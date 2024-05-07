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Филипс – Одежда Христовой праведности

Френк Филипс – Одежда Христовой праведности
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Притча Иисуса Христа о брачных одеждах представляет большой интерес для современного человека. Вместе с притчей о десяти девах она относится к той категории притч, которым еще только надлежит исполниться. Обе притчи заканчиваются принятием Иисусом Христом Своей невесты. В первой притче Жених ожидает невесту, во второй невеста ожидает своего Жениха.
Свадьба представляет таинство союза человечества с Богом. Брачные одежды, в которые надлежит облечься всем без исключения участникам пира, представляют характер Иисуса Христа.
В двадцать второй главе Евангелия от Матфея представлены три различных ситуации, объединенные общей темою брачного царского пира. Выбор невесты состоялся, и она ожидает того часа, когда Жених введет ее в Свои чертоги. Однако мы узнаем также и о том, что Церковь, избранница Божья, оказывается, слишком занята сама собою, чтобы прислушаться к словам и увещаниям Жениха. «Пришел к своим, и свои Его не приняли» (Ин. 1:11).
Камнем преткновения явились брачные одежды. Невеста настаивала на собственном выборе подвенечного наряда и с пренебрежением смотрела на, как ей казалось, вышедшие из моды простые одежды, которые Отец Жениха приготовил для нее.
В конце концов невеста так раздражилась, так распалила себя, что вместе с предложенной ей одеждой она отвергла и своего Жениха. Чтобы официально оформить расторжение помолвки, ей понадобилось созвать суд. И хотя как судья, так и народ знали о том, что Жених ни в чем не повинен, громкий крик невесты заполнил их уши: «Возьми, возьми, распни Его!» (Ин. 19:15). И свершилось нечто ужасное. Но счастье невесты было недолгим: она вдруг вспомнила слова Жениха, сказанные Им много дней назад: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2:19). Невеста вспомнила о тех многочисленных чудесах, что совершил ее Жених при жизни, и страхи ее приумножились.

Френк Филипс – Одежда Христовой праведности

Berrien Springs, MI: Justified Walk Ministries, 2003. – 204 с.

Френк Филипс – Одежда Христовой праведности – Содержание

Предисловие
Вступление: Брачные одежды
  • 1. Совершенно секретно!
  • 2. Совершенно законно
  • 3. Насколько хорошо совершенство?
  • 4. Кладбищенская религия
  • 5. Христианами рождаются, а не соделываются
  • 6. Что следует за оправданием?
  • 7. Лестницы, ведущие вверх
  • 8. Надежный фундамент: «Умножь мою веру»
  • 9. Расширить фундамент: «Добрые качества»
  • 10.Неограниченный источник силы: «Знание»
  • 11.Воздержание
  • 12.Терпение — совершенная работа Божья
  • 13.Следуя без остановок
  • 14. Конец соперничества?
  • 15. Безграничная любовь
  • 16. Были ли искушения Иисуса такими же, как и наши?
  • 17. Следуй за Мной
  • 18. Пребывайте во Мне
Приложение А. Приложение Пр ;ирода Христа
Приложение Б. Человеческая воля.
Приложение C. Лестница освящения
Приложение Г.
Views 290
Rating 5.0 / 5
Added 07.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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