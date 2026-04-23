Филиппов - Восстание Левиафана

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Sociology Political Science
Series Архив политической мысли (5 books)

В книге «Восстание Левиафана» ведущий российский социолог Александр Филиппов обращается к наследию Томаса Гоббса, чтобы осмыслить драматические изменения современного миропорядка. Автор утверждает, что эпоха глобализации и «мира без границ» подошла к концу, уступив место возвращению жесткого государственного суверенитета, закрытых территорий и чрезвычайных полномочий. Это «восстание» государства-чудовища, механического Левиафана, становится ответом на хаос и аномию, заставляя человека вновь учиться жить в тени всемогущей власти, гарантирующей безопасность ценой личной свободы.

Опираясь на многолетние исследования и критический анализ первоисточников, Филиппов реконструирует ключевые понятия гоббсовской теории: естественное состояние, страх смерти и рождение единства из множества. Книга не ограничивается историей идей; она вписывает Гоббса в контекст классической социологии Вебера и Дюркгейма, показывая, что современное государство — это не просто сумма институтов, а сложный «автомат», природа которого вновь становится пугающе актуальной в 2025 году.

А. Ф. Филиппов — Восстание Левиафана

Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2025. — 322 с.
ISBN 978-5-93615-406-5 (Серия: Приложение к журналу «Социологическое обозрение»)

Восстание Левиафана — Содержание

  • Введение. Вместо интерпретации (конец глобализации и возвращение суверенитета)

  • Часть первая. Элементы начал

    • Глава 1. Фронтиспис «Левиафана»: сбежавшее множество обретает единство

    • Глава 2. Большой автомат

    • Глава 3. Неестественное общество

    • Глава 4. Естественное состояние, страсти и власть

  • Часть вторая. Ужас и польза

    • Глава 1. Левиафан и оптика террора

    • Глава 2. Другие «люди Гоббса»: о философских источниках и перспективах одного социологического заблуждения

  • Заключение

  • Использованные публикации

Издание подготовлено при участии Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ.

Views 26
Rating 5.0 / 5
Added 23.04.2026
Author brat Vadim
Related Books

All Books