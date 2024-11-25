Джон Филлипс - Путеводитель исследователя Библии

Как-то один из друзей устанавливал в моем доме электропроводку. Сначала он наметил каналы, но которым потом будут проложены провода. Затем от распределителя к распределителю, от клеммы к клемме стал протягивать длинные толстые провода. Каждый из них содержал три более тонких провода, которые в свою очередь были покрыты изоляционным материалом особого цвета красным, черным и белым. Мой друг следил, чтобы эти провода были изолированы друг от друга, и обращал самое серьезное внимание на их цвета. Он не соединял наобум красные провода с черными или белые с красными, а черные с белыми. Он следовал простому правилу, согласно которому их надо соединять по всем законам электричества красный с красным, белый с белым, а черный с черным. Представьте себе, что он пренебрег этим простым правилом и соединил три провода так, как ему вздумалось. Включите электричество, и вся его работа приведет к полной катастрофе. Самый простой закон обеспечения здания электропроводкой заключается в том, чтобы провода были изолированы друг от друга и чтобы место и функция каждого были просты и понятны.

То же актуально и для толкования Библии. Как и в процессе прокладки проводов в здании, в толковании Библии есть свои правила. Тремя главными "проводами” истины, проходящими через все Писание, являются: истина спасения, истина Церкви и истина Царства. Мы должны отделять эти три истины друг от друга, изолировать их в своем сознании, соединять их вместе только тогда, когда это необходимо. Если же мы будем их постоянно путать, то ничего, кроме путаницы, и не получится.

Истина спасения проходит через всю Библию, от Книги Бытие до Книги Откровение. У Бога всегда был только один способ спасения грешников. Его ответом на грех человека является Голгофа. В каком бы веке ни жили верующие Ветхого Завета, они всегда ожидали крест. Они верили, что он будет. Верующие, жившие до потопа, жившие в эпоху обетования и жившие под законом, приносили свои жертвы и жили верой в спасение через Голгофу. Верующие, живущие сегодня, в эпоху церкви, и которые будут жить в эпоху скорби, а также те, которые будут жить в эпоху тысячелетнего царства все живут верой в крест. Голгофа охватывает нас всех.

Истина Церкви открывается нам только в Новом Завете и в первую очередь в посланиях Павла. Церковь не открылась тем, кто жил в ветхозаветный период. Она была тайной, сокрытой от них. Впервые о ней заговорил Христос, а в полном свете она открылась, благодаря Святому Духу, в посланиях Павла. Хотя истина церкви не открылась в Ветхом Завете, она была скрыта в нем. Сегодня, держа в руках Новый Завет, мы можем оглянуться назад и увидеть, что она скрыта в самых невероятных местах. Однако верующие Ветхого Завета, не могли видеть того, что видим мы, поскольку ничего не знали о церкви. Это необходимо иметь в виду, истолковывая материал Ветхого Завета.

Истина Царства, как и истина спасения, проходит через всю Библию. Бог всегда стремился установить Царство на земле и от Своей цели не отказался. Многие псалмы и большая часть притчей содержат истину Царства. Некоторые притчи Иисуса также связаны с истиной Царства, и если мы будем пытаться читать их как истину спасения или истину церкви, это приведет нас только к заблуждению. Некоторые притчи Иисуса, конечно же, представляют истину спасения (притча о блудном сыне, например), а некоторые представляют истину церкви (например, притча о жемчужине), но нам надо быть внимательными, чтобы не "перепутать провода".

Джон Филлипс - Путеводитель исследователя Библии

СПб.: МРОЕХЦ «Мирт», 2010. - 312 с.

ISBN 978-5-88869-257-8

Джон Филлипс - Путеводитель исследователя Библии - Содержание

Предисловие

Часть 1. Герменевтика

Вступление

1. Золотое правило

2. Изучение слов Писания

3. Приемы речи в Писании

4. Важность культуры

5. Аллегорическое толкование

6. Правило практического значения

7. Символы Библии

8. Закон контекста

9. Принцип обзора

10. Важность структуры

11. Диспенсации

12. Заветы

13. Понятия, которые различаются

14. Правило неясности

15. Толкование типов

16. Толкование притчей

17. Толкование пророчеств

18. Закон упоминания

19. Добросовестное чтение

20. Числа в Библии

21. Имена в Библии

22. Христос - самый главный ключ

Часть 2. Дополнительные материалы