Филоненко - Путеводитель по современным страхам
Эта книга - попытка ответить на вопрос о том, связано ли то, о чем рассказывают страшные истории в интернете, с социальной реальностью, общественной жизнью и чем обусловлены те чувства, которые мы испытываем от их чтения.
Она не является научным трудом, скорее интеллектуальным упражнением, попыткой разобраться в вопросе, что называется, для себя. Здесь целью является не конечная точка, не утверждение истины, а путешествие, собранные по пути наблюдения и небольшие открытия.
Название «Социология стрема» - это описание метода, который я использую для написания этих текстов. Здесь я понимаю социологию как язык для описания явлений, взгляд на поведение и проявления жизни людей как представителей больших групп. В нашем случае этими проявлениями служат страшные истории, которые люди рассказывают друг другу в интернете. Еще такое название — это игра на контрасте
Константин Филоненко - Путеводитель по современным страхам - Социология стрёма
Москва : АСТ, 2020. - 272 с.
ISBN: 978-5-17-126961-6
Константин Филоненко - Путеводитель по современным страхам - Социология стрёма - Содержание
О чем рассказывают страшные истории и как они могут помочь понять общество
Предуведомление
Истоки социологии стрема
Почему важно изучать страшное
Что такое Крипипаста, место страшного сетевого фольклора
Детская крипипаста
- СЕТЬ
- ГОРОД
- ПРИРОДА
- ДОРОГА
Заключение
Что еще посмотреть, послушать и почитать о страшных историях?
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