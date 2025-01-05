Воскресная школа или другое подобное ей учебное заведение, где вы можете привести к Христу детей и молодежь, является стратегически важным местом служения Господу. Известно, что 75% всех людей, узнавших Христа, обрели спасение до достижения ими двадцатипятилетнего возраста и 90% тех, кто призван на христианский труд, также ответили на призыв в возрасте до двадцати пяти лет. Отсюда вы можете понять, что быть учителем детей и молодежи чрезвычайно ответственная задача.

Джон Филлипс и Герберт Е. Клингбел - Учить с результатом

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2012. — 134 с.

Джон Филлипс и Герберт Е. Клингбел - Учить с результатом - Содержание