Притча Иисуса Христа о брачных одеждах представляет большой интерес для современного человека. Вместе с притчей о десяти девах она относится к той категории притч, которым еще только надлежит исполниться. Обе притчи заканчиваются принятием Иисусом Христом Своей невесты. В первой притче Жених ожидает невесту, во второй невеста ожидает своего Жениха.

Свадьба представляет таинство союза человечества с Богом. Брачные одежды, в которые надлежит облечься всем без исключения участникам пира, представляют характер Иисуса Христа.

В двадцать второй главе Евангелия от Матфея представлены три различных ситуации, объединенные общей темою брачного царского пира. Выбор невесты состоялся, и она ожидает того часа, когда Жених введет ее в Свои чертоги. Однако мы узнаем также и о том, что Церковь, избранница Божья, оказывается, слишком занята сама собою, чтобы прислушаться к словам и увещаниям Жениха. «Пришел к своим, и свои Его не приняли» (Ин. 1:11).

Камнем преткновения явились брачные одежды. Невеста настаивала на собственном выборе подвенечного наряда и с пренебрежением смотрела на, как ей казалось, вышедшие из моды простые одежды, которые Отец Жениха приготовил для нее.

В конце концов невеста так раздражилась, так распалила себя, что вместе с предложенной ей одеждой она отвергла и своего Жениха. Чтобы официально оформить расторжение помолвки, ей понадобилось созвать суд. И хотя как судья, так и народ знали о том, что Жених ни в чем не повинен, громкий крик невесты заполнил их уши: «Возьми, возьми, распни Его!» (Ин. 19:15). И свершилось нечто ужасное. Но счастье невесты было недолгим: она вдруг вспомнила слова Жениха, сказанные Им много дней назад: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2:19). Невеста вспомнила о тех многочисленных чудесах, что совершил ее Жених при жизни, и страхи ее приумножились.

Френк Филипс – Одежда Христовой праведности

Berrien Springs, MI: Justified Walk Ministries, 2003. – 204 с.

Френк Филипс – Одежда Христовой праведности – Содержание

Предисловие

Вступление: Брачные одежды

1. Совершенно секретно!

2. Совершенно законно

3. Насколько хорошо совершенство?

4. Кладбищенская религия

5. Христианами рождаются, а не соделываются

6. Что следует за оправданием?

7. Лестницы, ведущие вверх

8. Надежный фундамент: «Умножь мою веру»

9. Расширить фундамент: «Добрые качества»

10.Неограниченный источник силы: «Знание»

11.Воздержание

12.Терпение — совершенная работа Божья

13.Следуя без остановок

14. Конец соперничества?

15. Безграничная любовь

16. Были ли искушения Иисуса такими же, как и наши?

17. Следуй за Мной

18. Пребывайте во Мне

Приложение А. Приложение Пр ;ирода Христа

Приложение Б. Человеческая воля.

Приложение C. Лестница освящения

Приложение Г.