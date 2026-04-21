Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Философия и теология в классическом немецком идеализме

Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, History, Philology Literature

Эта коллективная монография представляет собой глубокое историко-философское исследование взаимодействия философии и теологии в рамках классического немецкого идеализма. Издание, подготовленное под редакцией известного гегелеведа А. Н. Муравьёва, рассматривает, как Кант, Фихте, Шеллинг и Гегель трансформировали религиозное сознание в философское познание, создав фундамент современной философии религии.

Книга актуальна не только для историков мысли, но и для современной интеллектуальной среды, так как предлагает рациональную альтернативу «слепой вере», отвечая на духовные вызовы современности через освоение классического наследия.

Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель: коллективная монография Отв. ред.: А. Н. Муравьёв. — СПб.: Издательство «Умозрение», 2023. — 480 с.
ISBN 978-5-6046524-4-2

Философия и теология в классическом немецком идеализме - Содержание

  • И. Кант и проблема бытия Бога: Анализ онтологического доказательства и критика теоретической метафизики. Рассматривается переход от морали к «религии в пределах только разума», где Бог мыслится как единство морального миропорядка.

  • И. Г. Фихте: Наукоучение и блаженная жизнь: Исследование пяти ступеней духовного развития человека — от чувственного доверия до высшего философского познания (наукоучения), которое проясняет истинное содержание христианства.

  • Ф. В. Й. Шеллинг: Границы онто-тео-логии: Разбор эволюции взглядов Шеллинга от философии тождества к «позитивной философии», где рациональное познание уступает место мифологии и откровению.

  • Г. В. Ф. Гегель: Логика и христианство: Центральный блок монографии.

    • Преобразование исторической формы христианства в философское знание.

    • Отношение логической философии к ортодоксальной теологии.

    • Доказательства наличного бытия Бога через призму спекулятивной логики.

  • Первоисточники (Приложения): Впервые переведенные на русский язык фрагменты работ Фихте и ранние «Фрагменты о религии» Гегеля (1797–1800), раскрывающие истоки их религиозно-философских систем.

Views 45
Rating
Added 21.04.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

