Философия и теология в классическом немецком идеализме
Эта коллективная монография представляет собой глубокое историко-философское исследование взаимодействия философии и теологии в рамках классического немецкого идеализма. Издание, подготовленное под редакцией известного гегелеведа А. Н. Муравьёва, рассматривает, как Кант, Фихте, Шеллинг и Гегель трансформировали религиозное сознание в философское познание, создав фундамент современной философии религии.
Книга актуальна не только для историков мысли, но и для современной интеллектуальной среды, так как предлагает рациональную альтернативу «слепой вере», отвечая на духовные вызовы современности через освоение классического наследия.
Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель: коллективная монография Отв. ред.: А. Н. Муравьёв. — СПб.: Издательство «Умозрение», 2023. — 480 с.
ISBN 978-5-6046524-4-2
Философия и теология в классическом немецком идеализме - Содержание
И. Кант и проблема бытия Бога: Анализ онтологического доказательства и критика теоретической метафизики. Рассматривается переход от морали к «религии в пределах только разума», где Бог мыслится как единство морального миропорядка.
И. Г. Фихте: Наукоучение и блаженная жизнь: Исследование пяти ступеней духовного развития человека — от чувственного доверия до высшего философского познания (наукоучения), которое проясняет истинное содержание христианства.
Ф. В. Й. Шеллинг: Границы онто-тео-логии: Разбор эволюции взглядов Шеллинга от философии тождества к «позитивной философии», где рациональное познание уступает место мифологии и откровению.
Г. В. Ф. Гегель: Логика и христианство: Центральный блок монографии.
Преобразование исторической формы христианства в философское знание.
Отношение логической философии к ортодоксальной теологии.
Доказательства наличного бытия Бога через призму спекулятивной логики.
Первоисточники (Приложения): Впервые переведенные на русский язык фрагменты работ Фихте и ранние «Фрагменты о религии» Гегеля (1797–1800), раскрывающие истоки их религиозно-философских систем.
