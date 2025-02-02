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Филоненко - Путеводитель по современным страхам

Константин Филоненко - Путеводитель по современным страхам - Социология стрёма
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science
Эта книга - попытка ответить на вопрос о том, связано ли то, о чем рассказывают страшные истории в интернете, с социальной реальностью, общественной жизнью и чем обусловлены те чувства, которые мы испытываем от их чтения.
Она не является научным трудом, скорее интеллектуальным упражнением, попыткой разобраться в вопросе, что называется, для себя. Здесь целью является не конечная точка, не утверждение истины, а путешествие, собранные по пути наблюдения и небольшие открытия.
Название «Социология стрема» - это описание метода, который я использую для написания этих текстов. Здесь я понимаю социологию как язык для описания явлений, взгляд на поведение и проявления жизни людей как представителей больших групп. В нашем случае этими проявлениями служат страшные истории, которые люди рассказывают друг другу в интернете. Еще такое название — это игра на контрасте

Константин Филоненко - Путеводитель по современным страхам - Социология стрёма

Москва : АСТ, 2020. - 272 с.
ISBN: 978-5-17-126961-6

Константин Филоненко - Путеводитель по современным страхам - Социология стрёма - Содержание

О чем рассказывают страшные истории и как они могут помочь понять общество
Предуведомление
Истоки социологии стрема
Почему важно изучать страшное
Что такое Крипипаста, место страшного сетевого фольклора
Детская крипипаста
  • СЕТЬ
  • ГОРОД
  • ПРИРОДА
  • ДОРОГА
Заключение
Что еще посмотреть, послушать и почитать о страшных историях?
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Views 283
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2025
Author brat Vasil
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5.0/5 (3)

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