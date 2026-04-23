В книге «Восстание Левиафана» ведущий российский социолог Александр Филиппов обращается к наследию Томаса Гоббса, чтобы осмыслить драматические изменения современного миропорядка. Автор утверждает, что эпоха глобализации и «мира без границ» подошла к концу, уступив место возвращению жесткого государственного суверенитета, закрытых территорий и чрезвычайных полномочий. Это «восстание» государства-чудовища, механического Левиафана, становится ответом на хаос и аномию, заставляя человека вновь учиться жить в тени всемогущей власти, гарантирующей безопасность ценой личной свободы.
Опираясь на многолетние исследования и критический анализ первоисточников, Филиппов реконструирует ключевые понятия гоббсовской теории: естественное состояние, страх смерти и рождение единства из множества. Книга не ограничивается историей идей; она вписывает Гоббса в контекст классической социологии Вебера и Дюркгейма, показывая, что современное государство — это не просто сумма институтов, а сложный «автомат», природа которого вновь становится пугающе актуальной в 2025 году.
А. Ф. Филиппов — Восстание Левиафана
Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2025. — 322 с.
ISBN 978-5-93615-406-5 (Серия: Приложение к журналу «Социологическое обозрение»)
Восстание Левиафана — Содержание
Введение. Вместо интерпретации (конец глобализации и возвращение суверенитета)
Часть первая. Элементы начал
Глава 1. Фронтиспис «Левиафана»: сбежавшее множество обретает единство
Глава 2. Большой автомат
Глава 3. Неестественное общество
Глава 4. Естественное состояние, страсти и власть
Часть вторая. Ужас и польза
Глава 1. Левиафан и оптика террора
Глава 2. Другие «люди Гоббса»: о философских источниках и перспективах одного социологического заблуждения
Заключение
Использованные публикации
Издание подготовлено при участии Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ.
