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Философия как выбор жизни

Философия как выбор жизни
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy

«Философия как способ жить», по удачному выражению Пьера Адо и его собеседников и читателей, а не только как процесс рефлексирования, систематизации и доказывания. Начиная с античности и до нашего времени философия остается особой жизненной практикой. Идеи и история, теория и жизнь, доксография и биография - эти несводимые и нерасторжимые полюса привлекают внимание философов, историков, культурологов, антропологов, теологов. В пашей монографии мы предлагаем разговор о том, какие способы существования философия изобретает и предлагает тем, кто себя с ней связал и связывает, как различные философские идеи и формы жизни сосуществуют и взаимодействуют друг с другом.

В первом разделе представлен феноменологический подход. Феноменологический метод представляет собой не только способ философского мышления, но и определенную практику работы с опытом, и самотрансформацию. Феноменология, предлагающая нам осмыслять опыт жизни в мире и сам жизненный мир, раз за разом ставит вопрос о начале философствования, о переходе от жизни в мире к философской жизни и о том, как фактичная жизнь соотнесена с теорией. В качестве отдельной проблемы в этом разделе выделен опыт жизни с другими.

Второй раздел, посвященный политическим аспектам философской жизни, поднимает вопросы о месте и способе жизни философа в государстве. Философия рассматривается как социально значимая деятельность, влияющая на общественную жизнь в государстве, исследуется практика совместного философствования и философского диалога.

В третьем разделе, посвященном философской жизни и традиции, речь пойдет о таком понимании жизни, которое определено традицией (христианской, мусульманской), и о ее философских аспектах, а также о взаимодействии религиозной и философской мысли.

Философия как выбор жизни

Отв. ред. С.А Коначева, Е.А. Шестова. М.: РГГУ, 2025. 198 с.
ISBN 978-5-7281-3416-9

Философия как выбор жизни - Содержание

  • Предисловие
  • Памяти Валерия Дмитриевича Губина
    • Факультет Губина (О.В. Кильдюшов)
    • Прощальная симфония (памяти В.Д. Губина) (В.И. Стрелков)
  • ФАКТИЧНОСТЬ ЖИЗНИ
    • Фактичность vs. теория: к вопросу о началах философии (С.А. Копачева)
    • Наука о сущем в общем, каждый раз начинающая с самого начала (А.Б. Паткуль)
    • Проблема жизни с Другим: интерсубъективность и das Man (М.А. Белоусов)
    • Возможность Другого: читатель (для) жизни (Е.А. Шестова)
  • ЖИТЬ ПОЛИТИЧЕСКИ
    • Жизнь философа и формы ее организации в государстве (И. С. Курилович)
    • Исследуя сообща: концепт философского диалога (Л.Л. Волкова)
    • Конструктивная и деструктивная напряженность в современной философии жизни (И.В. Кондаков)
    • Жизнь в информационном обществе: этническая идентичность и социальная динамика (М.Л. Ивлева, В.А. Иноземцев, В.Ю. Ивлев)
  • ФИЛОСОФСКАЯ ЖИЗНЬ И ТРАДИЦИЯ
    • “Philosophy as a way of life”, “La philosophie comme maniere de vivre”: об истории понятия (С.Д. Серебряный)
    • Знание и «практический разум»: ал-Газали и арабо-мусульманская философская традиция (Н.С. Кирабаев)
    • Теория и практика блаженной жизни в ранних диалогах Августина (К.В. Султанов-Радбиль)
    • Христианство и просвещенческая мысль (А.В. Лызлов)
    • Григорий Сковорода: философия как способ жить (О.В. Марченко)
  • Библиография
  • Сведения об авторах
Views 180
Rating 5.0 / 5
Added 15.10.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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