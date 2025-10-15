«Философия как способ жить», по удачному выражению Пьера Адо и его собеседников и читателей, а не только как процесс рефлексирования, систематизации и доказывания. Начиная с античности и до нашего времени философия остается особой жизненной практикой. Идеи и история, теория и жизнь, доксография и биография - эти несводимые и нерасторжимые полюса привлекают внимание философов, историков, культурологов, антропологов, теологов. В пашей монографии мы предлагаем разговор о том, какие способы существования философия изобретает и предлагает тем, кто себя с ней связал и связывает, как различные философские идеи и формы жизни сосуществуют и взаимодействуют друг с другом.

В первом разделе представлен феноменологический подход. Феноменологический метод представляет собой не только способ философского мышления, но и определенную практику работы с опытом, и самотрансформацию. Феноменология, предлагающая нам осмыслять опыт жизни в мире и сам жизненный мир, раз за разом ставит вопрос о начале философствования, о переходе от жизни в мире к философской жизни и о том, как фактичная жизнь соотнесена с теорией. В качестве отдельной проблемы в этом разделе выделен опыт жизни с другими.

Второй раздел, посвященный политическим аспектам философской жизни, поднимает вопросы о месте и способе жизни философа в государстве. Философия рассматривается как социально значимая деятельность, влияющая на общественную жизнь в государстве, исследуется практика совместного философствования и философского диалога.

В третьем разделе, посвященном философской жизни и традиции, речь пойдет о таком понимании жизни, которое определено традицией (христианской, мусульманской), и о ее философских аспектах, а также о взаимодействии религиозной и философской мысли.

Философия как выбор жизни

Отв. ред. С.А Коначева, Е.А. Шестова. М.: РГГУ, 2025. 198 с.

ISBN 978-5-7281-3416-9

Философия как выбор жизни - Содержание