Джон Филлипс - Путеводитель исследователя Библии

Филлипс - Путеводитель исследователя Библии
Как-то один из друзей устанавливал в моем доме электропроводку. Сначала он наметил каналы, но которым потом будут проложены провода. Затем от распределителя к распределителю, от клеммы к клемме стал протягивать длинные толстые провода. Каждый из них содержал три более тонких провода, которые в свою очередь были покрыты изоляционным материалом особого цвета красным, черным и белым. Мой друг следил, чтобы эти провода были изолированы друг от друга, и обращал самое серьезное внимание на их цвета. Он не соединял наобум красные провода с черными или белые с красными, а черные с белыми. Он следовал простому правилу, согласно которому их надо соединять по всем законам электричества красный с красным, белый с белым, а черный с черным. Представьте себе, что он пренебрег этим простым правилом и соединил три провода так, как ему вздумалось. Включите электричество, и вся его работа приведет к полной катастрофе. Самый простой закон обеспечения здания электропроводкой заключается в том, чтобы провода были изолированы друг от друга и чтобы место и функция каждого были просты и понятны.
То же актуально и для толкования Библии. Как и в процессе прокладки проводов в здании, в толковании Библии есть свои правила. Тремя главными "проводами” истины, проходящими через все Писание, являются: истина спасения, истина Церкви и истина Царства. Мы должны отделять эти три истины друг от друга, изолировать их в своем сознании, соединять их вместе только тогда, когда это необходимо. Если же мы будем их постоянно путать, то ничего, кроме путаницы, и не получится.
Истина спасения проходит через всю Библию, от Книги Бытие до Книги Откровение. У Бога всегда был только один способ спасения грешников. Его ответом на грех человека является Голгофа. В каком бы веке ни жили верующие Ветхого Завета, они всегда ожидали крест. Они верили, что он будет. Верующие, жившие до потопа, жившие в эпоху обетования и жившие под законом, приносили свои жертвы и жили верой в спасение через Голгофу. Верующие, живущие сегодня, в эпоху церкви, и которые будут жить в эпоху скорби, а также те, которые будут жить в эпоху тысячелетнего царства все живут верой в крест. Голгофа охватывает нас всех.
Истина Церкви открывается нам только в Новом Завете и в первую очередь в посланиях Павла. Церковь не открылась тем, кто жил в ветхозаветный период. Она была тайной, сокрытой от них. Впервые о ней заговорил Христос, а в полном свете она открылась, благодаря Святому Духу, в посланиях Павла. Хотя истина церкви не открылась в Ветхом Завете, она была скрыта в нем. Сегодня, держа в руках Новый Завет, мы можем оглянуться назад и увидеть, что она скрыта в самых невероятных местах. Однако верующие Ветхого Завета, не могли видеть того, что видим мы, поскольку ничего не знали о церкви. Это необходимо иметь в виду, истолковывая материал Ветхого Завета.
Истина Царства, как и истина спасения, проходит через всю Библию. Бог всегда стремился установить Царство на земле и от Своей цели не отказался. Многие псалмы и большая часть притчей содержат истину Царства. Некоторые притчи Иисуса также связаны с истиной Царства, и если мы будем пытаться читать их как истину спасения или истину церкви, это приведет нас только к заблуждению. Некоторые притчи Иисуса, конечно же, представляют истину спасения (притча о блудном сыне, например), а некоторые представляют истину церкви (например, притча о жемчужине), но нам надо быть внимательными, чтобы не "перепутать провода".
Джон Филлипс - Путеводитель исследователя Библии
СПб.: МРОЕХЦ «Мирт», 2010. - 312 с.
ISBN 978-5-88869-257-8
Джон Филлипс - Путеводитель исследователя Библии - Содержание
Предисловие
Часть 1. Герменевтика
Вступление
- 1. Золотое правило
- 2. Изучение слов Писания
- 3. Приемы речи в Писании
- 4. Важность культуры
- 5. Аллегорическое толкование
- 6. Правило практического значения
- 7. Символы Библии
- 8. Закон контекста
- 9. Принцип обзора
- 10. Важность структуры
- 11. Диспенсации
- 12. Заветы
- 13. Понятия, которые различаются
- 14. Правило неясности
- 15. Толкование типов
- 16. Толкование притчей
- 17. Толкование пророчеств
- 18. Закон упоминания
- 19. Добросовестное чтение
- 20. Числа в Библии
- 21. Имена в Библии
- 22. Христос - самый главный ключ
Часть 2. Дополнительные материалы
- 1. Обзор Библии
- 2. Взаимосвязь евангельских событий
- 3. Исторический обзор Библии
- 4. Символические слова и понятия Библии
- 5. Обзор библейских имен
- 6. Литература для дополнительного изучения
спасибо