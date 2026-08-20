Эта книга была написана благодаря открытию инновационной магистерской программы «Экспериментальная философия нейрокогнитивных наук» на философском факультете в рамках научно-образовательной школы МГУ имени М. В. Ломоносова «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект». Далеко не всем хорошо известно, что скрывается за словосочетанием «экспериментальная философия», тем более что в этом достаточно молодом философском направлении под одним названием часто соединяются весьма разные концепции. В этом предисловии следует сказать несколько слов об экспериментальной философии и нашем видении этого подхода к философии, которое нашло прямое отражение в книге.

Достаточно подробно специфика экспериментальной философии обсуждалась в одноименной статье Джошуа Ноуба и Шона Николса в Стэнфордской энциклопедии, там же были охарактеризованы основные трактовки этого философского направления. На наш взгляд, принципиально важно, что экспериментальной философию делает не столько выбор тем, сколько подход к их исследованию, предполагающий использование наряду с традиционными методами теоретического осмысления методов современных когнитивных наук для постановки и решения философских вопросов. Реализация такого подхода на практике очевидным образом предполагает междисциплинарность и основана на тесном взаимодействии философов и когнитивных ученых, действующих в рамках единой исследовательской команды.

Философия, когнитивная наука, искусственный интеллект – Коллективная монография

Под редакцией Д. В. Зайцева, Н. В. Зайцевой. Санкт-Петербург: Алетейя, 2025. 624 с., ил.

ISBN 978-5-00267-029-1

Философия, когнитивная наука, искусственный интеллект – Содержание