує будь-що і будь-хто (фраза, яку варто тримати за пазухою своєї Душі на щодень)
    • Спілкуйтеся з людиною так, щоб вона відчувала себе поруч з вами Людиною
    • Я хочу бути якнайближче до Бога
Views 765
Rating 5.0 / 5
Added 07.08.2025
Author brat Vital
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