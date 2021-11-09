Дорогие друзья!

Я рада приветствовать всех присутствующих здесь при начале юбилейной конференции, которая посвящена памяти и творчеству Алексея Фёдоровича Лосева. Не забудем, что Лосев окончил в своё время Московский университет. Он учился с 1911 по 1915 годы. Но тогда не было в университете отдельного философского факультета. Было два отделения: философское и классической филологии. Но Алексей Фёдорович всегда говорил, что без классической филологии никакой философии быть не может. Как вы будете изучать Платона, Аристотеля или Лукреция, если вы не знаете ни древнегреческого, ни латинского языка? А переводы - это совершенно не то, что подлинник.

Алексей Фёдорович сначала сдал очень трудный экзамен на звание магистра, после чего был оставлен при кафедре классической филологии для подготовки к профессорскому званию. Звание это он вскоре и получил. Все 1920-е годы он печатал под маркой «Издание автора» свои книги, которые задумал, еще будучи студентом. Но вот в 1930-м году вышла его «Диалектика мифа», и тут начался огромный скандал. Советская власть не могла этого никак выдержать. Лосева арестовали, затем отправили в тюрьму, на Лубянку, в одиночную камеру, а потом в концлагерь, где шли работы по постройке Беломорско-Балтийского канала. Когда канал был построен, он прибыл в Москву. Здоровье его было очень подорвано, а главное - стало очень плохо с глазами. Но не успел он прибыть в Москву, как власть уже дала распоряжение: Лосеву запрещается работать в области философии. И вот тут-то ему помогла наука классической филологии, которую он и начал преподавать на долгие и долгие годы в разных её вариантах, соединяя с общим языкознанием, проблемами языкознания.

Что касается «Диалектики мифа», какова судьба этой книги? Эта книга переведена на европейские языки. Японские учёные перевели «Диалектику мифа» на японский язык. Вот такая удивительная судьба у этой знаменитой книги. Да и по-русски она переиздаётся время от времени. Совсем недавно вышло опять ее новое издание.

Философ и его время: К 125-летию со дня рождения А. Ф. Лосева. XVI Лосевские чтения

Сост. Е. А. Тахо-Годи

Москва : МАКС Пресс, 2019. - 824 с.

ISBN 978-5-317-06148-7

Философ и его время: К 125-летию со дня рождения А. Ф. Лосева. XVI Лосевские чтения - Содержание

Садовничий В.А. (Россия, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова). Приветственное слово ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на открытии Международной научной конференции «XVI Лосевские чтения - Философ и его время: к 125-летию со дня рождения А.Ф. Лосева»

Тахо-Годи А.А. (Россия, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет). Приветственное слово к участникам Международной научной конференции «XVI Лосевские чтения - Философ и его время: к 125-летию со дня рождения А.Ф. Лосева»

Миронов В.В. (Россия, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, философский факультет). «Душераздирающая трагедия»: философ и власть