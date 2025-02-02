Эта книга - попытка ответить на вопрос о том, связано ли то, о чем рассказывают страшные истории в интернете, с социальной реальностью, общественной жизнью и чем обусловлены те чувства, которые мы испытываем от их чтения.

Она не является научным трудом, скорее интеллектуальным упражнением, попыткой разобраться в вопросе, что называется, для себя. Здесь целью является не конечная точка, не утверждение истины, а путешествие, собранные по пути наблюдения и небольшие открытия.

Название «Социология стрема» - это описание метода, который я использую для написания этих текстов. Здесь я понимаю социологию как язык для описания явлений, взгляд на поведение и проявления жизни людей как представителей больших групп. В нашем случае этими проявлениями служат страшные истории, которые люди рассказывают друг другу в интернете. Еще такое название — это игра на контрасте

Константин Филоненко - Путеводитель по современным страхам - Социология стрёма

Москва : АСТ, 2020. - 272 с.

ISBN: 978-5-17-126961-6

Константин Филоненко - Путеводитель по современным страхам - Социология стрёма - Содержание

О чем рассказывают страшные истории и как они могут помочь понять общество

Предуведомление

Истоки социологии стрема

Почему важно изучать страшное

Что такое Крипипаста, место страшного сетевого фольклора

Детская крипипаста

СЕТЬ

ГОРОД

ПРИРОДА

ДОРОГА

Заключение

Что еще посмотреть, послушать и почитать о страшных историях?

Книги (библиография)

Библиография по темам