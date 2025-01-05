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Филлипс - Учить с результатом

Джон Филлипс и Герберт Е. Клингбел - Учить с результатом
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Series Заочная школа Библейской миссии (21 books)

Воскресная школа или другое подобное ей учебное заведение, где вы можете привести к Христу детей и молодежь, является стратегически важным местом служения Господу. Известно, что 75% всех людей, узнавших Христа, обрели спасение до достижения ими двадцатипятилетнего возраста и 90% тех, кто призван на христианский труд, также ответили на призыв в возрасте до двадцати пяти лет. Отсюда вы можете понять, что быть учителем детей и молодежи чрезвычайно ответственная задача.

Джон Филлипс и Герберт Е. Клингбел - Учить с результатом

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2012. — 134 с.

Джон Филлипс и Герберт Е. Клингбел - Учить с результатом - Содержание

  1. Найти свое место в Божьем плане

  2. Определить свои цели

  3. Понимать, как учатся ученики

  4. Использование учебных пособий

  5. Методы преподнесения урока

  6. Подготовка к уроку

  7. Составление плана классных мероприятий

  8. Благовестие вне класса

  9. Осознание своей ответственности

  10. Приобретать учеников для Христа

  11. Преподавание христианского учения

  12. Собрать все нити воедино

Views 323
Rating 5.0 / 5
Added 05.01.2025
Author brat lexmak
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