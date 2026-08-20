Философия, когнитивная наука, искусственный интеллект
Эта книга была написана благодаря открытию инновационной магистерской программы «Экспериментальная философия нейрокогнитивных наук» на философском факультете в рамках научно-образовательной школы МГУ имени М. В. Ломоносова «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект». Далеко не всем хорошо известно, что скрывается за словосочетанием «экспериментальная философия», тем более что в этом достаточно молодом философском направлении под одним названием часто соединяются весьма разные концепции. В этом предисловии следует сказать несколько слов об экспериментальной философии и нашем видении этого подхода к философии, которое нашло прямое отражение в книге.
Достаточно подробно специфика экспериментальной философии обсуждалась в одноименной статье Джошуа Ноуба и Шона Николса в Стэнфордской энциклопедии, там же были охарактеризованы основные трактовки этого философского направления. На наш взгляд, принципиально важно, что экспериментальной философию делает не столько выбор тем, сколько подход к их исследованию, предполагающий использование наряду с традиционными методами теоретического осмысления методов современных когнитивных наук для постановки и решения философских вопросов. Реализация такого подхода на практике очевидным образом предполагает междисциплинарность и основана на тесном взаимодействии философов и когнитивных ученых, действующих в рамках единой исследовательской команды.
Философия, когнитивная наука, искусственный интеллект – Коллективная монография
Под редакцией Д. В. Зайцева, Н. В. Зайцевой. Санкт-Петербург: Алетейя, 2025. 624 с., ил.
ISBN 978-5-00267-029-1
Философия, когнитивная наука, искусственный интеллект – Содержание
Предисловие
Е. В. Косилова — Учения о субъекте в философии
Е. В. Фалев — Хайдеггер и нейрофеноменология
М. А. Шестакова — Нейроэстетика: основные идеи и перспективы
Н. В. Зайцева — Философия и когнитивная наука об эмпатии
А. В. Кузнецов — Химера натурализма и свобода воли
В. А. Чалый — Редукционизм, антиредукционизм и проблемы языка нейронаук
Д. В. Зайцев — Рассуждения в логике и когнитивной науке
С. Г. Татевосов, О. В. Федорова — Лингвистика как когнитивная наука
Д. А. Напалков, П. О. Ратманова — Физиологические методы изучения когнитивных функций человека
А. И. Ковалев — Технологии виртуальной реальности в исследованиях когнитивных процессов
Н. Ю. Клюева — Прикладная этика искусственного интеллекта
В. К. Финн — Искусственный интеллект и философия эмпирического исследования. К дискуссии о взаимосвязи философии и когнитивных наук
В. В. Васильев — Философия и когнитивная наука: варианты диалога
Н. В. Зайцева, Д. В. Зайцев — Философия и когнитивная наука: диалог или совместная работа?
В. В. Васильев — Ответ на статью Н. В. Зайцевой и Д. В. Зайцева
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