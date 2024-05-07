Филипс – Одежда Христовой праведности
Притча Иисуса Христа о брачных одеждах представляет большой интерес для современного человека. Вместе с притчей о десяти девах она относится к той категории притч, которым еще только надлежит исполниться. Обе притчи заканчиваются принятием Иисусом Христом Своей невесты. В первой притче Жених ожидает невесту, во второй невеста ожидает своего Жениха.
Свадьба представляет таинство союза человечества с Богом. Брачные одежды, в которые надлежит облечься всем без исключения участникам пира, представляют характер Иисуса Христа.
В двадцать второй главе Евангелия от Матфея представлены три различных ситуации, объединенные общей темою брачного царского пира. Выбор невесты состоялся, и она ожидает того часа, когда Жених введет ее в Свои чертоги. Однако мы узнаем также и о том, что Церковь, избранница Божья, оказывается, слишком занята сама собою, чтобы прислушаться к словам и увещаниям Жениха. «Пришел к своим, и свои Его не приняли» (Ин. 1:11).
Камнем преткновения явились брачные одежды. Невеста настаивала на собственном выборе подвенечного наряда и с пренебрежением смотрела на, как ей казалось, вышедшие из моды простые одежды, которые Отец Жениха приготовил для нее.
В конце концов невеста так раздражилась, так распалила себя, что вместе с предложенной ей одеждой она отвергла и своего Жениха. Чтобы официально оформить расторжение помолвки, ей понадобилось созвать суд. И хотя как судья, так и народ знали о том, что Жених ни в чем не повинен, громкий крик невесты заполнил их уши: «Возьми, возьми, распни Его!» (Ин. 19:15). И свершилось нечто ужасное. Но счастье невесты было недолгим: она вдруг вспомнила слова Жениха, сказанные Им много дней назад: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2:19). Невеста вспомнила о тех многочисленных чудесах, что совершил ее Жених при жизни, и страхи ее приумножились.
Френк Филипс – Одежда Христовой праведности
Berrien Springs, MI: Justified Walk Ministries, 2003. – 204 с.
Френк Филипс – Одежда Христовой праведности – Содержание
Предисловие
Вступление: Брачные одежды
- 1. Совершенно секретно!
- 2. Совершенно законно
- 3. Насколько хорошо совершенство?
- 4. Кладбищенская религия
- 5. Христианами рождаются, а не соделываются
- 6. Что следует за оправданием?
- 7. Лестницы, ведущие вверх
- 8. Надежный фундамент: «Умножь мою веру»
- 9. Расширить фундамент: «Добрые качества»
- 10.Неограниченный источник силы: «Знание»
- 11.Воздержание
- 12.Терпение — совершенная работа Божья
- 13.Следуя без остановок
- 14. Конец соперничества?
- 15. Безграничная любовь
- 16. Были ли искушения Иисуса такими же, как и наши?
- 17. Следуй за Мной
- 18. Пребывайте во Мне
Приложение А. Приложение Пр ;ирода Христа
Приложение Б. Человеческая воля.
Приложение C. Лестница освящения
Приложение Г.
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